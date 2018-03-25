Армия Аргентины: от Фолклендов к упадку

«Супер Этандар» ВМС Аргентины. Перед эмблемой эскадрильи заметен силуэт потопленного этим самолетом контейнеровоза «Атлантик Конвейер»

Подразделения 9-й механизированной бригады аргентинской армии на тактических учениях; ноябрь 2017-го года

Аргентинские танки TAM

155-мм гаубица CALA30 аргентинского производства

Легкий штурмовик IА-58 «Пукара»

Корвет типа МЕКО 140/Espora

Аргентинские морские пехотинцы

Источники информации:

https://vpk-news.ru/articles/41568

http://www.aif.ru/society/history/bitva_za_folklendy_kak_britaniya_oderzhala_svoyu_poslednyuyu_pobedu

https://ria.ru/spravka/20130408/931579733.html

http://factmil.com/publ/strana/argentina/vooruzhjonnye_sily_argentiny_2016/169-1-0-1029

Материалы из открытых источников

Сравнительно недавно вооруженные силы Аргентины являлись самыми сильными в Латинской Америке и достаточно внушительными даже по мировым меркам, помимо этого, в стране имелся достаточно развитый оборонно-промышленный комплекс. Однако поражение в войне за Фолклендские острова от Великобритании и последовавший затем финансово-экономический кризис, последствия которого все еще ощущаются в этой стране, нанесли армии и флоту достаточно сильный удар.На протяжении десятилетий боевая техника, находящаяся на вооружении аргентинской армии, практически не обновляется, а поступающие на вооружение образцы либо являются модернизациями старой техники, либо обладают очень низкими тактико-техническими характеристиками. Проблемой является и плохое обслуживание боевой техники, а также отсутствие необходимых запасных частей. Исходя из этого, уровень боевой подготовки аргентинских войск серьезно снизился, особенно в ВВС, отмечает военный эксперт заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.При этом к моменту начала Фолклендской войны Аргентина действительно располагала достаточно мощными вооруженными силами, которые позволили руководству страны – диктатору генерал-лейтенанту Леопольдо Галтьери бросить вызов Великобритании, которая хоть и давно уже не была владычицей морей, но оставалась сильной европейской державой, обладавшей ядерным оружием.В войне Аргентина сделала ставку на свою авиацию, справедливо рассудив, что не сможет тягаться с британским флотом при помощи своих ВМС. Атаками с авиационных баз, расположенных на материке, аргентинские военные рассчитывали нанести британскому флоту неприемлемый ущерб. В какой-то момент британский адмирал Джон Форстер Вудворд мысленно допустил возможность поражения (об этом он позднее писал в своих мемуарах), но у Аргентины просто не осталось достаточного количество исправных самолетов для совершения масштабных авианалетов. Считается, что в ходе боевых действий Аргентина потеряла около 100 самолетов и вертолетов, в том числе 22 штурмовика A-4 Skyhawk американского производства, примерно четверть от всего имеющегося парка. В результате действий аргентинской авиации Великобритания потеряла два фрегата, два эсминца, в том числе новейший эскадренный миноносец «Шеффилд», потеря которого стала настоящим ударом для всего королевства, десантный корабль и десантный катер, а также контейнеровоз Atlantic Conveyor, который затонул вместе с перевозимыми вертолетами и оборудованием для создания аэродрома на захваченном британцами плацдарме. Помимо этого серьезные повреждения получили 3 эсминца, 2 фрегата и один десантный корабль.И все-таки Аргентина проиграла. Для страны это поражение стало очень болезненным ударом по национальной гордости. Оно стало непосредственной причиной падения аргентинской военной хунты. Уже 17 июня 1982 года генерал Леопольдо Галтьери ушел в отставку под влиянием массовых демонстраций. При этом необходимость войны и ее историческое значение до сих пор являются предметом по-настоящему ожесточенных споров в Аргентине, а власти страны все еще не отказываются от своих притязаний на острова. Можно сказать, что Фолклендская война была точкой наивысшего расцвета аргентинских вооруженных сил, с тех пор многое изменилось в худшую сторону.