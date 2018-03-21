10:16 21 марта
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Американский аналитик: армии США в Сирии нет равных

Войска США являются наиболее боеспособной силой в Сирии, заявил в интервью Business Insider военный аналитик Тони Бэдрен. Он убеждён, что даже если сторонники Дамаска, в том числе Россия и Иран, решат совместно напасть на американский контингент в регионе, то их ждёт неминуемое поражение. Материал представлен в переводе ИноТВ

Как пишет Business Insider, усилия США привели почти к полному уничтожению территориального суверенитета «Исламского государства»* (запрещена в России) в Сирии. И теперь порядка 2 тыс. американских военных удерживают богатые нефтяные месторождения страны.

Американский аналитик: армии США в Сирии нет равных



Небольшой американский контингент располагается в городе Дейр эз-Зор и «держит железной хваткой» местные нефтяные месторождения. Этому подразделению даже удалось отразить наступление «сотен российских наёмников и проправительственных сил». В результате эта «масштабная битва завершилась крупной победой для США», повествует издание.

Между тем Россия располагает высокотехнологичными системами в Сирии, правительственные войска вооружены эффективным российским оружием, а отряды иранского ополчения насчитывают порядка 70 тыс. человек. В теории все эти силы могут разгромить или вытеснить США вместе с их союзниками. Но в действительности, по мнению экспертов, сторонников Дамаска ждёт поражение.

У них есть возможность причинить вред американским солдатам, такая вероятность существует. Но если они предпримут такую попытку, то будут полностью разгромлены
— заявил изданию эксперт по Сирии при Фонде защиты демократии (Foundation for Defense of Democracies) Тони Бэдрен

По словам Бэдрена, даже если Россия стремится к прямому столкновению с США в Сирии — в чём он сам и другие эксперты сильно сомневаются, — то у проправительственных войск не будет особых шансов.

В Сирии находится лишь несколько десятков российских самолётов, большая часть которых предназначена для борьбы с наземными целями. В то же время у США в регионе есть несколько крупных авиабаз, с которых можно запустить множество машин, в том числе «величайшие истребители в мире» — F22, подчёркивается в статье.

В настоящий момент США объявили, что планируют остаться в Сирии и занимать нефтяные месторождения, тем самым лишая правительство средств на восстановление страны.

И хотя Америке не удалось свергнуть Асада или хотя бы заметно уменьшить страдания сирийского народа, она остаётся крайне способной защитить себя силой
— заключает Business Insider.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 2

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:14
    А ведь военный аналитик Тони Бэдрен свистеть не будет. Зачем ему?
    Дормидонт
  2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 10:14
    Сам себя не похвалишь,никто не похвалит
    vkl.47
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