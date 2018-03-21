13:10 21 марта

«Убийца танков»: Россия показала новую версию БМПТ «Терминатор»

"Уралвагонзавод" опубликовал видео испытаний новой версии боевой машины поддержки танков "Терминатор-2". Именно в таком виде БМПТ должна поступить на вооружение российской армии. Как сообщалось ранее, "Терминаторы" должны принять участие в Параде Победы 9 мая текущего года.

Все 10 первых машин находятся в 99% готовности. Осталось лишь установить пусковые контейнеры для ПТУР.

"Терминатор-2" создан на базе танка Т-90. Машина вооружена двумя 30-мм пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, четырьмя ракетами 9М120-1 "Атака", а также двумя гранатометами АГС-17.


БМПТ способна эффективно бороться с живой силой противника, легкой и тяжелой бронетехникой, а также поражать низколетящие воздушные объекты типа БПЛА или вертолетов.

В прошлом году Минобороны РФ сообщило, что "Терминатор" получил боевой опыт в сирийском конфликте.



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Комментарии 8

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  1. Forcecom (Денис) Сегодня, 11:10
    Без контейнеров ПТУР как-то "нетак" смотрится.
    Forcecom
  2. Sonet (Сергей) Сегодня, 11:22
    Зачем боевой модуль делать таким высоким типа качели? Нельзя было сделать типа как башня? И да без ракет смотрится странно-они б еще два Максима туда поставили.А что-против пехоты самое то.
    Думаю даже Шилка эффективнее сего пепелаца. В общем-одни вопросы.
    Sonet
    1. Forcecom (Денис) Сегодня, 11:42
      Ну так написано же что контейнеры еще не смонтированы, я имел в виду что их отсутствие сильно глаз режет, могли бы для съемки ролика прицепить хотя бы масгабаритки
      Forcecom
    2. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:53
      Это чем же она эффективнее?
      Romka47
  3. Razvedka_Boem Сегодня, 11:24
    Помню сколько копий сломали комментаторы когда были статьи насчет БМПТ и их отправки в Сирию.
    Опыт показал их эффективность, скептики посрамлены.
    Razvedka_Boem
  4. Radikal Сегодня, 12:03
    Цитата: Razvedka_Boem
    Помню сколько копий сломали комментаторы когда были статьи насчет БМПТ и их отправки в Сирию.
    Опыт показал их эффективность, скептики посрамлены.

    Где показал, информация конкретная есть по результатам применения? wassat
    Radikal
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 12:38
      Где показал, информация конкретная есть по результатам применения? wassat

      Допуск сначала подтвердите..)
      На вооружение их решили принять после обкатки в Сирии. Если есть вопросы что да как, обращайтесь в МО РФ.
      Razvedka_Boem
  5. Radikal Сегодня, 13:07
    Цитата: Razvedka_Boem
    Где показал, информация конкретная есть по результатам применения? wassat

    Допуск сначала подтвердите..)
    На вооружение их решили принять после обкатки в Сирии. Если есть вопросы что да как, обращайтесь в МО РФ.

    Кому надо, тем формы моего допуска известны, а Вы судя по всему, начитались открытой прессы и победные посты выкладываете! wassat tongue
    Radikal
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