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Норвегия обеспокоена "агрессивным поведением" России
Норвежские власти обеспокоены участившимися случаями "агрессивного поведения" России. С таким утверждением выступил министр обороны королевства Франк Бакке-Енсен во вторник на встрече с главой американского военного ведомства Джеймсом Мэттисом в Пентагоне.
Он отметил, что норвежские военные особенно обеспокоены учениями, проводимыми российской стороной в непосредственной близости к территории Норвегии.
Мэттис в свою очередь призвал главу норвежского оборонного ведомства "увеличивать расходы на оборону" страны и поблагодарил королевство за "приверженность международной безопасности".
Мы наблюдаем агрессивное поведение России у наших границ и пристально следим за развитием российских вооруженных сил— сказал Бакке-Йенсен.
Он отметил, что норвежские военные особенно обеспокоены учениями, проводимыми российской стороной в непосредственной близости к территории Норвегии.
Во время учений Россия переместила в довольно короткие сроки значительное количество военнослужащих на север страны. К норвежской границе были также передислоцированы российские ракетные системы. Это вызывает у нас опасения— добавил глава Минобороны Норвегии, слова которого приводит издание VG.
Мэттис в свою очередь призвал главу норвежского оборонного ведомства "увеличивать расходы на оборону" страны и поблагодарил королевство за "приверженность международной безопасности".
Использованы фотографии: https://wallpapershome.ru/
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