Сегодня вооруженные силы Аргентины состоят из органов центрального управления, сухопутных войск, ВВС и ВМС. В соответствии с аргентинским законодательством они предназначены для «предотвращения и отражения любой внешней государственной агрессии с целью гарантированной защиты на постоянной основе жизненных интересов нации, к которым относят независимость, суверенитет и самоопределение, а также территориальной целостности страны, свободы и безопасности граждан». В то же время в Аргентине отсутствует военная доктрина в форме единого документа, который бы отражал национальную стратегию в области обороны и безопасности. Верховным главнокомандующим ВС Аргентины является президент страны. Президент наделен полномочиями объявления войны с одобрения национального конгресса, также он может вводить в стране чрезвычайное положение, назначать высших офицеров и проводить мобилизацию населения. Он же определяет основные направления военной политики, построения и использования вооруженных сил. В стране также действует Объединенный штаб ВС – высший исполнительный и планирующий орган, при помощи которого верховный главнокомандующий и осуществляет оперативное управление ВС Аргентины.Общая численность вооруженных сил страны (без учета гражданского персонала) составляет порядка 74,4 тысяч человек, в том числе: сухопутные войска – 42,8 тысячи человек, ВВС – 12,6 тысячи человек, ВМС – 19 тысяч человек (Зарубежное военное обозрение. 2016, №8, С. 17-23).Основным и наиболее многочисленным видом аргентинских вооруженных сил по праву считаются сухопутные войска. После 2006 года в рамках планов по перспективному строительству «Армия-2025» на базе трех армейских корпусов было сформировано три военных округа. При этом армейские корпуса были реорганизованы в три дивизии. Помимо данных сил в распоряжении командующего сухопутными войсками имеется так называемый стратегический мобильный резерв – силы быстрого реагирования (СБР), состоящие из подразделений спецназа, парашютно-десантной бригады и 10-й механизированной бригады.Сухопутные войска Аргентины состоят из пехотных, бронетанковых, механизированных, артиллерийских, воздушно-десантных, горно-пехотных и других частей и подразделений. При этом основным соединением в структуре СВ является дивизия. Помимо трех дивизий в состав СВ Аргентины включены военный гарнизон Буэнос-Айреса, части армейской авиации, военно-учебные заведения СВ, а также отдельные части и подразделения центрального подчинения. В составе 1-й дивизии: 2-я бронетанковая, 3-я и 12-я пехотные бригады для действий в джунглях; в составе 2-й дивизии – 5-я, 6-я и 8-я горные бригады; 3-й дивизии – 1-я бронетанковая, 9-я и 11-я механизированные бригады.Формально на их вооружении находится достаточно большое количество бронетехники. Только танковый парк Аргентины насчитывает порядка 400 боевых машин, но по факту его можно назвать нулевым считает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Основу танкового парка страны составляет 231 танк TAM, который был создан специально для Аргентины в Германии. Данная боевая машина представляет собой достаточно своеобразный гибрид шасси от БМП «Мардер» и башни от танка «Леопард-1». Данный танк по современным меркам обладает крайне низким уровнем защиты, устаревшим является и его вооружение. Также на балансе сухопутных войск числятся 6 американских «Шерманов» еще периода Второй мировой войны, которые полностью утратили боеспособность, 113 старых легких танков «Кирасир» австрийского производства, 39 французских танков AMX-13 столь же почтенного возраста и 4 танка собственного производства «Патагон» (башня от танка AMX-13 на шасси «Кирасира»), последний не будет строиться серийно из-за нехватки денежных средств и низких ТТХ.На вооружении сухопутных войск находится 108 БМП VCТР, которые представляют собой тот же ТАМ, на котором заменена лишь башня (вооружены 20-мм автоматической пушкой). Имеется порядка 600 БТР – от 329 до 458 гусеничных американских М-113, французские AML-90 (32 единицы) и AMX-13 VCPC (до 130 штук). Для участия в миротворческих миссиях ООН аргентинские вооруженные силы закупили 9 английских бронеавтомобилей «Тактика», а также 4 китайских БТР WZ-551. На вооружении жандармерии находится 111 швейцарских БТР «Гренадер», 40 немецких UR-416 и 20 английских «Шорландов».