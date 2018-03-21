07:00 21 марта
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Американский генерал рассказал, есть ли у США система защиты от гиперзвукового оружия

У американского генерала Джона Хайтена в ходе очередных слушаний в оборонном комитете Сената США поинтересовались, располагает ли Пентагон необходимыми вооружениями, которые можно было бы противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. Американский генерал заявил, что если у России такое оружие действительно появилось, то никаких реально сдерживающих вооружений у США на данный момент нет.

Генерала Хайтена цитирует Business Insider:
У нас нет защитных вооружений, которые могли бы предотвратить применение против нас такого оружия. Единственное, что можно в этом случае противопоставить – угроза ядерного удара, который мы нанесём в ответ. Мы можем ответить силами ядерной триады, которая у нас есть.


Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию сообщил о созданном в РФ гиперзвуковом оружии. В частности, речь зашла о поставленном на опытно-боевое дежурство авиационном комплексе «Кинжал», а также о системе «Авангард».


Американский генерал рассказал, есть ли у США система защиты от гиперзвукового оружия


Накануне в американских СМИ заявили, что летом этого года в США начнутся испытания лазерного оружия на истребителях F-15.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 23

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:43
    Хоть честно сознался и не начал вилять что им противопоставить нечего , ну а ядерная триада и у нашей страны имеется . Так что запугивать Россию чем либо не стоит и язычок свой грязноболтливый попридержать нужно .
    Spartanez300
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 05:58
      Цитата: Spartanez300
      Хоть честно сознался и не начал вилять что им противопоставить нечего

      Цельный генерал, а не знает, что у его родной Америки давным-давно лазерное оружие необыкновенной эффективности имеется

      А это - старая разработка - батарейки уж больно велики
      Zoldat_A
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:17
        Цитата: Zoldat_A
        Цельный генерал, а не знает, что у его родной Америки давным-давно лазерное оружие необыкновенной эффективности имеется

        скакуны и то в теме
        LSA57
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 06:24
          Сергей, hi !
          Цитата: LSA57
          скакуны и то в теме

          Тем более генералу должно быть стыдно - весь мир знает, даже скакуны майданные, а он нет. Он чё там, начальником солдатской столовой служит? С такой информированностью - не иначе. Нифигасе - цельный генерал - и начальник столовой... laughing
          Zoldat_A
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:30
            Цитата: Zoldat_A
            Нифигасе - цельный генерал - и начальник столовой...

            и, что? в уркаине вон адмиралов больше чем кораблей и ничего, служат. даже ордена получают
            Привет hi
            LSA57
        2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:38
          Стоит ли цитировать больной бред кастрюлеголовых???? Они и Марс давно "осваивают".
          Сергей985
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:53
            Цитата: Сергей985
            Стоит ли цитировать больной бред кастрюлеголовых????

            стОит. братский народ.

            Они и Марс давно "осваивают".

            LSA57
  2. собаковод Сегодня, 05:54
    Они там точно живут по Задорнову! Гарант же сказал, что это оружие будет применяться в ответ на их агрессию, Что им ровно не сидится? Наверняка, у генерала внуки есть, нянчись!
    собаковод
    1. Михаил м (Михаил) Сегодня, 05:58
      Гарант сказал, что это оружие создано в ответ на их систему ПРО, которая теперь не сможет парировать наш ответный удар. Исключительно для сохранения паритета.
      Михаил м
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 05:55
    Короче, сенаторы спросили у генерала, сколько еще нужно денег напечатать на разворовывание, якобы для создания нового оружия, а генерал попросил как можно больше, чтобы все могли набить карманы !
    Геркулесыч
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 06:07
      Цитата: Геркулесыч
      сенаторы спросили у генерала, сколько еще нужно денег напечатать на разворовывание, якобы для создания нового оружия

