07:00 21 марта
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Маккейн разбушевался: Зачем Трамп поздравил Путина?

Американский сенатор Джон Маккейн, который продолжает лечение от онкологического заболевания, прокомментировал поздравление Дональдом Трампом российского президента Владимира Путина с убедительной победой на выборах. Для этого на сайте сенатора, который в последнее время фактически отошёл от дел, был опубликован специальный пресс-релиз. Из публикации:
Президент США не выступает как лидер свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальсифицированных выборах. Президент США своим поздравлением оскорбил всех тех россиян, которым было отказано вправе отдать свой голос на честных и свободных выборах для определения будущего своей страны.


Маккейн разбушевался: Зачем Трамп поздравил Путина?


Видимо, г-н Маккейн считает «честными и свободными» выборы в США, где штабы кандидатов «сливают» друг друга, даже будучи принадлежащими одной партии (ситуация с Берни Сандерсом), и где президентом может стать человек, за которого проголосовало меньшинство граждан США, но большинство (в «удельном весе») таинственных выборщиков. Возможно, Маккейн считает «честными и прозрачными» выборы канцлера Германии, когда за её партию голосуют менее трети пришедших на участки граждан, а в итоге она всё равно занимает пост фактического главы государства.


В Госдепе также прокомментировали российские выборы, заявив, что «на них имели место некоторые нарушения». При этом американские журналисты в Москве, ссылаясь на несколько кадров с нарушениями на избирательных участках, отмечают, что для победы на выборах Владимиру Путину это было точно не нужно.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:25
    Ему грехи замаливать надо, а он все права пытается качать. Ничего, скоро за все свои черные дела отвечать придется.
    rotmistr60
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 06:29
      Цитата: rotmistr60
      Ему грехи замаливать надо, а он все права пытается качать. Ничего, скоро за все свои черные дела отвечать придется.

      Черти уже ждут... Будут его каждый день из катапульты запускать и вилами сбивать...
      Zoldat_A
      1. Татьяна Сегодня, 06:52
        Цитата: rotmistr60
        Ему грехи замаливать надо, а он все права пытается качать. Ничего, скоро за все свои черные дела отвечать придется.

        У чертей в аду на сковородке! feel
        Татьяна
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:44
      Видать плохо лечат и там судя по всему не только онкология но и Истерический синдром -отличительной чертой является театральность, демонстративность проявлений. Их возникновение нередко сопровождается бурным, обычно неадекватным силе психогенного раздражителя выражением чувств и чрезмерной аффектацией - истерическим припадком, который длится от нескольких минут до нескольких часов и характеризуется разнообразными двигательными проявлениями
      Spartanez300
      1. алексеев (алексей) Сегодня, 06:49
        Цитата: Spartanez300
        плохо лечат и там судя по всему не только онкология но и

        Это точно!
        Плохо, что таких там "больше, чем до фига".
        Посему, дух свой и тело, и также РВСН, ВМС, ВКС и пр. , так только они есть наши верные союзники укрепляй с пользой для военного дела.
        А на прочих "партнеров" забить в разумных приделах.
        алексеев
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:27
    честными и свободными» выборы в США
    Маккейн забывает, что выборы Трампа сделали русские хакеры по заданию Путина ! feel
    Uncle Lee
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:31
      Цитата: Uncle Lee
      честными и свободными» выборы в США
      Маккейн забывает, что выборы Трампа сделали русские хакеры по заданию Путина ! feel

      Он не понимает, что суровые русские хакеры могут просто вырубить электричество в реанимации.
      И только русская душа со своей ментальностью , милосердием к поверженному врагу не позволяет свершить это правосудие.
      Балу
  3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:28
    проснулся belay не пел давно и спел гуано
    LSA57
    1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 06:57
      Цитата: LSA57
      проснулся

      Мда. Нет гуманности в американском обществе. Усыпили бы его уже окончательно в ветеринарной клинике.
      Вежливый Лось
  4. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:28
    Президент США не выступает как лидер свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальсифицированных выборах. Президент США своим поздравлением оскорбил всех тех россиян, которым было отказано вправе отдать свой голос на честных и свободных выборах для определения будущего своей страны.
    Этот дракон еще смердит? Россияне отдали свой голос на честных выборах, которые пытались сорвать попозиция и фашингтонская нечесть. Казань: В Татарстане наблюдатели от Собчак пожаловались, что им не заплатили за услуги. Московский следственный изолятор: по мнению еха мацы именно там Собчак набрала больше голосов, чем ВВП. Вот он- будущий и настоящий электорат мадам Дом-2, опора попозиции и фашингтонских макак. angry
    Балу
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 06:35
      Цитата: Балу
      Россияне отдали свой голос на честных выборах

      Не, ну, допустим на секунду, что этот маразматик прав. Дык а чо он удивляется? Если кто-то отдал приказ и в США русские хакеры поставили у власти не пойми кого - то неужели этот "кто-то" в своей собственной стране себя Президентом не сделает?... Пусть бы со своим и разбирался....
      С ума съедешь с этим Маккейном... Не умею я с психбольными общаться...
      Zoldat_A
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:30
    Этого сатаниста черти в аду заждались
    Дормидонт
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 06:32
    не прикопали ещё старичка маразматика...стоит констатировать, что лекарства действуют, глюки усиливаются... четвертая стадия... не хухры- мухры...
    Masya Masya
  7. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 06:35
    Видно при удалении опухоли и мозги последние вырезали
    нафанаил
  8. ArhipenkoAndrey (Андрей) Сегодня, 06:36
    Эх Маккеюшка, этак и надорваться на ниве борьбы с Россией можно, мощный неугомонный старик, такую энергию да в мирных целях, цены бы ему не было, а так ить помрёт дураком.
    ArhipenkoAndrey
  9. шило (Ваня) Сегодня, 06:42
    Как зачем? Тоже хочет быть в тренде... wassat
    шило
  10. hunn (Леонид) Сегодня, 06:45
    А что еще он мог сказать? Старый п ердун. "В военном лексиконе слово «п ердун» издавна пользовалось особой любовью. Это почётное наименование относилось главным образом к полковникам или пожилым капитанам и майорам. «П ердун» было следующей ступенью прозвища «дрянной старикашка»…" (Я. Гашек "Похождения бравого солдата Швейка") Похоже этот перс так и не оправился после ракеты от вьетнамца Ли Си Цина.
    hunn
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:48
    Грех желать смерти человеку! Да еще во время Великого поста. Но так хочется нарушить.. am
    Горный стрелок
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 06:52
    Я уж думал сдох "максим", да и х рен с ним, а нет оказывается, всё ещё небо коптит. Жаль, черти в Аду заждались этого вурдалака. sad
    К-50
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