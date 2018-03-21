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В Восточной Гуте начал работу третий гуманитарный коридор
Третий гуманитарный коридор начал работу в Восточной Гуте, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Во вторник через гуманитарные коридоры в Мухайям Аль-Вафедин и Хаммурия было выведено 680 человек, несмотря на то, что коридор подвергся массированным обстрелам террористов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Всего с начала операции из Восточной Гуты при содействии центра вывели более 80 тысяч человек, освобождено более 70% территории. Поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из Арбила, Хаззэ, Сакбы, пошел на спад. Большинство мирных жителей уже покинули подконтрольные боевикам территории.
По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, российские военные обеспечивают безопасный выход мирных жителей и организацию доставки гуманитарной помощи, передает РИА Новости
В освобожденные населенные пункты Сакба и Кафер-Батна возвращаются мирные жители, туда доставлена гуманитарная помощь— отметили в ЦПВС.
Во вторник через гуманитарные коридоры в Мухайям Аль-Вафедин и Хаммурия было выведено 680 человек, несмотря на то, что коридор подвергся массированным обстрелам террористов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Всего с начала операции из Восточной Гуты при содействии центра вывели более 80 тысяч человек, освобождено более 70% территории. Поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из Арбила, Хаззэ, Сакбы, пошел на спад. Большинство мирных жителей уже покинули подконтрольные боевикам территории.
По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, российские военные обеспечивают безопасный выход мирных жителей и организацию доставки гуманитарной помощи, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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