10:20 21 марта
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Норвегия обеспокоена "агрессивным поведением" России

Норвежские власти обеспокоены участившимися случаями "агрессивного поведения" России. С таким утверждением выступил министр обороны королевства Франк Бакке-Енсен во вторник на встрече с главой американского военного ведомства Джеймсом Мэттисом в Пентагоне.

Норвегия обеспокоена "агрессивным поведением" России


Мы наблюдаем агрессивное поведение России у наших границ и пристально следим за развитием российских вооруженных сил
— сказал Бакке-Йенсен.


Он отметил, что норвежские военные особенно обеспокоены учениями, проводимыми российской стороной в непосредственной близости к территории Норвегии.

Во время учений Россия переместила в довольно короткие сроки значительное количество военнослужащих на север страны. К норвежской границе были также передислоцированы российские ракетные системы. Это вызывает у нас опасения
— добавил глава Минобороны Норвегии, слова которого приводит издание VG.

Мэттис в свою очередь призвал главу норвежского оборонного ведомства "увеличивать расходы на оборону" страны и поблагодарил королевство за "приверженность международной безопасности".

Использованы фотографии: https://wallpapershome.ru/
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Комментарии 12

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  1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 09:47
    креститесь, когда мерещится... басни об агрессии для собственного населения.. доиграются, холеные гейропейцы и в истерику впасть могут)))
    dik-nsk
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:50
    случаями "агрессивного поведения" России
    Так Норвегия с прошлого года уж очень сильно озаботилась этим.
    Это вызывает у нас опасения
    Ведите себя прилично и опасаться будет нечего.
    rotmistr60
    1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 09:57
      Ну что еще может сказать министр обороны Норвегии на встрече с министром обороны США в Пентагоне, и главное ЗАЧЕМ?
      Мэттис в свою очередь призвал главу норвежского оборонного ведомства "увеличивать расходы на оборону" страны

      Подрезчик
    2. gippernano (Neo) Сегодня, 09:59
      Думаю норвеги идеально подходят для демонстрационного показа современного оружия России. Они все равно же боятся, почему бы не оправдать их надежды?
      gippernano
  3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 09:57
    На фотке суровые каллоритные викинги в современной сбруе. Не боись Норвеги, у вас нет ничего чего нет у на (н7у кроме арабов-мигрантов), поэтому сидите тихо, и будет ваш социализм продолжаться и дальше.
    Кент0001
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 09:57
    Приезд американского крупного военного чиновника всегда обостряет вопрос "об агрессии России". Народная примета. wink
    Altona
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 10:01
      Да все три норвега спят в камуфляже, чтоб не пропустить визит чиновника из метрополии.
      gippernano
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:01
    перефразируя слова Воробьянинова:"заметьте-свои сокровища!свои!"можно сказать так:"заметьте-это всё на своей территории!на своей!"
    taiga2018
  6. Громобой Сегодня, 10:03
    Судя по шеврону они лыжники,наверно неуютно им в лесах лишённых снега---тут даже "шведская ходьба" не поможет удрать от гнева русских ракет.
    Громобой
  7. Ferdinant Сегодня, 10:11
    Они десятилетиями так говорят,зачем им новое придумывать.
    Ferdinant
  8. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 10:16
    Его обеспокоенность выразилась в нервном почесывании своего ануса, в результате которого оный был расчёсан до крови и пришел в полную негодность.
    Denis Obukhov
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:18
    Хочется посоветовать норвежцам: если что, белую тряпку вверх и хэнде хох
    Дормидонт
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