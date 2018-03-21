Захарова объяснила позицию британских властей по «делу Скрипаля»

Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении "новичка" британской дипломатии? Ответ очевиден – фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь (премьера Британии) Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала. Напомню, что вся информация по Солсбери имеет гриф "секретно",

Мотив был у Великобритании, у партнеров по НАТО. А у России мотива не было. Не было – значит, надо выдумать,

Эта статья и другое истошное хамство как воздух необходимы правящей элите, ведь только что Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Много месяцев – именно так, дословно. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться месяцы? А вот и мнение Организации по запрещению химического оружия сегодня обнародовано: на анализ вещества (только на анализ) уйдет не менее трех недель. Странно, у британского правительства на это ушло, судя по первой реакции, пара часов,