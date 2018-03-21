Минобороны построит для «Авиадартса» мультимедийный полигон

Раньше применяли примитивные габаритные макеты военной техники из древесины и брезента или списанные экземпляры. Современные полигоны стали намного технологичнее, с каждым годом появляются новые возможности. Сегодня для создания полигонно-мишенных полей используют разнообразные современные технологии. Реалистичность обстановки достигается с помощью виртуальной 3D-среды, применяются беспилотники и роботизированные комплексы, некоторые системы обозначают ведение огня световым и дымовым эффектом. Тренировочные задания для летчиков постоянно усложняются, сегодня учебная мишень мало отличается от реальной цели,

Военный полигон в Дубровичах (Рязанская область) превратится в мультимедийный центр для проведения соревнований «Авиадартс» и показательных учений с применением авиации, сообщают Известия В главкомате ВКС газете рассказали, что решение о глубокой модернизации авиаполигона принято в прошлом году.«В будущем на полигоне можно будет применять все типы самолетов и вертолетов, отрабатывать стрельбу из авиационной пушки, производить пуски ракет, сбрасывать авиабомбы калибром до 500 кг. Основное преимущество объекта – "умные" мишени, созданные с использованием разработок инновационного центра "Сколково". Они способны имитировать разнообразные цели: аэродром, колонну бронетехники и автопарк условного противника», – пишет издание.Тактическая обстановка на полигоне сможет динамично меняться, что позволит усложнить задания для участников «Авиадартса». А специальная аппаратура «в режиме реального времени отследит и проанализирует правильность выполнения маневров и результаты боевой работы летчиков».На полигоне появятся крытые трибуны для зрителей, большие мониторы, на которые будут транслироваться все события соревнований. В планах – строительство двух смотровых площадок и гостиницы.По словам экс-начальника Федерального управления авиакосмического поиска и спасения при Минобороны РФ (2003–2007) генерал-майора Владимира Попова, современные авиаполигоны позволяют значительно повысить уровень подготовки летчиков.рассказал Попов.