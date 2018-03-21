Маккейн разбушевался: Зачем Трамп поздравил Путина?

Президент США не выступает как лидер свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальсифицированных выборах. Президент США своим поздравлением оскорбил всех тех россиян, которым было отказано вправе отдать свой голос на честных и свободных выборах для определения будущего своей страны.

Американский сенатор Джон Маккейн, который продолжает лечение от онкологического заболевания, прокомментировал поздравление Дональдом Трампом российского президента Владимира Путина с убедительной победой на выборах. Для этого на сайте сенатора, который в последнее время фактически отошёл от дел, был опубликован специальный пресс-релиз. Из публикации Видимо, г-н Маккейн считает «честными и свободными» выборы в США, где штабы кандидатов «сливают» друг друга, даже будучи принадлежащими одной партии (ситуация с Берни Сандерсом), и где президентом может стать человек, за которого проголосовало меньшинство граждан США, но большинство (в «удельном весе») таинственных выборщиков. Возможно, Маккейн считает «честными и прозрачными» выборы канцлера Германии, когда за её партию голосуют менее трети пришедших на участки граждан, а в итоге она всё равно занимает пост фактического главы государства.В Госдепе также прокомментировали российские выборы, заявив, что «на них имели место некоторые нарушения». При этом американские журналисты в Москве, ссылаясь на несколько кадров с нарушениями на избирательных участках, отмечают, что для победы на выборах Владимиру Путину это было точно не нужно.