«Убийца танков»: Россия показала новую версию БМПТ «Терминатор»

"Уралвагонзавод" опубликовал видео испытаний новой версии боевой машины поддержки танков "Терминатор-2". Именно в таком виде БМПТ должна поступить на вооружение российской армии. Как сообщалось ранее, "Терминаторы" должны принять участие в Параде Победы 9 мая текущего года.



Все 10 первых машин находятся в 99% готовности. Осталось лишь установить пусковые контейнеры для ПТУР.



"Терминатор-2" создан на базе танка Т-90. Машина вооружена двумя 30-мм пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, четырьмя ракетами 9М120-1 "Атака", а также двумя гранатометами АГС-17.





БМПТ способна эффективно бороться с живой силой противника, легкой и тяжелой бронетехникой, а также поражать низколетящие воздушные объекты типа БПЛА или вертолетов.



В прошлом году Минобороны РФ сообщило, что "Терминатор" получил боевой опыт в сирийском конфликте.









