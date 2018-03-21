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Госдеп выступил против «Северного потока-2»
Американская администрация выступает против строительства газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.
Она напомнила, что Вашингтон может ввести санкции против компаний, которые работают вместе с россиянами над реализацией проекта.
Напомним, Дональд Трамп подписал летом 2017 года закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Выполнение закона началось в конце января текущего года.
Мы, как правительство США, выступаем против "Северного потока-2". Мы считаем, что проект подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина,сказала Науэрт журналистам.
Она напомнила, что Вашингтон может ввести санкции против компаний, которые работают вместе с россиянами над реализацией проекта.
В Госдепе потратили очень много времени на переговоры с партнерами и союзниками за океаном, чтобы объяснить им последствия CAATSA. Компании, ведущие свою деятельность в российском энергетическом трубопроводном секторе, могут попасть под ограничительные меры,сказала представитель ведомства.
Напомним, Дональд Трамп подписал летом 2017 года закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Выполнение закона началось в конце января текущего года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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