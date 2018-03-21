10:18 21 марта
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Захарова объяснила позицию британских властей по «делу Скрипаля»

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью главы британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона, в которой он связал президентские выборы в России и отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.



Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении "новичка" британской дипломатии? Ответ очевиден – фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь (премьера Британии) Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала. Напомню, что вся информация по Солсбери имеет гриф "секретно",
написала Захарова в «Фейсбуке».


Она предположила, что таким образом Джонсон придумал «мотив» России.

Мотив был у Великобритании, у партнеров по НАТО. А у России мотива не было. Не было – значит, надо выдумать,
отметила представитель МИД.

Она также отметила, что в своей статьей Джонсон пытается «заглушить постоянной сиреной звучащий из Москвы призыв предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю для начала совместной работы по расследованию происшествия», добавив, что по состоянию на 20 марта представлено «ровно ноль – без палочек и запятых».

Эта статья и другое истошное хамство как воздух необходимы правящей элите, ведь только что Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Много месяцев – именно так, дословно. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться месяцы? А вот и мнение Организации по запрещению химического оружия сегодня обнародовано: на анализ вещества (только на анализ) уйдет не менее трех недель. Странно, у британского правительства на это ушло, судя по первой реакции, пара часов,
пишет Захарова.

Эти информационные атаки официального Лондона объяснимы – «заигрались, заврались и влипли», добавила она.

Напомним экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что к отравлению причастны российские власти. Россия отвергает обвинения, называя их бездоказательной чушью.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:22
    Сколько можно перед этими хамами оправдываться , пусть себе тявкают .
    Из двух ссорящихся более виновен тот, кто умнее.
    И. Гёте
    Spartanez300
    1. Logall (Александр) Сегодня, 08:25
      Цитата: Spartanez300
      Сколько можно перед этими хамами оправдываться , пусть себе тявкают

      Молчание - знак согласия! Нужно донести свою точку зрения... В противном случае они бездоказательно навяжут свою.
      Logall
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:31
        Интересно, почему наш МИД до сих пор не сделал заявление о похищении властями Великобритании нашей гражданки? winked
        сибиралт
      2. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:36
        В споре между лжецом и честным человеком как правило побеждает лжец, т.к. честный ограничен только правдой, а лжец соответственно не ограничен ничем и может "нести" все что угодно (что запад регулярно и делает). Поэтому МИДу не легко, приходиться как попугаям объяснять по сто раз одно и тоже. Для этого и взяли Захарову на эту должность, чтобы долбила правдой, давая возможность остальным заниматься работой
        maxim947
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:11
          maxim947 (Максим) Сегодня, 08:36 Поэтому МИДу не легко, приходиться как попугаям объяснять по сто раз одно и тоже.

          Давайте посмотрим, что по такому поводу говорил У.Черчиль. По моему хорошо сказано.
          "Когда орлы молчат, болтают попугаи." Уинстон Черчилль.
          Потому наш МИД не особо разговорчив.
          a.s.zzz888
        2. 73bor (Борис) Сегодня, 10:08
          Лжец ограничен временем и необходимостью постоянно что-то довирать ,я помню после того как сбили на Украине "Боинг" те-же британцы заявляли что расшифруют "чёрный ящик" через месяц прошло четыре года -и тишина!
          73bor
      3. Злой543 Сегодня, 08:44
        Цитата: Logall
        Цитата: Spartanez300
        Сколько можно перед этими хамами оправдываться , пусть себе тявкают

        Молчание - знак согласия! Нужно донести свою точку зрения... В противном случае они бездоказательно навяжут свою.


        Ну поэтому собирают сегодня послов, чтобы донести свою точку зрения. Интересно что им сегодня Лавров скажет? Что они Д...Лы?
        Злой543
        1. Logall (Александр) Сегодня, 08:49
          Цитата: Злой543
          Интересно что им сегодня Лавров скажет?

          Станет БАНить им и без того заБАНненые мозги!
          Logall
          1. Злой543 Сегодня, 09:10
            Цитата: Logall
            Цитата: Злой543
            Интересно что им сегодня Лавров скажет?

            Станет БАНить им и без того заБАНненые мозги!


            Ага, предварительно закрыв их наподобие конклава при выборе папы, и не выпустит пока послы не согласятся что Россия не виновата ни в чем angry
            Злой543
            1. роман66 (роман) Сегодня, 09:28
              надо Валуева на встречу позвать, чтоб сговорчивее были
              роман66
      4. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 08:58
        Цитата: Logall
        Цитата: Spartanez300
        Сколько можно перед этими хамами оправдываться , пусть себе тявкают

        Молчание - знак согласия! Нужно донести свою точку зрения... В противном случае они бездоказательно навяжут свою.

        Главное не замылить всё- как обычно. Через полгодика "жентельмены" квакнут, что Россия плохая, но не ужасная. И сразу мы всё забудем. А нужно ставить ультиматум - нормализация ТОЛЬКО после официальных извинений, причём не от младшего помошника старшего дворника, а именно премьер -министра острова.
        Серж Горелый
    2. Vard Сегодня, 08:25
      В таких случаях... чисто из жизни... помогает ведро холодной воды... в данном случае не паритет... а скажем пригрозить разрывом дип отношений... арестовать британскую собственность в России... а её у нас ох! Как много... и ещё что нибуть...
      Vard
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:38
        "Эти информационные атаки официального Лондона объяснимы – «заигрались, заврались и влипли», добавила она."