Еще один вариант танка ТАМ в сухопутных войсках Аргентины – это самоходная артиллерийская установка VCA, на которой была размещена башня итальянской 155-мм САУ «Палмария». Таких САУ в аргентинской армии 19, также имеется 24 французских CАУ F3 (также калибра 155 мм) и 6 крайне устаревших американских САУ М7. Буксируемая артиллерия сухопутных войск включает до 10 американских 105-мм гаубиц М-101 (периода Второй мировой войны) и до 52 итальянских 105-мм легких гаубиц М-56, а также 108 155-мм гаубиц L-33 и 4 CALA30 аргентинского производства. Минометы – 39 VCTM (самоходный вариант), 338 АМ-50 (120-мм), 923 (81-мм), 214 (60-мм). Также имеется порядка 50 РСЗО местного производства SAPBA и 4 «Памперо», до 9 установок американского ПТРК «Тоу». ПВО сухопутных войск Аргентины включает в себя три французских ЗРК «Роланд», шесть шведских ЗРК RBS-70 и порядка 500 зенитных орудий различного калибра.Армейская авиация по своим размерам представляет внушительную силу: более 50 самолетов и около 100 вертолетов. Она представлена многоцелевыми и транспортными самолетами: 4 SA-226 «Мерлин», по одному «Сейбрлайнер-75», «Бич-65», «Цессна-550», «Цессна-560», 3 С-212, 4 «Цессна-208», до 5 «Цессна-207», 2 DНС-6. Учебные самолеты: 2 Т-41, 3 DA42. Ударные вертолеты – от 2 до 5 вертолетов А-109. Транспортные, многоцелевые и спасательные: 45 UH-1Н, 3 AS332, один «Белл-212», 5 «Белл-206», 2 SA315В.Общим для сухопутных войск страны является то, что вся боевая техника существенно устарела. Исключение составляют только китайские БТР WZ-551, но их имеется всего 4 штуки и 155-мм гаубицы собственного производства CALA30, которые в перспективе должны заменить практически всю ствольную артиллерию, если найдутся необходимые финансовые средства.Основой военно-воздушных сил Аргентины является боевая авиация. Помимо этого, в составе ВВС имеется вспомогательная авиация, а также силы и средства ПВО, включающие истребительную авиацию, ЗРК, радиотехнические средства контроля воздушного пространства. Всего в составе аргентинских ВВС восемь авиационных бригад: три истребительно-бомбардировочные, по одной штурмовой, смешанной и разведывательной, а также две транспортные.В составе ВВС Аргентины по 27 штурмовиков – американских А-4 Skyhawk и собственных IА-58 «Пукара». При этом «Скайхоки», по всей видимости, уже не в состоянии подняться в воздух. Среди самолетов-разведчиков: 4 американских «Лирджет-35А». Топливные заправщики: 2 КС-130Н. Транспортные самолеты: 3 С-130Н, один L-100-30, 6 DHC-6, 4 F-28, один «Лирджет-60», 4 «Сааб-340», 2 «Коммандер-500», 2 РА-25, 2 РА-28, 2 РА-31, один РА-34, один «Цессна-180», 18 «Цессна-182». Большая часть самолетов представлена учебными машинами, которые при необходимости могут использоваться и в роли боевых: 16 ЕМВ-312 «Тукано», 4 Т-6С (всего будет 24), 2 Т-34С, 12 IА-63 «Пампа», 9 Grob-120. Вертолеты – до 3 «Хьюз-369», 3 SA315, 7 «Белл-212», 2 «Белл-412», 2 S-76В, один S-70А, 5 Ми-17, 9 MD-500D.Аргентинские ВВС уникальны в том плане, что несмотря на наличие в составе более 100 боевых самолетов (в том числе находящихся на хранении), среди них нет истребителей не только 4-го, но даже 3-го поколения. Это делает аргентинские ВВС одними из самых архаичных в мире. Сравнительно новыми в составе ВВС данной страны являются лишь учебные самолеты аргентинского производства «Пампа» и российские вертолеты Ми-17. Попытки Буэнос-Айреса приобрести хотя бы истребители 3-го поколения (французские «Мираж-F1» или израильские «Кфиры») были в свое время успешно блокированы Лондоном.Высшим оперативным объединением ВМС Аргентины является оперативное командование. В его состав входят 5 командований: подводных сил, надводных сил, морской пехоты, морской авиации и транспортного флота, а также служба спасения на море, поисково-спасательная служба и служба оперативной обстановки, вооружения и РЭБ. Помимо этого, в непосредственном подчинении командования ВМС находятся территориальные компоненты – речная зона, атлантическая зона, южная зона и главная военно-морская база страны Пуэрто-Бельграно.