      Кстати, Вы слышали, как Обама ползал на коленях в Конгрессе, чтобы ему разрешили лишних полтора триллиона напечатать? А Трамп лимит госдолга отменил. Поэтому Федеральная Резервная Система на то и Резервная, что если у них один станок перегреется, то есть резервный...
      Zoldat_A
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:20
        Так у обамы пункт номер один был закупка бананов! laughing Лишь когда он поменял некоторые пункты местами, ему и дали возможность постоять у станка -финансового! !!
        Геркулесыч
  4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 05:56
    У нас нет защитных вооружений, которые могли бы предотвратить применение против нас такого оружия. Единственное, что можно в этом случае противопоставить – угроза ядерного удара, который мы нанесём в ответ. Мы можем ответить силами ядерной триады, которая у нас есть.

    так оно и направлено против этой триады
    LSA57
  5. Челдон (Алексей) Сегодня, 05:58
    Поэтому Трамп тоненьким голоском запел про переговоры с Путиным о бесперспективности гонки вооружения.
    Челдон
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 06:12
      Цитата: Челдон
      Поэтому Трамп тоненьким голоском запел про переговоры с Путиным о бесперспективности гонки вооружения.

      Ну да... Дождёсся от них... Щёки пузырями, пару триллионов президентов в буклях напечатать и объявить о создании очередной вундервафели типа ПРО... На известных только "британским учёным" физических принципах....
      Лучше бы подумали, как в "Абрамс" автомат заряжания поставить...
      Zoldat_A
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 06:47
        Цитата: Zoldat_A
        Лучше бы подумали, как в "Абрамс" автомат заряжания поставить...

        На 9000 негров армию сша сократить? Это сколько денежкав высвободиться. Гарант не одобрит
        Tusv
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 06:54
          Цитата: Tusv
          Цитата: Zoldat_A
          Лучше бы подумали, как в "Абрамс" автомат заряжания поставить...

          На 9000 негров армию сша сократить? Это сколько денежкав высвободиться. Гарант не одобрит

          А чего их сокращать? Пусть, например, дорожки подметают вокруг казарм... А под автомат заряжания ещё лярды президентов в буклях выбить можно...
          Zoldat_A
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:21
    Ну, нет у них таких систем, способных сбить гиперзвуковые боеголовки. То ли пока, то ли это вовсе невозможно в силу физических ограничений. Лазером по боеголовке, выдерживающей нагрев до 2000 С, да ещё и в облаке плазмы - совершенно бесполезно стрелять. Да и излучение такой мощности сквозь атмосферу не пройдёт...
    Горный стрелок
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:33
      Маневрирующую на гиперзвуке цель в данный момент вообще никто не может поразить. Думаю, что будут только вялотекущие теоретические изыскания, ложные вбросы в сми о прорывах в данной области. Реально, сейчас образовался технологический тупик в этом направлении.
      Сергей985
  7. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:21
    Дошло до "партнеров". Теперь и внутренними проблемами экономики, Гарант спокойно заниматься может. Но визг о милитаризации России еще долго не утихнет.
    Сергей985
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:36
    Что то давненько в сша не было гражданской войнушки. А тут и ядерное оружие пригодится
    Дормидонт
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:43
    можно в этом случае противопоставить – угроза ядерного удара, который мы нанесём в ответ
    Сморозил. Если это уже прилетит к американцам, то чем и как отвечать будут? А если даже и найдется чем, то ответка будет еще жестче.
    rotmistr60
  10. К-50 (Алексей) Сегодня, 06:57
    Накануне в американских СМИ заявили, что летом этого года в США начнутся испытания лазерного оружия на истребителях F-15.

    Вот сижу и мысля в голову прилипла, что может сделать лазерный луч термозащищённой боеголовке, которая пикирует/планирует в плазменном облаке с температурой под 2000 градусов? И кажется мне, ничего. request Луч будет просто рассеиваться на границе этого облака, а там любая расфокусировка и лазерный луч превращается в фонарик, пусть и яркий. what
    К-50
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