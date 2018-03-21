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Захарова объяснила позицию британских властей по «делу Скрипаля»
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью главы британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона, в которой он связал президентские выборы в России и отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.
Она предположила, что таким образом Джонсон придумал «мотив» России.
Она также отметила, что в своей статьей Джонсон пытается «заглушить постоянной сиреной звучащий из Москвы призыв предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю для начала совместной работы по расследованию происшествия», добавив, что по состоянию на 20 марта представлено «ровно ноль – без палочек и запятых».
Эти информационные атаки официального Лондона объяснимы – «заигрались, заврались и влипли», добавила она.
Напомним экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что к отравлению причастны российские власти. Россия отвергает обвинения, называя их бездоказательной чушью.
Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении "новичка" британской дипломатии? Ответ очевиден – фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь (премьера Британии) Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала. Напомню, что вся информация по Солсбери имеет гриф "секретно",написала Захарова в «Фейсбуке».
Она предположила, что таким образом Джонсон придумал «мотив» России.
Мотив был у Великобритании, у партнеров по НАТО. А у России мотива не было. Не было – значит, надо выдумать,отметила представитель МИД.
Она также отметила, что в своей статьей Джонсон пытается «заглушить постоянной сиреной звучащий из Москвы призыв предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю для начала совместной работы по расследованию происшествия», добавив, что по состоянию на 20 марта представлено «ровно ноль – без палочек и запятых».
Эта статья и другое истошное хамство как воздух необходимы правящей элите, ведь только что Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Много месяцев – именно так, дословно. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться месяцы? А вот и мнение Организации по запрещению химического оружия сегодня обнародовано: на анализ вещества (только на анализ) уйдет не менее трех недель. Странно, у британского правительства на это ушло, судя по первой реакции, пара часов,пишет Захарова.
Эти информационные атаки официального Лондона объяснимы – «заигрались, заврались и влипли», добавила она.
Напомним экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что к отравлению причастны российские власти. Россия отвергает обвинения, называя их бездоказательной чушью.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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