Боевой состав аргентинских ВМС включает в себя: формирования флота (дивизион фрегатов УРО, эсминцев УРО, кораблей и катеров морского патрулирования, десантно-транспортных кораблей и вспомогательных судов, патрульных катеров, дивизион тральщиков и группу гидрографических судов), формирования морской авиации (по две патрульных и противолодочных эскадрильи, одна истребительно-бомбардировочная, по одной разведывательной, учебной и вспомогательной эскадрильи), формирования морской пехоты.В своем составе аргентинские ВМС имеют две подводные лодки (одна типа TR1700 «Санта Круз», одна проекта 209/1200), 4 эсминца «Альмиранте Браун», их «одноклассник» эсминец «Шеффилд» используется в настоящее время как десантный транспорт, почти все вооружение с корабля было демонтировано, также имеется 9 фрегатов (иногда классифицируемых как корветы: 6 типа МЕКО 140/Espora и 3 типа А-69/Drummond), 2 ракетных и 5 сторожевых катеров. Все боевые корабли были построены либо в Германии, либо в Аргентине, но исключительно по немецким проектам. Исключением из этого правила является английский «Шеффилд», который был куплен у Великобритании до начала Фолклендской войны, а также фрегаты французской постройки («Драммонды»).Формально морская авиация, как и ВВС, достаточно велики по составу, к ней также можно добавить самолеты и вертолеты береговой гвардии. Но из боевых машин в строю лишь один французский сверхзвуковой палубный штурмовик «Супер Этандар» (еще 10 машина находится на хранении). Самолеты ранее использовались как палубные до списания из состава флота единственного авианосца. Противолодочные самолеты морской авиации представлены: американскими Р-3В (3 единицы) и S-2UP (4 штуки). Учебные самолеты: 10 Т-34С. Противолодочные вертолеты: 6 SH-3H (ASH-3H) и один S-61, 4 AS555. Многоцелевые: до двух SA316В. Самолеты береговой гвардии: 5 С-212, 2 «Бич-350», 4 РА-28. Вертолеты береговой гвардии: 4 AS365, 2 SА330 (1 L, 1 J), 2 AS355, до 6 S-300С.Морская пехота Аргентины имеет в своем составе батальоны: амфибийных БТР, артиллерийский, ПВО, связи, а также 2–5-й батальоны морской пехоты. На их вооружении находится 14 БРМ ERC-90F1, 68 БТР (31 «Панар» VCR, 21 LVTP-7, 16 LARC-5), 20 буксируемых артиллерийских орудий, 82 миномета, 8 РСЗО (4 VCLC и 4 «Памперо), 6 ЗРК RBS-70, 12 зенитных орудий GDF-001.Резюмируя можно отметить, что существующий уровень боеготовности и боеспособности аргентинских вооруженных сил обеспечивает руководству страны необходимый уровень политической свободы в принятии решений и защиту территориальной целостности государства. Наряду с этим сохраняется существенное технологическое отставание ВС Аргентины от армий ведущих стран мира. В наибольшей степени оно проявляется в материально-техническом обеспечении войск (что затруднено также большим разнообразием состоящих на вооружении боевых машин, некоторые из которых представлены буквально поштучно), радиолокационном и разведывательном обеспечении, средствах связи, боевой технике СВ, ВВС и ВМС, а также в транспортных средствах (морских и воздушных). Техническое перевооружение всех видов ВС Аргентины проводится со значительным отставанием от планов по причине недостаточного финансирования и стремления в приоритетном порядке загружать аргентинскую промышленность, которая на данный момент просто не в состоянии самостоятельно производить высокотехнологичные образцы вооружений и военной техники.Даже несмотря на существенное сокращение численности ВС Великобритании за последние несколько десятков лет у ВС Аргентины нет никаких шансов вернуть Фолклендские острова силой. В то же время в Южной Америке непосредственных военных угроз стране в настоящее время нет, так как граничащие с ней Боливия, Парагвай и Уругвай обладают чисто символическими вооруженными силами, а с Бразилией Аргентина никогда не имела серьезных конфликтов, отмечает Александр Храмчихин. В то же время в прошлом страна конфликтовала с Чили, вооруженные силы этого государства в настоящее время добились подавляющего военного превосходства над Аргентиной.