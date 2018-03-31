Он увидел падение социализма. Памяти Августа Хайека

“Бегство народа от государственной власти

составляло всё содержание народной истории России”.

Л. Сокольский

Фридрих Август фон Хайек

23 марта 2017 года исполнилось ровно 26 лет со дня смерти Фридриха Августа фон Хайека (1899 – 1992) – великого австрийского экономиста, философа, общественного деятеля и нобелевского лауреата 1974 года в области экономики. Фридрих фон Хайек являлся последовательным сторонником фундаментальной теории «открытого общества», и одним из наиболее ярких мыслителей нашей новейшей истории. Современники Хайека отмечают, что ему «повезло» и он смог увидеть «взлет и падение фашизма, национал-социализма и советского коммунизма».А было так, что в ХХ веке облик экономической картины миры определялся взглядами всего лишь двух, правда, выдающихся ученых: отца рыночной экономики – Фридриха фон Хайека и лорда Джона Мейнарда Кейнса, являвшегося основоположником основ государственного планирования и интервенцизма в системе капиталистического, то есть рыночного хозяйствования.Фридрих фон Хайек считал, что главная беда социалистов в том, что они обещают народу всегда больше, чем реально могут дать, поскольку в этом случае все знания, нужные, чтобы управлять их обществом, в итоге собирает и обрабатывает единоличная власть. Они не понимают или, скорее, не хотят понять, что современное общество в своей основе существует на применении рассеянного знания, которым никакая центральная командная структура и тем более один человек, кем бы он ни был – дуче, фюрером, каудильо, Пол Потом, «Беби Доком» или генеральным секретарем, обработать и использовать не сможет чисто физически. Однако социалистические доктрины приобрели большую популярность после окончания Первой мировой войны, в годы которой всем воюющим странам пришлось создавать централизованную военную экономику на принципах административного планирования. И в этих критических условиях это у них получилось. Но когда война закончилась, они этим же способом захотели решить и проблемы управления экономикой и в условиях наступившего мирного времени.Так в 30-е годы ХХ века в политической экономии возникают две школы. Первая обращалась к социалистическим принципам в экономике и считала необходимым государственный контроль всей хозяйственной деятельности в стране. Вторая школа, во главе которой стоял Фридрих фон Хайек, выступала с резкой критикой подобного государственного вмешательства в экономическую жизнь страны. При этом он не раз утверждал, что требование равенства в материальном положении, по его мнению, может быть достигнуто только лишь тоталитарным правительством, действующим методами «гестапо».Джон Мейнард Кейнс был представителем экономической школы Кембриджа. Фридрих фон Хайек с 1931 года читал лекции в Лондонской школе экономики, включая и лекции по самой актуальной для того времени проблеме «Великой депрессии».В 1935 году им была издана книга «Коллективистское экономическое планирование: критическое изучение возможностей социализма». Ответом на нее стала книга Джона Мейнарда Кейнса, изданная в 1936 году: «Общая теория занятости, дохода и денег». Один из историков того времени написал про изложенную в ней теорию так: «То, что экономическая система Кейнса предложила безболезненное решение тяжелых проблем и была политически возможна, гарантировало ей популярность; все коллективисты, социалисты, либералы и даже консерваторы типа Макмилана поспешили принять ее… Чтобы бросить вызов теории Кейнса, необходимо было быть реакционным и, как говорили, непреклонным».Фридрих фон Хайек ответил на нее книгой «Дорога к рабству», изданной в 1944 году и принесшей Фридриху фон Хайеку мировую известность. Книгу эту перевели в 20 странах мира, а в СССР она была издана в 1983 году.У. Черчиллю идеи «Дороги к рабству» очень понравились, и он постоянно твердил своим идеологическим противникам - лейбористам, что социализм так или иначе связан с тоталитаризмом и презренным преклонением перед государством. Он даже выступил с речью, которая получила название «Речь о гестапо».Тем не менее на выборах 1945 года победил не он, а лейборист Клемент Аттли, обещавший британцам полную занятость всего населения. За время с 1945 по 1951 год в Великобритании прошла волна национализации: национализировали английский банк и такие отрасли промышленности, как угольная, гражданская авиация, телесвязь, транспорт, электрические энергетические компании, газодобывающие и рудодобывающие предприятия, производства железа и стали – как раз все те отрасли британской промышленности, где работали многие миллионы английских рабочих.