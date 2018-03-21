13:11 21 марта
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На Северном флоте успешно испытали российскую зенитку 1927 года выпуска

На главной базе Северного флота - Североморске на причальном фронте арсенала комплексного хранения было успешно испытана 76-мм зенитная пушка образца 1914/15 годов конструкции Тарновского-Лендера – первое в России специальное зенитное орудие, предназначенное для ведения огня по воздушным целям, сообщает пресс-служба Северного флота

На Северном флоте успешно испытали российскую зенитку 1927 года выпуска


Зенитное орудие 1927 года выпуска, изготовленное на московском орудийном заводе имени М.И.Калинина, было обнаружено военнослужащими Северного флота в прошлом году во время проведения учений на архипелаге Новая Земля в районе магнитной обсерватории Маточкин Шар. После доставки зенитной пушки в североморский арсенал были проведены её ремонтно-восстановительные работы.


В начале марта нынешнего года специалисты службы ракетно-артиллерийского вооружения допустили пушку к испытательной стрельбе. В соответствии с приказом командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова к историческому зенитному орудию были подготовлены специальные салютные выстрелы различной мощности. В ходе испытаний было успешно выполнено пять залпов.



Орудие поставлено на оперативный учёт в службе ракетно-артиллерийского вооружения Северного флота по номенклатуре морского артиллерийского вооружения.


Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 23

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  1. Huumi (Ваня) Сегодня, 11:01
    Круто!-ч там еще найти можно?
    Huumi
    1. Романенко (Сергей) Сегодня, 12:14
      Чего там только нет на северах. Везли ТУДА все подряд и много, а устаревшее и вышедшее из строя ОБРАТНО везти было дорого и не считалось целесообразным, бросали на месте.
      Больше всего осталось конечно бочек от ГСМ.
      Так что за Полярным кругом, если покопаться, целый музей технического прогресса СССР и РФ с 20-х годов, а если еще копнуть, то и до времен Российской Империи можно дойти, но тогда только начинали осваивать.
      Романенко
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:03
    Может стать отличной действующей реликвией и основой какой-то новой традиции , наподобие пушечных выстрелов Петропавловской крепости..
    КВУ-НСвД
  3. d1975 Сегодня, 11:04
    Не испытали , а проверили после восстановления ! am Когда же начнут правильно пользоваться родным и могучим ! Как можно испытать то , что было на вооружении ? wassat Или я что то не понимаю в русской речи ? fellow
    d1975
    1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 11:18
      Цитата: d1975
      Не испытали , а проверили после восстановления !
      Вообще-то и так правильно: испытание на прочность или проверка работоспособности.
      Симаргл
    2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 11:22
      Ну вот наш завод осуществляет ремонт и если надо, то восстановление оборудования, конечно более современного. И все последующие манипуляции с ним, пока оно не поставлено обратно в войска, называются испытаниями. Так что всё логично, на мой взгляд. hi
      Хагалаз
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:02
      Цитата: d1975
      Не испытали , а проверили после восстановления ! am Когда же начнут правильно пользоваться родным и могучим ! Как можно испытать то , что было на вооружении ? wassat Или я что то не понимаю в русской речи ? fellow

