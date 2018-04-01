Ещё одна колонна. Ещё один источник

В истории памятников прошлого памятные колонны, установленные в целях увековечивания каких-то важных государственных событий, имеют для культуры и науки особое значение. Все знают строки А.С. Пушкина про «Александрийский столп», англичане не мыслят свою Трафальгарскую площадь без колонны Нельсона, ну, а «колонна Траяна», как на ВО мы это уже отмечали, стала важным источником в изучении военного дела Римской империи эпохи императора Траяна. Однако это не единственный такой памятник, который очень наглядно показывает внешний вид римских воинов того времени. Дело в том, что в Риме есть и другая колонна – колонна Марка Аврелия и она также является очень важным для нас историческим источником. Ну, прежде всего скажем, что это колонна, выполненная в дорическом ордере, которая находится также в Риме на Площади колонны, названной так в ее честь. Воздвигнута она была в память о победе императора Марка Аврелия в Маркоманской войне, ну а ее прототипом, безусловно, послужила построенная более чем на полвека раньше колонна Траяна.Деталь колонны Марка Аврелия в Риме. Событием на ней является так называемое «чудо дождя на территории Квади», в котором бог дождя по молитве императора спасает римские войска, устроив ужасный шторм, чудо, которое впоследствии христиане объявили следствием обращения к их христианскому Богу. Из интересных для нас деталей обращают на себя внимание шлемы с кольцом на макушке для их переноски в походе и очень уж короткие, как и на колонне Траяна, кольчуги легионеров с фестончатым подолом.Датировать колонну не так уж и трудно, если немного посчитать. Известно, что первый этап Маркоманской войны, продолжавшейся в целом с 166 по 180 год, для Рима был совсем неудачным, а первые успехи римляне начали праздновать лишь в 176 году. Но в 180 году Марк Аврелий уже умер, так что очевидно, что колонну эту построили в период времени между 176-ым и 180–ым годом нашей эры. Поскольку именно этот исторический период как раз и отражен в барельефах на колонне, нужно прежде всего рассказать о том, что это было за время и что собой представляла эта война.А вот так выглядит сегодня вся эта колонна целиком.Начнем с того, что войны Траяна с даками (101–102; 105–106) были последними успешными войнами Рима, давшими ее столь значительные территориальные приращения. В дальнейшем Риму стало уже не до новых завоеваний. Требовалось удержать завоеванное. Поэтому основная часть легионов была рассредоточена вдоль границы империи, где вдобавок началось строительство протяженных линий укреплений. Казалось бы, что, упершись в стены римских пограничных крепостей, волны варваров, исторгаемых из причерноморских степей, должны были бы остановиться. Но нет – видимо нужда их была настолько велика, что они старались всячески преодолеть римскую границу, что постоянно приводило к пограничным столкновениям, как мелким, так и крупным.Сохранность фигур в целом хуже, чем на колонне Траяна, но поскольку это горельеф – впечатление, за счет игры света и теней, они производят более сильное.Вот и Маркоманская война (166–180 гг.) стала одной из таких войн Рима с германскими и сарматскими племенами, вызванная их передвижением на его восточных границах.На этом барельефе колонны изображена римская конница, которая на западе в эпоху ранней империи набиралась в основном из кельтов. Оружием ее служил меч спата длиной 60-70 см, копье для метания, а для защиты тела – кольчуга, доспех из чешуек, аналогичный по покрою кольчуге, и овальный щит. Интересно, что шлемы у всадников украшают небольшие султаны. Возможно, что это было сделано специально для того, чтобы… польстить доверчивым варварам. Мол, даже у наших легионеров султанов на шлемах нет, а вот у вас есть! А много ли людям для счастья надо?!Тогда маркоманы, квады, гермундуры, языги и ряд других племен воспользовались тем, что Римская империя оказалась в тяжелом положении из-за Парфянской войны 161–166 годов и последовавшей за ней эпидемии чумы и неурожайными годами в Италии. Нарушив рейнско-дунайскую границу империи, они смогли пройти в Италию и в 169 году во главе с вождем маркоманов – Балломаром, у Карнунта уничтожить почти 20 000 римскую армию. Затем они совершили глубокий рейд в глубь империи: подвергли осаде крепость Аквилея и сумели разрушить город Опитергий. Только в конце 169 года император Марк Аврелий смог остановить натиск маркоманов и их союзников. Однако смерть его соправителя, Луция Вера, вызвала внутриполитический кризис, из-за которого только лишь в 172–174 гг., и то с немалым трудом набрал новые легионы, которые пришлось пополнять рабами и варварами. Война, тем не менее, шла с переменным успехом. В 175 году произошло восстание наместника Сирии Авидия Кассия, поэтому римляне вынуждены были отказаться от новых попыток расширения своих границ. Тем не менее, можно считать, что в целом для римлян эта война закончилась не так уж и плохо: по мирному соглашению 175 года, племена маркоманов были вынуждены признать римский протекторат. Кроме того, римляне все же отобрали у них хоть и узкую, но все-таки полоску земли вдоль границы. При этом около 25 000 варваров пополнили ряды римской армии.