И хотя полной занятости достичь все равно не удалось, теория Кейнса стала во многих странах мира доминирующей на долгие годы. Ответом Хайека стало созданное им в 1947 году общество «Монт Пелерин», давшее миру таких лауреатов Нобелевской премии и общественных деятелей, как Карл Поппер, Милтон Фридман и Людвиг Эрхард – создатель экономического чуда в Германии и впоследствии канцлер ФРГ с 1963 по 1966 год.В 1950 году Фридрих фон Хайек стал профессором Чикагского университета, где он трудился до 1962 года. Здесь он написал книгу «Конституция свободы» (1960 г.), которая увидела свет в канун празднования 100 летнего юбилея с момента написания книги «О свободе» великого английского философа ХIХ века Джона Стюарта Милля (1806 – 1873).Люди не любят думать, а тем более следовать советам умных людей, поскольку сами они в большинстве своем глубоко невежественны. Но даже такие люди к 70-м годам ХХ века начали замечать, что во всех странах с централизованной экономикой с чего-то вдруг резко подскочила инфляция, а обещанного уменьшения, причем, значительного, безработицы, как это всем обещал Кейнс, так и не произошло. Работы Фридриха фон Хайека оказались сразу же востребованы администрацией М. Тетчер в Англии и правительством Р. Рейгана в США, которые по рекомендациям Хайека начали снижать государственные расходы, отменили государственный контроль в экономике и пошли по пути ограничения монопольного влияние профсоюзов.В 1991 году многолетний труд Фридриха фон Хайека был отмечен медалью «Свободы», самой высокой и почетной гражданской наградой США. В 1988 проявилась его работа в трех томах: «Закон, законодательство и свобода», в которой исследовались юридические нормы, нужные для поддержания и развития свободного общества. В условиях высокой инфляции и столь же высокого налогообложения именно эта книга дает интеллектуальную опору рыночным реформам и дает основания для оптимистического взгляда на современное индустриальное развитие общества. Последней работой Фридриха фон Хайека стал изданный в 1988 году труд «Пагубная самонадеянность – интеллектуальная ошибка социализма».Скончался Фридрих фон Хайек 23 марта 1992 года на 93 году жизни в городе Фрайбург-Брайсгау, успев увидеть крушение Берлинской стены, долгожданное объединение Германии и закат эпохи мирового коммунизма. Хайек лично наблюдал демонтаж Берлинской стены и, как говорили его родные, очень хотел побывать в Москве.Но главным результатом трудов Фридриха фон Хайека стала убедительная победа над Кейнсом, которая показала преимущество децентрализации экономики, победа самоорганизующихся синергетических систем спонтанного порядка над любым государственным контролем в общественной жизни. Он доказал, что общественный порядок в цивилизованном обществе может осуществляться и без административного принуждения и спущенных сверху приказов. Ну, а падение социалистической системы хозяйствования состоялось у миллионов людей на глазах, и все они увидели правоту идей Фридриха фон Хайека.В эпоху, последовавшую за крушением Берлинской стены, идеи Хайека для переходного периода в России, уже не социалистической, но и еще не рыночной до конца, более чем актуальны. Дело в том, что главным врагом для современной России, как и для России после 1861 года, стал страх перед развивающимся новым капиталистическим хозяйством и возникшая на его основе ностальгия по старому коммунистическому режиму. Очевидно, что сегодня мы встречаемся все с большим количеством попыток дискредитации рыночной экономики и основополагающих принципов демократического общественного устройства. Она ведется как с целью оправдания известной политики «красного террора», так и государственного внеэкономического принуждения к бесплатному, по сути, труду. Многим кажется, а может быть уже и не только кажется, что они видят опасные черты возвращения страны в 30-е годы ХХ века – в период, который, кстати, уже получил в научной литературе интересное название «феодального социализма».Тогда экономику страны характеризовали неразвитые торговые отношения, суррогатные деньги, патриархальные и полупатриархальные экономические связи, и натуральный обмен, а также государственное регулирование и ярко выраженный казенный патриотизм, о котором в своре время предупреждал еще А. Богданов в своем романе «Красная звезда». Ну, а идеологией государственной власти, вернее ее основанием стала русская православная идея ХIХ века. Именно идея на уровне веры в «святой коммунизм», потому что даже экономической теории его никогда реально не существовало. Единственным человеком в СССР, кто дерзнул, кстати говоря, написать «Политэкономию коммунизма», был председатель Госплана СССР Н. Вознесенский, расстрелянный в 1949 году по «Ленинградскому делу».