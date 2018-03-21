10:18 21 марта
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Госдеп выступил против «Северного потока-2»

Американская администрация выступает против строительства газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.



Мы, как правительство США, выступаем против "Северного потока-2". Мы считаем, что проект подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина,
сказала Науэрт журналистам.


Она напомнила, что Вашингтон может ввести санкции против компаний, которые работают вместе с россиянами над реализацией проекта.

В Госдепе потратили очень много времени на переговоры с партнерами и союзниками за океаном, чтобы объяснить им последствия CAATSA. Компании, ведущие свою деятельность в российском энергетическом трубопроводном секторе, могут попасть под ограничительные меры,
сказала представитель ведомства.

Напомним, Дональд Трамп подписал летом 2017 года закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Выполнение закона началось в конце января текущего года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 48

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  1. SS68SS (Губарев Сергей) Сегодня, 08:04
    против строительства газопровода «Северный поток-2»

    Матрасники, а ваше то какое собачье дело? Конечно вы будете против. Куда же вам свою газовую жижу продавать.
    SS68SS
    1. Logall (Александр) Сегодня, 08:06
      Цитата: SS68SS
      А ваше то какое собачье дело?

      Продвигают свои интересы! США много раз говорили о заинтересованности продаж своего сжиженного газа в Европу. Даже если это не всегда их газ, а перепроданный российский.
      Плюс ко всему США заинтересованы в сохранении украинского транзита, как в рычаге давления на Россию и ЕЭС.
      Logall
      1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 08:14
        доколе это все будет? то, что в европе мужиков с яйцами нет, это уже давно понятно, но тут завязаны корпорации и их бабки, неужели так и будут терпеть?
        dik-nsk
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:49
          Пока существует ЕС - европа будет терпеть, столько сколько надо. А вот разногласия в отдельных странах ЕС, в части различных потерь выгоды от взаимных санкций, того же СП-2 и т.п. было бы неплохо "раскрутить" по-полной, может кто, всерьез и захочет выйти из ЕС... вот тогда можно будет ждать реальных перемен во взаимоотношениях.
          maxim947
      2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:15
        Наступает момент истины для Германии , смогут выстоять или их сломают. Привет Александр! hi
        cniza
        1. Logall (Александр) Сегодня, 08:58
          Германия уже сказала своё - да, Северному потоку - быть! Посчитали возможные убытки от санкций, сравнили с убытками из-за дорогого газа...
          Меркель конечно же - американская подстилка, но против немецких представителей большого бизнеса не попрёт. Сомнут! И её, и демохрестьян...
          hi
          Logall
          1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 09:27
            Logall (Александр) Сегодня, 08:58 ↑ Новый
            Германия уже сказала своё - да, Северному потоку - быть! Посчитали возможные убытки от санкций, сравнили с убытками из-за дорогого газа...
            Меркель конечно же - американская подстилка, но против немецких представителей большого бизнеса не попрёт. Сомнут! И её, и демохрестьян...hi
            Саша, приветствую коллега! hi В принципе согласен, но есть еще нюанс. Матрасы могут надавить на фаберже и немецкому бизнесу, вспомни дело с Фольксвагеном и Доичебанком. Сегодня вон Мерседес трясти начали, к чему бы это? request
            Так что у матрасов рычаги давления найдутся на всех, глобализация туды её в дышло... Вот и посмотрим железные фаберже у немецкого бизнеса или нет.
            Варяг_0711
            1. Logall (Александр) Сегодня, 09:32
              Алексей, hi , ведь это всё происходит на фоне начинающейся "торгово-пошлинной войны". Сейчас евро-бизнес начнёт объединяться с властью для противодействия... И им как воздух нужны недорогие энергоносители.
              Что получится - не знаю, но будет интересно!
              Пысы: на моей аватарке моё имя написано, можешь не заморачиваться bully
              Цитата: Варяг_0711
              Logall (Александр)
              Logall
              1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 09:40
                Так и я о том же. Напрашивается фраза из фильма "Человек с бульвара капуцинов": господа, перестаньте жевать сопли, вас ждет вторая серия... Так что запасаемся семечками и ждем продолжения "марлезонского балета". В интересное время живем. Весь вопрос в том, хватит ли у матрасов компромата на весь германский бизнес и насколько тянет в денежном эквиваленте компромат на саму фрау Меркель. Там настолько жирный кусок, что мама не горюй.
                Но зная манеру нашего президента не раскрывать карты до конца, предполагаю, что скоро увидим что то очень интересное. Гегемон подыхать никак не хочет, по крайней мере в одиночку, но сколь веревочке не вейся, а конец все равно будет. Надеюсь дожить до этого момента.
                Варяг_0711
                1. Logall (Александр) Сегодня, 09:48
                  Цитата: Варяг_0711
                  запасаемся семечками

