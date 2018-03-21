06:58 21 марта
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В Сети обсуждают, как Савченко "взорвала Раду"

В Сети продолжают обсуждать видеоответ Надежды Савченко на обвинения со стороны генпрокурора Юрия Луценко в её адрес. Напомним, что Луценко обвинил Савченко в том, что она якобы пыталась организовать теракт в Верховной раде, в частности, с помощью «обрушения купола миномётами». Савченко опубликовала ролик, в котором высмеяла обвинения в свой адрес. В ролике показывается, как она «взрывает Раду»:

Ба-бах! Что, обо...лись?





На самой Украине назвали этот ролик Савченко "классным троллингом" команды Порошенко. Другие же отметили, что Савченко вместе с Луценко "пора на лечение".

Накануне Надежда Савченко прокомментировала обвинения в свой адрес и для средств массовой информации Украины. По её словам, она бы никогда не могла себе позволить совершить то, что ей пытается инкриминировать Луценко, так как вместе с недостойными могли бы погибнуть и достойные, невинные, люди. При этом нардеп Савченко, которую пытаются лишить депутатской неприкосновенности, в очередной раз отметила, что Луценко – человек президента Украины Порошенко, и он поставлен на пост главы ГПУ, чтобы скрывать все преступления, совершённые представителями действующей верховной власти.

Напомним, что Надежду Савченко президент Порошенко наградил званием Героя Украины. На днях она заявила, что готова вернуть эту награду.

Использованы фотографии: Фейсбук/Савченко
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Комментарии 18

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  1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:09
    Чем то она мне Жириновского напоминает...концерты устраивает мама не горюй.
    Тот же ЛЕХА
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:10
      Надька с огнем играет , завалят и не посмотрят что "герой Укропии". Для нынешней власти Украины это раз плюнуть , потом конечно же в этом обвинят Россию .
      Spartanez300
      1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 06:19
        Цитата: Spartanez300
        Надька с огнем играет , завалят и не посмотрят что "герой Укропии".

        В Россию обратно вышлют.... Досиживать....
        Чем-то мне эта чехарда с герой-негерой напоминает Грузию. Они подольше Юкрейна - уже ровно 29 лет так живут. Помню, как они на моих глазах пихали во власть Гамсахурдию... А он спёр деньги и сбёг. Его нашли и в виде трупа привезли в Тбилиси, а деньги не нашли. Из последнего - Мишико... Его "революцию" тоже помним....
        Юкрейн успешно учится у Грузии? Герой-негерой...
        Zoldat_A
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:23
          Цитата: Zoldat_A
          Юкрейн успешно учится у Грузии? Герой-негерой...

          неа, куратор один
          LSA57
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:22
        Цитата: Spartanez300
        Надька с огнем играет , завалят и не посмотрят что "герой Укропии"

        дак вчера сказала, что ажник три покушения не неё было request
        LSA57
      3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:34
        Надька с огнем играет , завалят и не посмотрят что "герой Укропии". Для нынешней власти Украины это раз плюнуть , потом конечно же в этом обвинят Россию .

        Думаю это будет сделано в стиле гадящей англичанки из истории со СКРИПАЛЕМ...
        англичане всему миру раскрыли свою методичку как нагадит РОССИИ...травишь ,душишь...топишь в лужи жертвенного барашка перед выборами или чемпионатом мира и во всем обвиняешь Россию ...прием известный .

        Полагаю что Скрипаль который сейчас лежит на аппарате искусственного поддержания жизни будет окончательно умертвлен перед самым началом чемпионата мира по футболу...это в стиле англосаксов ...нагадить в праздничное мероприятие нам.
        Тот же ЛЕХА
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:14
      Тот же Леха -зря вы мерзавку и убийцу сравнили пускай и со сказачником, но довольно таки честным политиком! !!
      Геркулесыч
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:20
        Тот же Леха -зря вы мерзавку и убийцу сравнили пускай и со сказачником, но довольно таки честным политиком! !!

        С Савченко происходит необъяснимая для меня метаморфоза...сравните ее высказывания когда она сидела в нашей тюрьме с тем что она говорит сейчас...вот что интересно.
        Ну а за свои грехи она все равно рано или поздно будет отвечать если не на земле то перед Богом точно.
        Тот же ЛЕХА
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 06:49
          Алексей, hi !
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          С Савченко происходит необъяснимая для меня метаморфоза...сравните ее высказывания когда она сидела в нашей тюрьме с тем что она говорит сейчас...вот что интересно.

          Ничего тут удивительного нет. Я не психиатр, возможно, кто-то поставит диагноз более квалифицированно, чем я. Но интернет, как известно, знает всё
          Нарушения, затрагивающие динамику мышления.
          Непоследовательность. Больной человек отличается непоследовательными суждениями. При этом сохранны все основные свойства мышления. Человек может непоследовательно выражать логичные суждения, анализировать и обобщать. Такая патология очень часто встречается у людей с сосудистыми заболеваниями, травмами головного мозга, МДП, а также бывает это нарушение мышления при шизофрении, но составляют около 14% из общего количества болезней.
          Всё объяснимо...
          Zoldat_A
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:21
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Чем то она мне Жириновского напоминает...

      наверное на зоне засматривалась шоу с его участием laughing
      LSA57
  2. Vard Сегодня, 06:09
    Маразм крепчал... Похоже белочка становится национальным заболеванием...
    Vard
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:24
      Цитата: Vard
      Похоже белочка становится национальным заболеванием...

      с такими мускулами, на всех хватит laughing
      LSA57
  3. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 06:11
    А смысл обсуждать противоестественную любовь жабы и гадюки?
    Ушлый_башкорт
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:17
    Да гори их рада вместе с этой мерзавкой синим пламенем!!!
    Геркулесыч
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:25
      Цитата: Геркулесыч
      Да гори их рада вместе с этой мерзавкой синим пламенем!!!

      LSA57
  5. лысова (владимир) Сегодня, 06:23
    --- " Другие же отметили, что Савченко вместе с Луценко "пора на лечение".", - да им всем пора, хотя такое не лечится. А при желании, Надюха смогла бы рвануть.
    лысова
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:28
    Надия - жжёт! Помню, как за её освобождение рвали на себе вышиванки - в той же Раде. Получили?
    Теперь ешьте - хоть повылазьте! wassat
    Горный стрелок
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:32
    Ба-бах! Что, обо...лись?
    Так они столько страху уже нагнали за четыре года, что самим страшно. Как тот грузин у М.Задорнова, который увидел себя в американской форме в зеркале и тоже непроизвольно ... Поэтому не удивительно и она их хорошо протролила.
    rotmistr60
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