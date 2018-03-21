Норвегия обеспокоена "агрессивным поведением" России

Мы наблюдаем агрессивное поведение России у наших границ и пристально следим за развитием российских вооруженных сил

Во время учений Россия переместила в довольно короткие сроки значительное количество военнослужащих на север страны. К норвежской границе были также передислоцированы российские ракетные системы. Это вызывает у нас опасения

Норвежские власти обеспокоены участившимися случаями "агрессивного поведения" России. С таким утверждением выступил министр обороны королевства Франк Бакке-Енсен во вторник на встрече с главой американского военного ведомства Джеймсом Мэттисом в Пентагоне.— сказал Бакке-Йенсен.Он отметил, что норвежские военные особенно обеспокоены учениями, проводимыми российской стороной в непосредственной близости к территории Норвегии.— добавил глава Минобороны Норвегии, слова которого приводит издание VG.Мэттис в свою очередь призвал главу норвежского оборонного ведомства "увеличивать расходы на оборону" страны и поблагодарил королевство за "приверженность международной безопасности".