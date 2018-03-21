13:13 21 марта
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Минобороны построит для «Авиадартса» мультимедийный полигон

Военный полигон в Дубровичах (Рязанская область) превратится в мультимедийный центр для проведения соревнований «Авиадартс» и показательных учений с применением авиации, сообщают Известия.

Минобороны построит для «Авиадартса» мультимедийный полигон


В главкомате ВКС газете рассказали, что решение о глубокой модернизации авиаполигона принято в прошлом году.


«В будущем на полигоне можно будет применять все типы самолетов и вертолетов, отрабатывать стрельбу из авиационной пушки, производить пуски ракет, сбрасывать авиабомбы калибром до 500 кг. Основное преимущество объекта – "умные" мишени, созданные с использованием разработок инновационного центра "Сколково". Они способны имитировать разнообразные цели: аэродром, колонну бронетехники и автопарк условного противника», – пишет издание.

Тактическая обстановка на полигоне сможет динамично меняться, что позволит усложнить задания для участников «Авиадартса». А специальная аппаратура «в режиме реального времени отследит и проанализирует правильность выполнения маневров и результаты боевой работы летчиков».

На полигоне появятся крытые трибуны для зрителей, большие мониторы, на которые будут транслироваться все события соревнований. В планах – строительство двух смотровых площадок и гостиницы.

По словам экс-начальника Федерального управления авиакосмического поиска и спасения при Минобороны РФ (2003–2007) генерал-майора Владимира Попова, современные авиаполигоны позволяют значительно повысить уровень подготовки летчиков.

Раньше применяли примитивные габаритные макеты военной техники из древесины и брезента или списанные экземпляры. Современные полигоны стали намного технологичнее, с каждым годом появляются новые возможности. Сегодня для создания полигонно-мишенных полей используют разнообразные современные технологии. Реалистичность обстановки достигается с помощью виртуальной 3D-среды, применяются беспилотники и роботизированные комплексы, некоторые системы обозначают ведение огня световым и дымовым эффектом. Тренировочные задания для летчиков постоянно усложняются, сегодня учебная мишень мало отличается от реальной цели,
рассказал Попов.

Использованы фотографии: https://defence.ru
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Комментарии 7

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  1. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 11:05
    После "сколково" перестал читать, нанотехнологии забыли приплести...
    Vol4ara
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:10
    сегодня учебная мишень мало отличается от реальной цели,
    А когда приблизится к ней по цене , то будет полный абзац laughing Учения могут стать дороже реальной войны..
    КВУ-НСвД
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:30
    Есть же отличный полигон для "Авиадартса" - Эт-Танф называется. Вся ифраструктура и персонал готовы к проведению соревнований. Онлайн трансляция с джихаддронов.
    Yrec
  4. К0щей Сегодня, 11:54
    Основное преимущество объекта – "умные" мишени, созданные с использованием разработок инновационного центра "Сколково"
    сразу захотелось уточнить цену этих "мишеней". мопед до сих пор с дрожью вспоминаю.
    К0щей
  5. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:26
    Главное, чтобы, на этом "мультимедийном" Полигоне, не "летали мультимедийные летчики"!!
    Сибирский цирюльник
  6. iouris (iouris) Сегодня, 12:26
    Зрелищ! Но и хлеба тоже (кушать иногда тоже хочется). Эти соревнования можно и полезнее проводить на имитационных (мультимедийных) комплексах, а захочется чего-нибудь остренького - воюйте.
    iouris
  7. Runoway (Runoway) Сегодня, 12:41
    Эээээх как снова зашумят laughing так снова цена на котеджы в близлежащих посёлках рухнут. К Дягелеву привыкли,а вот тренировки на полигоне это нечто
    Runoway
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