На этом барельефе мы видим и трубачей, и сегниферов, и вексиллярия, и легионеров в пластинчатых лориках, причем показанных как спереди, так и сзади, что позволяет хорошо рассмотреть их устройство. Но кольчуги с фестончатым подолом и на этом барельефе коротки настолько, что ниже пояса совершенно ничего не закрывают.В ознаменование победы над германцами и сарматами 3 декабря 176 года Марк Аврелий вместе с сыном Коммодом устроил триумф. Но чувствуя, что устал от жизни, император тогда же принял решение сделать Коммода своим соправителем.Тот же барельеф, сдвинут вправо. Пояс легионера (крайняя фигура слева), как вы видите, сильно изменился. Очевидно, что чешуйчатые доспехи в римской армии эпохи первых веков империи были весьма распространены…Однако в 177 году варварские племена начали новое наступление. Впрочем, на этот раз Риму военное счастье улыбнулось довольно быстро. Хотя варварам вновь удалось войти в Паннонию и затем вновь дойти до Аквилеей, полководцу Таррунтению Патерну в 179 году удалось разбить их наголову, после чего варвары были вытеснены с римской территории. Затем уже сам Марк Аврелий переправился с войсками через Дунай, чтобы завоевать новые территории и создать на них очередные римские провинции: Маркоманию и Сарматию. Реализации этих планов помешала его смерть в Виндобоне 17 марта 180 года.После смерти Коммод решил заключить с варварами мир на условии, что довоенная граница между ними и Римской империей будет восстановлена. Однако римлянам после этого все равно пришлось строить на дунайской границе новую линию укреплений и направить туда дополнительные войска.И вот в этот-то период времени отдельные эпизоды Маркоманской войны нашли свое отражение на барельефах 30-метровой колонны императора Марка Аврелия в Риме.Точно вымеренная высота этой колонные равна 29,6 м, а высота пьедестала — 10 м. Таким образом, высота монумента когда-то составляла 41,95 м, но затем три метра ее основания после проведенной в 1589 году реставрации оказались ниже уровня земли. Ствол колонны, по разным данным, был изготовлен из 27 или 28 блоков отборного каррарского мрамора 3,7-метрового диаметра. Так же, как и колонна императора Траяна, внутри она полая и там устроена винтовая лестница со ступенями (190—200), по которым можно подняться на ее вершину, где в момент ее постройки находилась скульптура Марка Аврелия. Освещение лестницы осуществляется через небольшие окошки.Интересно, что на барельефах этой колонны мы практически не видим прямоугольных щитов скутумов, зато овальные имеются не только у всадников, но также и у пехотинцев. Кроме того, на многих воинах надеты штаны типа бриджей – вещь в Риме ранее неслыханная.Заметим, что рельефные изображения колонны Марка Аврелия отличаются от аналогичных изображений с колонны Траяна значительно большей экспрессией. Причина в том, что на колонне Траяна использована резьба типа барельеф, а вот на колонне Марка мы видим горельеф, то есть резьба по камню здесь более глубокая, и ее фигуры выступают из фона. Известно, что существует четыре разновидности рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф и койанаглиф. О последних двух в данном случае говорить (вернее писать) смысла нет, а вот о первых двух можно сообщить, что барельефом изображение называется, когда оно выступает из фона наполовину, а горельеф – это такая разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором то, что он изображает, выступает над плоскостью фона более, чем наполовину объема всех изображаемых на нем частей. То есть оно становится наполовину скульптурой и лишь незначительно связано с основным фоном. Так вот как раз на колонне Марка Аврелия мы видим горельефы и это очень ценно, так как позволяет изучать ее фигуры не только фронтально, но и немного сбоку. Также для более точного изображения лиц персонажей головы фигур увеличены относительно тела. С другой стороны, сама резьба несколько грубее и можно отметить снижение уровня проработки изображаемых деталей оружия и одежды.Римские войска переходят реку по понтонному мосту. На этом барельефе очень хорошо видно так называемое «четырехрогое» римское седло, покрытое чепраком. Иосиф Флавий, например, писал, что восточная конница имела при себе колчаны с несколькими дротиками с широкими листовидными наконечниками, висевшие явно у седла. Но здесь мы таких колчанов не видим. Стремян тоже, как видите, нет.Барельефы у основания колонны.В Средние века подъем на вершину колонны стал таким популярным, что превратился в такой доходный бизнес, что право получать за это плату магистратом Рима ежегодно выставлялось на аукцион.Последнему году Маркоманской войны посвящен фильм Ридли Скотта «Гладиатор». Там много всего нафантазировано, но вот на этом кадре из этого кинофильма все очень реалистично: справа легионеры в сегментных лориках и с прямоугольными щитами, слева – восточные лучники в конических шлемах и кольчугах. Последние, правда, все-таки немного коротковаты…Поскольку к XVI веку статуя Марка Аврелия была каким-то образом утеряна, римский папа Сикст V в 1589 году распорядился, чтобы архитектор Доменико Фонтана провел реставрацию колонны. Тот установил на ней скульптуру апостола Павла, а на пьедестале сделал надпись о проделанной им работе, в которой почему-то спутал имена императоров и назвал ее колонной Антонина Пия.