                  good good drinks Чипсы с попкормом - достали!
                  Цитата: Варяг_0711
                  . Весь вопрос в том, хватит ли у матрасов компромата на весь германский бизнес и насколько тянет в денежном эквиваленте компромат на саму фрау Меркель.
                  В бизнесе другие правила, половые связи ни кого не интересны. А насчёт Меркель - согласен. Но рабочехрестьянскому союзу легче потерять "Фрау", чем "кормильца"! Ведь бизнес - это рабочие места - основной электорат...
                  Logall
                  1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 09:57
                    Опять же согласен. Они с десяток таких как Меркель под каток кинут, как она сама Гельмута Коля кинула. Там реально такой кусмяра и для немцев и для матрасов. В случае победы немцы получают контроль над ЕС практически полностью и еще кучу бонусов для собственного бизнеса. Плюс цена на газ без посредников. Ну а матрасы в этом случае теряют возможность перепродавать тем же европейцам наш СПГ с не хилой накруткой, плюс потеря контроля над украинской ГТС, которая превращается просто в металлолом. Не для того столько бабок они в майдан ввалили, гешефт превыше всего.
                    Ну а мы на этот цирк пока со стороны поглядим, а когда надо тогда и встрянем.

                    Пы.Сы. Семечки наше все!!! drinks Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем... lol
                    Варяг_0711
        2. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 09:50
          сломают пережуют и выплюнут
          Hariton Laptev
      3. влад66 (Владимир) Сегодня, 08:36
        Мы, как правительство США, выступаем против "Северного потока-2". Мы считаем, что проект подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы

        Чего то тревожно стало. wink
        влад66
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:08
          С них станется , пойдут проверенной дорогой.
          cniza
      4. антивирус Сегодня, 08:46
        скоро поднимется Атлантида и США смогут проложить трубы по дну мелких остатков Атлантического океана по суше до Уевропы.
        Вот тогда они изменят мнение о трубопроводах.
        антивирус
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:09
      Может Европе пора проявить свою волю и послать США куда подальше , тут всем понятно что они хотят свой дорогой газ всем впаривать . Натравливая всех на Россию они опять пытаются развалить экономику и страну в целом . Надо с этим гнойником на теле планеты что то делать , до каких пор они будут всех натравливать друг на друга .
      Spartanez300
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:14
        Госдеп не первый год лает в эту сторону, да караван идет. winked
        сибиралт
        1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 08:18
          да караван идет
          я бы сказал ползет, идти ему не позволяют.. все идет к тому, что придется заключать новый договор с украиной, к концу 2019 мы никак не успеем получить мощности.. и это большой трабл
          dik-nsk
    3. Ростовчанин (Дмитрий) Сегодня, 08:13
      Ну не знаю, мы (строители), подготовительную работу уже проводим во всю. Временный жилой городок для строителей КС Славянская готов... Баня правда не готова... Сейчас в районе Кингиссепа строится второй городок, для строительства двух подводящих ниток. Но активного строительства нет.
      Ростовчанин
    4. avt Сегодня, 08:16
      Цитата: SS68SS
      Матрасники, а ваше то какое собачье дело?

      wassat
      Цитата: Logall
      Продвигают свои интересы! США много раз говорили о заинтересованности продаж своего сжиженного газа в Европу

      Если они подсадят на свой дорогой , на автопилоте продукция ЕС подскочит в себестоимости , а основной экспорт в USA. Вот и прикиньте как и на сколько рухнет та же Германия с автопромои хотя бы, без разных судебных решений по типу выхлопа дизелей V W.
      avt
      1. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 08:44
        Цитата: avt
        Если они подсадят на свой дорогой , на автопилоте продукция ЕС подскочит в себестоимости , а основной экспорт в USA. Вот и прикиньте как и на сколько рухнет та же Германия с автопромои хотя бы

