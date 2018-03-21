Американский генерал рассказал, есть ли у США система защиты от гиперзвукового оружия

У нас нет защитных вооружений, которые могли бы предотвратить применение против нас такого оружия. Единственное, что можно в этом случае противопоставить – угроза ядерного удара, который мы нанесём в ответ. Мы можем ответить силами ядерной триады, которая у нас есть.

У американского генерала Джона Хайтена в ходе очередных слушаний в оборонном комитете Сената США поинтересовались, располагает ли Пентагон необходимыми вооружениями, которые можно было бы противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. Американский генерал заявил, что если у России такое оружие действительно появилось, то никаких реально сдерживающих вооружений у США на данный момент нет.Генерала Хайтена цитирует Business Insider Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию сообщил о созданном в РФ гиперзвуковом оружии. В частности, речь зашла о поставленном на опытно-боевое дежурство авиационном комплексе «Кинжал», а также о системе «Авангард».Накануне в американских СМИ заявили, что летом этого года в США начнутся испытания лазерного оружия на истребителях F-15.