        Мария Владимировна как всегда сказала кратко и по существу. hi
        ul_vitalii
        1. ИНТЕР Сегодня, 08:46
          Вот не пойму таких людей, ты был полковником ГРУ, человек думаю не бедный, пенсия достойная, живи, доживай свой век припеваючи, зачем предавать свою страну? Что в мелкобритании так хорошо, чего в России не хватает если у вас достаточно денег?
          Он вошёл в историю как предатель страны, лучше быть безызвестным и уйти в мир иной, чем предатель.
          Не пойму!!!
          ИНТЕР
    3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 09:31
      Цитата: Spartanez300
      Сколько можно перед этими хамами оправдываться , пусть себе тявкают

      Вообще не заметил в словах Захаровой оправдательного тона и содержания.
      Культурно и публично макнула в каку мелкобритов, как и должен делать МИД.
      Alex-a832
  2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:24
    «заигрались, заврались и влипли»

    я бы сказала... вляпались в оно самое...
    Masya Masya
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:27
      И по самое не балуйся , будем посмотреть что последует далее.
      cniza
    2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 09:06
      Им не привыкать, будут ходить с обгаженными штанами и делать вид, что так и нужно. Ну а кто нагадил им в шаровары штаны известно всем!
      Ушлый_башкорт
  3. olhon (Дмитрий) Сегодня, 08:25
    Ответ очевиден – фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь (премьера Британии) Терезы Мэй....
    Опечатка по Фрейду. laughing
    olhon
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:26
    Эти информационные атаки официального Лондона объяснимы – «заигрались, заврались и влипли», добавила она.
    Ну так продолжите этот наезд на англичан.Введите первыми дальше какие нибудь ограничительные меры.С формулировкой за ложь.
    Наблюдатель2014
  5. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:28
    на анализ вещества (только на анализ) уйдет не менее трех недель. Странно, у британского правительства на это ушло, судя по первой реакции, пара часов

    Зачем анализировать то, что им было заранее известно?
    pvv113
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:31
      особенно интересно будет, если анализ покажет, что не "новичок" реакция Мэй :" как не новичок?"
      роман66
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:53
        Роман, hi ! Я не удивлюсь, если выяснится, что Скрипаля отравили именно по приказу Терезы Ультиматовны
        pvv113
  6. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 08:30
    При любом раскладе Родченко сейчас безопаснее кушать свинину в Бейруте,чем прятаться в США или Европе.
    ПРАВОкатор
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:30
    Нечего там спасать. Нет там никакой чести. От слова совсем. И личности там во власти - жалкие и ничтожные... Способы "наезда" находят - такие же...
    Горный стрелок
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:33
    Целей у всей этой истории три : 1) Вылить на нас очередную волну пом..тьфу..негатива 2) "Привязать" нас к теме незаконного химоружия и 3) допобоснования по отбору денег , выведенных из России , в местную , весьма нуждающуюся , казну .
    КВУ-НСвД
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:56
      Привет soldier
      Понятно что тема нацелена в долгую, впрочем за бабосики, акция\ грабёж должен проводиться шустро! Не все ж наши бывшие, полные дубы! Могут пытаться денюшку переправить в очередную "тихую гавань".
      rocket757
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:05
        День добрый hi Ну думаю , что всё закончится с далеко не тем гешефтом , на который расчитывали - уже сейчас "единство" по этому вопросу у многих лишь номинально-показное..
        КВУ-НСвД
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:58
          Возможно первичная цель напугать\ подтолкнуть наших бывших против ВВП, власти в целом?
          Кто там прижившихся на туманном и в гейропе, занимает активную позицию? Из заметных, один - два, ну три, а остальное всё шелупонь! Остальные, не бедные отнюдь, зашхерились, изредка блеют что то невнятное против ВВП, шоб окончательно в агенты\ друзья Кремля не записали и УСЁ!
          Те которые поют как соловьи ваще отстой, там и тут за ними такой шлейф криминала ДОКАЗАННОГО! Использовать их пфе-е-е. Их у нас мож и ждут с распростёртыми объятиями, но это наверняка прокурорские и прочие следственные челы!
          rocket757
  9. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 08:37
    Бриттам нужна большая порка. А вообще радоваться надо. Если идут на такие провокации, значит наступили им на больную мозоль и она болит.
    BerBer
  10. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 08:38
    Никто Мэй не поймал, сама на крючок села. Кстати, не быз выгоды: Через где-то неделю после начала Мэй-ских воплей Евросоюз вдруг начал доброжелательно сотрудничать с Англией по Брекзиту, хотя до того был настроен выпускать Англию из Евросоюза только нагишом. Совпадение? А вопли Мэй - когда стало ясно, что Послание Президента необходимо хотя бы в западном информационном пространстве срочно чем-то замазать, а то западный обыватель начинает думать о содержании Послания - тоже случайно вовремя вопли начались? Не слишком ли много подозрительных совпадений, чтобы списать последовательность событий на случайность?
    Denis Obukhov
  11. Гардамир (Гардамир) Сегодня, 08:42
    Захарова объяснила позицию британских властей
    А я думал, что она представитель России!
    Гардамир
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:52
      Ну так логично - их експерты, политики и всякие члены, постоянно за наших додумывают\ выдумывают!
      Баш на баш!
      rocket757
      1. Гардамир (Гардамир) Сегодня, 09:33
        Ну так логично
        Но если мы такие же как они, что ж тогда на них обижаться?
        Было бы логичнее, если б наши наехали на англичан, за убийство Скрипаля, типа убили бывшего нашего гражданина...
        Гардамир
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:35
          Цитата: Гардамир
          Было бы логичнее, если б наши наехали на англичан, за убийство Скрипаля, типа убили бывшего нашего гражданина...

