В Сети обсуждают, как Савченко "взорвала Раду"

Ба-бах! Что, обо...лись?

В Сети продолжают обсуждать видеоответ Надежды Савченко на обвинения со стороны генпрокурора Юрия Луценко в её адрес. Напомним, что Луценко обвинил Савченко в том, что она якобы пыталась организовать теракт в Верховной раде, в частности, с помощью «обрушения купола миномётами». Савченко опубликовала ролик, в котором высмеяла обвинения в свой адрес. В ролике показывается, как она «взрывает Раду»:На самой Украине назвали этот ролик Савченко "классным троллингом" команды Порошенко. Другие же отметили, что Савченко вместе с Луценко "пора на лечение".Накануне Надежда Савченко прокомментировала обвинения в свой адрес и для средств массовой информации Украины. По её словам, она бы никогда не могла себе позволить совершить то, что ей пытается инкриминировать Луценко, так как вместе с недостойными могли бы погибнуть и достойные, невинные, люди. При этом нардеп Савченко, которую пытаются лишить депутатской неприкосновенности, в очередной раз отметила, что Луценко – человек президента Украины Порошенко, и он поставлен на пост главы ГПУ, чтобы скрывать все преступления, совершённые представителями действующей верховной власти.Напомним, что Надежду Савченко президент Порошенко наградил званием Героя Украины. На днях она заявила, что готова вернуть эту награду.