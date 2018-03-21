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Американский аналитик: армии США в Сирии нет равных
Войска США являются наиболее боеспособной силой в Сирии, заявил в интервью Business Insider военный аналитик Тони Бэдрен. Он убеждён, что даже если сторонники Дамаска, в том числе Россия и Иран, решат совместно напасть на американский контингент в регионе, то их ждёт неминуемое поражение. Материал представлен в переводе ИноТВ
Как пишет Business Insider, усилия США привели почти к полному уничтожению территориального суверенитета «Исламского государства»* (запрещена в России) в Сирии. И теперь порядка 2 тыс. американских военных удерживают богатые нефтяные месторождения страны.
Небольшой американский контингент располагается в городе Дейр эз-Зор и «держит железной хваткой» местные нефтяные месторождения. Этому подразделению даже удалось отразить наступление «сотен российских наёмников и проправительственных сил». В результате эта «масштабная битва завершилась крупной победой для США», повествует издание.
Между тем Россия располагает высокотехнологичными системами в Сирии, правительственные войска вооружены эффективным российским оружием, а отряды иранского ополчения насчитывают порядка 70 тыс. человек. В теории все эти силы могут разгромить или вытеснить США вместе с их союзниками. Но в действительности, по мнению экспертов, сторонников Дамаска ждёт поражение.
По словам Бэдрена, даже если Россия стремится к прямому столкновению с США в Сирии — в чём он сам и другие эксперты сильно сомневаются, — то у проправительственных войск не будет особых шансов.
В Сирии находится лишь несколько десятков российских самолётов, большая часть которых предназначена для борьбы с наземными целями. В то же время у США в регионе есть несколько крупных авиабаз, с которых можно запустить множество машин, в том числе «величайшие истребители в мире» — F22, подчёркивается в статье.
В настоящий момент США объявили, что планируют остаться в Сирии и занимать нефтяные месторождения, тем самым лишая правительство средств на восстановление страны.
Как пишет Business Insider, усилия США привели почти к полному уничтожению территориального суверенитета «Исламского государства»* (запрещена в России) в Сирии. И теперь порядка 2 тыс. американских военных удерживают богатые нефтяные месторождения страны.
Небольшой американский контингент располагается в городе Дейр эз-Зор и «держит железной хваткой» местные нефтяные месторождения. Этому подразделению даже удалось отразить наступление «сотен российских наёмников и проправительственных сил». В результате эта «масштабная битва завершилась крупной победой для США», повествует издание.
Между тем Россия располагает высокотехнологичными системами в Сирии, правительственные войска вооружены эффективным российским оружием, а отряды иранского ополчения насчитывают порядка 70 тыс. человек. В теории все эти силы могут разгромить или вытеснить США вместе с их союзниками. Но в действительности, по мнению экспертов, сторонников Дамаска ждёт поражение.
У них есть возможность причинить вред американским солдатам, такая вероятность существует. Но если они предпримут такую попытку, то будут полностью разгромлены— заявил изданию эксперт по Сирии при Фонде защиты демократии (Foundation for Defense of Democracies) Тони Бэдрен
По словам Бэдрена, даже если Россия стремится к прямому столкновению с США в Сирии — в чём он сам и другие эксперты сильно сомневаются, — то у проправительственных войск не будет особых шансов.
В Сирии находится лишь несколько десятков российских самолётов, большая часть которых предназначена для борьбы с наземными целями. В то же время у США в регионе есть несколько крупных авиабаз, с которых можно запустить множество машин, в том числе «величайшие истребители в мире» — F22, подчёркивается в статье.
В настоящий момент США объявили, что планируют остаться в Сирии и занимать нефтяные месторождения, тем самым лишая правительство средств на восстановление страны.
И хотя Америке не удалось свергнуть Асада или хотя бы заметно уменьшить страдания сирийского народа, она остаётся крайне способной защитить себя силой— заключает Business Insider.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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