          laughing good laughing
          Голован Джек
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:09
          Правильно, не обижаться надо, а бороться. отстаивать свои интересы!
          Чем мы отличаемся от них? Принципиально ничем, обыкновенное такое капиталистическое государство, имеющее национальные капиталистические интересы! И неча в позу целоч --ломаться не по делу.
          Всё идёт грубо, политес и какое то международное право, прочие презумпции никто соблюдать не собирался!
          Либо по таким правилам играть, либо писчать в пустоте о правилах, приличиях и законах.
          Кто начал, понятно, кто закончит???
          rocket757
  12. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:49
    Да заказали англичанке енто дело, шоб явку у нас поднять!
    Предварительно газку "дурачёк" подпустив, шоб повелись не раздумывая!
    Агенту .... ХХХ, почётную грамоту с занесением в личное дело!
    rocket757
  13. тагил (сергей) Сегодня, 08:53
    А не создать ли нам через ООН международную комиссию по расследованию этого дела, а в случае отказа англии обвинить их самих во всех смертных грехах а потом с чистой совестью изымать, отказывать, выдворять ну и т.д. пока не извиняться и не отдадут виновных под суд. Конечно не отдадут, но тыкать мордой в их дерьмо можно и нужно постоянно.
    тагил
  14. capitosha1rang (Алекс Линкевич) Сегодня, 08:59
    Эх! Повеяло романтикой Великой Революции 1917 года.
    А ещё воспоминаниями о Марии Спиридоновой (см. для начала вспомниете фильмишко "Шестое июля"), и слышанными, в записи, понятно, выступлениями тов. Вышинского и Литвинова.
    Не понимаю - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИДа (читай - России) использует лексику и формулировки незабвенных сталинских времён!
    capitosha1rang
  15. Опер (Игорь) Сегодня, 09:02
    Честь, Тереза Мэй, совесть, Борис Джонсон, правда, Скотланд Ярд, Англия, партнер, НАТО, выгода. Разделите в этом ряду слова противоречащие друг другу по смыслу. О чем мы говорим вообще?
    Опер
  16. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 09:35
    Кто виноват в отравление Скрипаля?
    -Элементарно Ватсон. Путин!
    Почему???
    -Не было бы Путина,не пришлось бы травить Скрипаля.
    ПРАВОкатор
  17. TarasVE (Владимир) Сегодня, 09:36
    России надо объявить, сто ГРУ провела блестящую операцию по внедрению полковника Срипаля в английскую МИ-5. Провели хитроумный обмен наших разведчиков на якобы предателя. Скрипаль с заданием по дезенформации отлично справился, но был раскрыт британскими спецслужбами и был устранен, а вину возложили на нас чтобы не показывать как они лопухнулись. В связи с вполнением задания наградить Скрипаля орденом "ЗА заслуги перед Отечеством". И вод теперь пусть Британия сама отмазывается. laughing
    TarasVE
  18. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 09:47
    Кто-нибудь может мне рассказать зачем Захарова взяла на себя заботу объяснять действия британских властей? По ее логике получается - объяснить - значит оправдать, мол, бедный Джонсон прикрывает своим хамством неуклюжее выступление Мэй. Ну прямо, джентльмен, ему бы на тарзанке покачаться, а не заявления делать. Но все равно мы готовы сотрудничать, утерев с лица плевки. Сотрудничать в чем, позвольте вас спросить? Что мы Скрипалей не травили, ясно любому, а все что оттуда доносится это галдеж, здш и провокация, так в чем тогда .почва для сотрудничества?
    mikh-korsakov
  19. стайер (Станислав) Сегодня, 10:07
    Шулеров и мошенников надо бить их же оружием и методами. Это им шибко не нравится и изводит до колик в печенках.
    Надо на самом высоком уровне объявить на весь мир, что Россия провела глубоководные исследования вдоль берегов Южной Америки и с большой долей вероятности, в гибели субмарины Сан-Хуан виноваты английские ВМС. В этом была заинтересованность и мотивированность Британского правительства. Созвать СБ ООН с мотивировкой, что Бриты впервые после ВМВ потопили умышленно подводную лодку суверенной страны. Пусть скажут что это не так...
    стайер
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