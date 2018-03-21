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Турция и США не сумели договориться по ситуации в сирийском Манбидже
Вашингтон и Анкара не пришли к взаимопониманию по ситуации в городе Манбидж (Северная Сирия), передает РИА Новости сообщение представителя Госдепа Хезер Науэрт.
Напомним, Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что тот не сдержал обещания о выводе YPG (силы самообороны сирийских курдов) из Манбиджа после того, как курдские отряды освободили город от группировки ИГ (запрещена в РФ) летом 2016 года.
Ранее Минобороны Турции заявляло, что не планирует брать город штурмом.
Турецкое правительство планировало ввести свои войска вместе с «Сирийской свободной армией» (ССА) в Манбидж после того, как было бы достигнуто соглашение по вопросу выхода поддерживаемого американцами ополчения из города. В этом случае был бы сформирован местный городской совет под опекой Турции и США.
Соглашение не было достигнуто,сказала Науэрт журналистам.
Напомним, Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что тот не сдержал обещания о выводе YPG (силы самообороны сирийских курдов) из Манбиджа после того, как курдские отряды освободили город от группировки ИГ (запрещена в РФ) летом 2016 года.
Ранее Минобороны Турции заявляло, что не планирует брать город штурмом.
Турецкое правительство планировало ввести свои войска вместе с «Сирийской свободной армией» (ССА) в Манбидж после того, как было бы достигнуто соглашение по вопросу выхода поддерживаемого американцами ополчения из города. В этом случае был бы сформирован местный городской совет под опекой Турции и США.
Использованы фотографии: РенТВ
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