      После капиталки движка Вы испытываете его на предмет заведётся/не заведётся или проверяете на предмет, как долго он не развалится? Тоже мне, знаток русской речи!
      sabakina
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:05
    Классно! Хорошо сохранилось орудие. good
    Симон
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 11:27
      Праотец всего российского корабельного ПВО.
      DenZ
  5. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 11:05
    Странно как-то... Если орудие выпущено в 1927году, может оно все-таки СОВЕТСКОЕ тогда?
    ангел-истребитель
    1. новичок (garik) Сегодня, 11:10
      образец 15года, производство 27го. русская пушка советского производства.
      новичок
      1. Комментарий был удален.
  6. 22 dmdc (Виктор) Сегодня, 11:05
    Теперь будет в Североморске полуденный выстрел исполнять?
    22 dmdc
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 11:08
    Очень эстетичный предмет между прочим, красиво выполнен.
    Altona
  8. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 11:12
    Умели делать на века...
    Ingvar0401
  9. vredlo (Степан) Сегодня, 11:13
    ну вот и решили проблему пво про северного флота laughing
    а если серьезно то хорошо сохранилась ну и действительно можно полдень отмечать ну или в музей хотябы
    vredlo
  10. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:27
    В Кремле было успешно испытано снятое с хранение крупнокалиберное дульнозарядное орудие, более известное как "Царь-пушка". После незначительной модернизации оно получило возможность стрелять ядрами с ядерной боеголовкой. Орудие поставлено на боевое дежурство.
    Yrec
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:18
      В Кремле, снятое с хранения, после незначительной модернизации, было испытано и поставлено на вооружение слухозвуковое оружие времён императрицы Анны Иоанновны, с названием "Царь колокол". При испытаниях выяснилось, что при работе "Царь-колокола" противнику не удалось приблизится к позициям более чем на 1000 километров.
      sabakina
  11. Edvid Сегодня, 11:27
    Цитата: Huumi
    Круто!-ч там еще найти можно?

    //////////////////////////////
    Мой знакомый вертолетчик по фамилии Бурачков в советские времена летал с ледоколов "Москва" и "Адмирал Макаров". Рассказывал, как в восьмидесятых долго искали и нашли заброшенную островную метеостанцию, постройки конца тридцатых годов. Основное здание было полностью занесено снегом, который не таял круглый год. Поисковики прокопали траншею к входу, открыли первую дверь- предбанник полностью забит снегом, его выбрали и открыли вторую дверь, в вестибюль. Он был заполнен снегом наполовину. Когда открыли третьи двери, то попали в коридор с различными комнатами. Всё было в отличном состоянии... Приборы, радиостанция, посуда, вещи... Его поразила большая библиотека: все книги новенькие, в том числе первое издание "Большой Советской Энциклопедии". Бурачков, говорит "Достал один том, полистал- хорошая бумага..". Один из особистов (это была их экспедиция) велел ничего не трогать.. Попросили лишних удалиться, они что-то искали два дня. Потом Бурачков всех перевез на ледокол.
    Edvid
  12. Blue Fox Сегодня, 12:00
    Для ПМВ вполне соответствовало, а вот к скоростям и защищённости самолётов ВМВ уже устарело, однако повоевало знатно, сбивали немцев из такого орудия зенитчики, особенно моряки. Ведь оно было широко распространено на вооружении боевых кораблей, а то и катеров. Применялось и при вооружении канонерских лодок, вчерашних траулеров и буксиров. Очень хорошо, что есть действующий, хоть и годный только для салютационной стрельбы, экземпляр. Аналогичные в хорошей сохранности, навскидку, только на "Авроре" установлены, хотя поднятых с затонувших кораблей их много, опять же благодаря широкой распространённости.
    Blue Fox
  13. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:20
    Все в строй!!! Все пригодиться для отражения натовской агрессии ))), будем из нее по беспилотникам шмалять )))

    Вообще нам не хватает бережливости, что а армии, что в хозяйстве...
    Ratmir_Ryazan
  14. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:34
    Теперь АУГ супостата туда точно не сунутся... smile
    Но орудие знатное. good Такие экземпляры надо беречь для истории.
    voyaka uh
    1. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 13:04
      Жаль, не испытали боевыми...Из него, пожалуй, что-нибудь типа противолодочного самолета сбить и сейчас еще можно...А вот делать "полуденный выстрел" - действительно была бы хорошая традиция. Уж если за 90 лет без ухода не сгнило, то как салютное еще долго прослужит.
      алекс-сп
  15. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 13:08
    ну на дольнем востоке тоже много чего валяется - нету пока спонсоров для починки ! пока нету !
    seregatara1969
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