Ну, а манипулирование, причем весьма неумелое, общественным мнением с целью недостижимого «единогласия», значительная идеологическая (и неизбежная) деморализация общества, а также наличие сугубо военного маниакально – депрессивного синдрома во многом вызывают и противопоставление правительства и общества. На ВО недавно был интересный материал о том, что власть сегодня делает ставку на крупные монополии, что одним все можно, а другим точно так же ничего нельзя. Но и об этом в свое время написал Хайек. «Каждому отведено особое место: одному дано властвовать, другому – подчиняться», – отмечал он. Спонтанный характер экономических отношений заменяется на «вертикаль власти» в виде военной организации государства, которым, как известно, легче всего управлять. Целью при этом экономики становится не процветание граждан страны, а «экономическая безопасность». Дух предприимчивости начинает подменяться героическим духом нации, о чем ярко говорят статьи о «легендарной Гиберборее», родине «великих русов», египетских пирамидах, в которых похоронены славянские князья, и бородатом боге Кетцалькоатле – безусловно русском, приплывшем из-за моря на плоту. Кон-Тики тоже бородат, а, следовательно, и он был древним русом!Однако Хайек ставит интересный вопрос, с чего это и «почему люди так снисходительны к давлению со стороны государства и так недоверчивы к рынку?» Почему не ставят вопрос о необходимости ограничения власти чиновников в стране? Почему не принимаются законы об ограничении функций правительства, как это сделали многие страны Европы? Ведь все понимают, что жить в обществе, где де-факто существует капитализм, а де-юре – все еще во многом социализм, нельзя.Но и тут опять-таки, благодаря научным трудам Хайека, мы имеем три императива общественного прогресса: свободное движение капитала («экономическая свобода»), защита частной собственности и частного предпринимательства, обеспечивающая реализацию личных возможностей человека на избранный им продуктивный труд, а также желание использовать свою индивидуальную свободу в качестве средства собственного развития. В результате принятия таких императивов и рыночной реконструкции старого государственного общественного механизма будет создана и начнет стабильно работать система законов «самоорганизующегося» или «спонтанного порядка», основанного на принципах рыночной экономики свободного общества.Фридрих фон Хайек с оптимизмом смотрел на крушение Берлинской стены и думал, что когда-то люди почувствуют вкус свободы и процветания и захотят сохранить для себя свободу спонтанного общественного порядка, основанного на власти частной собственности. Жизнь Хайека - это пример беззаветного служения открытому обществу, с тем чтобы люди сами могли понять простую истину, что своя собственная свобода и благополучие зависят только от них самих. И только так можно будет победить коррупцию в верхних эшелонах власти, а отнюдь не при помощи фотографий со спутников.Впрочем, ничуть не менее талантливы были и наши люди, включая такого философа, как Николай Александрович Бердяев. Он предлагал «оформить» территорию России, т.е. оценить всю землю страны в денежном выражении. В дальнейшем, считал он, нельзя мешать продаже земли, включая угодья, через Товарно-сырьевую биржу, что позволило бы рынку следить за оборотом земли, как товара. Земля должна продаваться, а не раздаваться населению по одному гектару. Бердяев считал, что буквально все подлежит учету и счету: и леса, и вода, и недра, и земля, и то, что находится на земле или в воде. И отсюда всего один только шаг для столь выгодного общества и перспективного налогообложения по ресурсам, когда максимальные налоги платят те, кто обогащаются с продажи природных ресурсов, а те, кто напрягают свой ум, как бы много они не получали, платят лишь за аренду помещения. Вот где просто «золотая жила» для богатых на таланты россиян, новых кулибиных и калашниковых! Следует также согласиться с Н.А. Бердяевым, что только рынок земли может обеспечить стабильную бумажноденежную эмиссию и допустить максимальное увеличение объема денежной массы, имеющей хождение в стране. Капитализация же государства, как совокупная капитализация национальных предприятий, включает в себя, в первую очередь, стоимость земли, на которой стоят предприятия. И это практически все, что следует сделать для того, чтобы экономическое чудо 1913 года повторилось бы прямо на наших глазах.