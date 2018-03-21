10:18 21 марта
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Турция и США не сумели договориться по ситуации в сирийском Манбидже

Вашингтон и Анкара не пришли к взаимопониманию по ситуации в городе Манбидж (Северная Сирия), передает РИА Новости сообщение представителя Госдепа Хезер Науэрт.

Турция и США не сумели договориться по ситуации в сирийском Манбидже


Соглашение не было достигнуто,
сказала Науэрт журналистам.


Напомним, Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что тот не сдержал обещания о выводе YPG (силы самообороны сирийских курдов) из Манбиджа после того, как курдские отряды освободили город от группировки ИГ (запрещена в РФ) летом 2016 года.

Ранее Минобороны Турции заявляло, что не планирует брать город штурмом.

Турецкое правительство планировало ввести свои войска вместе с «Сирийской свободной армией» (ССА) в Манбидж после того, как было бы достигнуто соглашение по вопросу выхода поддерживаемого американцами ополчения из города. В этом случае был бы сформирован местный городской совет под опекой Турции и США.

Использованы фотографии: РенТВ
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Комментарии 5

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:09
    Соглашение не было достигнуто,

    Трещина между турками и мерикатосами расширяется.
    a.s.zzz888
    1. Logall (Александр) Сегодня, 10:11
      Цитата: a.s.zzz888
      Трещина между турками и мерикатосами расширяется.

      Надо бы в эту "трещину" засадить что-нибудь пошире, дабы не заросла!
      Давай, Эрдоган, действуй, а Россия поддержит! Старое потом памянать будем, да глаза выковыривать...
      Logall
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:17
        Logall (Александр) Сегодня, 10:11 ...Надо бы в эту "трещину" засадить что-нибудь пошире, дабы не заросла!

        И для верности залить бетоном!
        a.s.zzz888
    2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:16
      Трещина между турками и мерикатосами расширяется.
      Причем такими темпами, о которых мы даже не могли подумать. Скорее всего американцам придется полностью убраться с базы Инджирлик, а турки подумывают поставить вопрос и о ЯО хранящимся на их территории.
      rotmistr60
  2. Громобой Сегодня, 10:13
    И каков же выход из этого тупика?По словам курдов «Делегация Госдепа подтвердила обязательства США защищать город от любых атак».Значит куда пойдут турки?
    Громобой
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