        Эти действия являються следствием, главной причины из серии "американская гегемония заканчивается". Экономика США стала неконкурентоспособной как перед азиатскими тиграми так и перед европой. На евразийском континенте от Японии до Голландии проживает больше половины населения земли и есть все, от ресурсов до технологий и транспортных коммуникаций ну и кому тут нужны далёкие американцы за лужей? Вот и бояться они остаться за бортом цивилизации, в дали от основных торговых потоков, из последних сил лезут в чужие дела.
        Препядствуя потоку СП 2, сша во первых опускают ВВП Европы, что являеться действиями из того же разряда что и введение пошлин против Китая, а все вместе продолжение заявленной политики США по возврату промышленности на свою территорию. Дополнительно поддержание дикого украинского режима, тормозящего развитие Европы и России, за чужой счёт и продвижение собственного СПГ.
        КОСМОС
    5. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 08:16
      Цитата: SS68SS
      А ваше то какое собачье дело?

      Украинская ГТС, подконтрольная США, это уникальная система энергетического шантажа Европы причем шантажа за счет России и российским газом. По доходности получается круче чем любая афера с финансовыми пирамидами. Не говоря уже о вложениях США в военный перевороты в Киеве и поддержание бандеровской хунты. Логика проста, как известно, война это продолжение политики, а политика есть концентрированное выражение экономики. Таким образом "Северный поток -2" практически обесценивает все, что сделали США на Украине.
      Vita VKO
      1. himRa (Rahim) Сегодня, 09:32
        Цитата: Vita VKO
        Украинская ГТС, подконтрольная США, это уникальная система энергетического шантажа Европы причем шантажа за счет России и российским газом

        hi
        По моему мнению лучшая аналитика этой темы
        Цитата: Vita VKO
        Логика проста, как известно, война это продолжение политики, а политика есть концентрированное выражение экономики

        Бесспорно!
        Цитата: Vita VKO
        Таким образом "Северный поток -2" практически обесценивает все, что сделали США на Украине

        Зри в корень как говАривал Козьма!
        Мое восхищение краткостью и точностью изложения мысли hi
        himRa
    6. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:20
      Цитата: SS68SS
      Матрасники, а ваше то какое собачье дело?

      интересно, а на земле есть такое место куда они не сунули свой нос и всё не испаганили?
      LSA57
    7. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:51
      Цитата: SS68SS
      против строительства газопровода «Северный поток-2»

      Матрасники, а ваше то какое собачье дело? Конечно вы будете против. Куда же вам свою газовую жижу продавать.

      Вообще-то США и были организаторами этой грязи с обвинениями России, чтобы помешать завершению СП-2. Просто выдержали паузу, чтобы открыто не выглядело, как матрасовское давление на конкурента. А так получается, что "и не думали", но "к слову пришлось"...
      Alex-a832
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:01
        В принципе, утверждение, что много переговоров\ уговоров, считай угроз, к остановке проекта не привели, эт о чём то говорит!
        Теперь можно предположить, что от угроз перейдут к реальным акциям???
        Оно конечно можно и посмотреть, но если предположить, что в госдупе надышались газом "дурачёк" сверх меры? Чего тогда ждать?
        rocket757
  2. Teberii (Андрей) Сегодня, 08:05
    Посмотрим как отреагируют в Европе,будут и дальше выполнять их распоряжения или подумают о своем будущем.
    Teberii
  3. XII легион (Цезарь) Сегодня, 08:12
    США сами сидят на крупных месторождениях
    Правда их не транжирят
    Неудивительно что такой интерес к нефтегазовой теме
    XII легион
    1. NKT (Сергей) Сегодня, 08:25
      США не от хорошей жизни перешли на разработку сланца и других нетрадиционных коллекторов. Добыча на обычных месторождениях падает.
      NKT
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:27
      США как раз очень хотят их транжирить , именно поэтому они и хотят убрать Газпром с рынка европы и заменить его своим СПГ .
      просто экспл
      1. XII легион (Цезарь) Сегодня, 08:28
        Хотят может и хотят
        Но в стратегическом резерве держат
        XII легион
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:28
          потому что сбагрить его проблематично .
          еще пару лет назад власти пeндостана заявили что быть энергетической страной (если речь про штаты , то это энергетическая страна , а если речь про Россию , то это страна-бензоколонка) не то что неплохо , а очень даже хорошо , и что они будут наращивать экспорт углеводородов и поднимать экономику за счет этого .
          кстати емнип в 18-19х веках Германия сама жила за счет экспорта ископаемых , тот же Рурский бассейн . из за чего постоянно воевали с френчами .
          просто экспл
  4. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 08:14
    А как иначе им свой СПГ продвигать?Конкуренция блин
    Владивосток1969
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:20
    В Госдепе потратили очень много времени на переговоры с партнерами и союзниками за океаном

    задолбались разговоры разговаривать, уболтать не получается... пора переходить к излюбленному методу- санкции!!! союзнички... wink
    Masya Masya
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:21
    Ну да..Мол вы , европейцы , трубу из России не тяните , а лучше обратитесь к нам - лучшим в мире посредникам по перепродаже российского газа what и будет вам счастье и стабильность..в дефиците газа и цене , взлетающей с регулярностью прихода зимы...
    КВУ-НСвД
  7. Vard Сегодня, 08:21
    Если они такие принципиальные... то чего им было не отказаться этой зимой от российского сниженного газа... Легко приказывать... это не они мёрзнуть будут...
    Vard
  8. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 08:22
    Ну вы то какого черта опять лезите. Свой сланцевый девать некуда.
    sgr291158
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:22
    "Честная конкуренция" говоришь? Ха... Даже политику к этому делу приплели. Одной рукой пошлины на сталь "всадили", другой - СПГ дорогой втюхивают... Вот это и называется - беспредел... Когда сильный - всегда прав wassat
    Горный стрелок
  10. Владыка-Вселенский (Вадим) Сегодня, 08:27
    Цитата: Vita VKO
    Цитата: SS68SS
    А ваше то какое собачье дело?

    Украинская ГТС, подконтрольная США, это уникальная система энергетического шантажа Европы причем шантажа за счет России и российским газом. По доходности получается круче чем любая афера с финансовыми пирамидами. Не говоря уже о вложениях США в военный перевороты в Киеве и поддержание бандеровской хунты. Логика проста, как известно, война это продолжение политики, а политика есть концентрированное выражение экономики. Таким образом "Северный поток -2" практически обесценивает все, что сделали США на Украине.


    Всё правильно сказал.
    Владыка-Вселенский
  11. dzvero (Иво) Сегодня, 08:32
    Все. Давить теперь на Германию будут по-взрослому. Посмотрим как долго она продержится и чем они ее нагнут.
    dzvero
  12. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 08:34
    Казалось бы - где Европа, а где США.... Ан нет, все заботятся, переживают, ночей не спят .... Исключительные наши...
    Denis Obukhov
  13. Грац (Грац) Сегодня, 08:47
    Украина всегда может купить газ у своих западных партнеров и у Катара, Петр Алексеевич сам не раз это заявлял, что Украина уже больше 2х лет не покупает агрессорский газ
    Грац
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 09:02
    Помнится, как 30 лет назад было много визгу о "невидимой руке рынка" и "здоровой конкуренции". "Невидимая рука рынка" в итоге оказалась мохнатой лапой барыги и спекулянта. А "здоровая конкуренция" оказывается просто девочка по вызову.
    Altona
  15. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:03
    средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина
    Хоть бы себя не смешили не говоря о других.
    rotmistr60
  16. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 09:13
    ..«Российская экономика — всего лишь половина британской, значительная ее часть сконцентрирована в руках небольшой группы людей. Что ж, мы постараемся сделать так, чтобы она стала еще меньше, если они хотят подобных отношений», — заявил источник в правительстве Терезы Мэй.
    https://lenta.ru/articles/2018/03/21/eu_rus_gas/
    Вот тебе и опора на олигархов, на "наиболее инициативных и предприимчивых людей". Сейчас вышибут из под ног эту табуреточку и ... А где средний класс, опора государства?
    vladimirvn
  17. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:17
    Всё пугают и пугают, ничего нового в мерикатосии нет... laughing
    a.s.zzz888
  18. BAI Сегодня, 09:18
    У США есть средства продавить свое решение. И Мистрали тому подтверждение.
    BAI
  19. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:34
    представитель Госдепа Хезер Науэрт: Американская администрация выступает против строительства газопровода «Северный поток-2»

    Вот, где Балтика и пин до сия? Даже близко не лежат, но демократия всё равно свой нос суёт. Всё потому, что сложнее будет втридорога свой газ продавать. как говорится "ничего личного, только бизнес". what
    К-50
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