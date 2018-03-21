13:10 21 марта
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Т-80БВМ оснастят комплексом управляемого вооружения «Рефлекс»

Минобороны приняло решение перевооружить модернизируемые Т-80БВМ комплексами управляемого вооружения танков (КУВТ) «Рефлекс», сообщают Известия.



Ранее на этих машинах стояли КУВТ «Кобра», выпускавшиеся Харьковским тракторным заводом. Ожидается, что первая партия модернизированных машин поступит в войска до конца текущего года.


Улучшения коснутся более сотни «восьмидесяток», находящихся на складах военного ведомства. Обновленные машины получат также новую систему управления огнем «Сосна-У» с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели.

КУВТ "Рефлекс" был создан в тульском КБ приборостроения и принят на вооружение в 1985 году. Комплекс позволяет в движении вести огонь управляемыми снарядами, способными поражать цель на расстоянии 5–6 км.

«Наводчику-оператору достаточно найти цель, взять ее на сопровождение, после чего произвести пуск. Дальше система всё выполнит самостоятельно. На цель будет направлен лазерный луч, который станет ориентиром для ракеты. Благодаря автомату сопровождения цели и тепловизору, "Рефлекс" поразит объект противника, даже если тот маневрирует и выставляет дымовую завесу», – пишет газета.

По словам эксперта Алексея Хлопотова, КУВТ «Кобра», который раньше устанавливался на танки, – «это устаревшая система вооружения: для управления здесь используется радиоканал, который легко заглушить современными системами радиоэлектронной борьбы». «Рефлекс» же – более современный и совершенный комплекс, противодействовать которому значительно сложнее.

КУВТ с производством выстрела через танковый ствол – это российское ноу-хау. В мире такие системы никто серийно не производит. Это своеобразная "длинная рука" танков. Как показывает опыт Сирии, первыми в ход пускаются как раз управляемые ракеты,
рассказал Хлопотов.

Использованы фотографии: Decoder / otvaga2004.mybb.ru
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Комментарии 26

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  1. новичок (garik) Сегодня, 11:19
    интересно, как там дела с новым газотурбинным движком?
    новичок
    1. cariperpaint Сегодня, 11:50
      на кой он нужен?
      cariperpaint
      1. новичок (garik) Сегодня, 11:54
        нужен. были планы выпуска Т14 в двух версиях_ дизель и ГТД. в прошлом году мелькала новость, что вроде хотели “приземлить“ новый авиадвижок для вертушек. схтех пор тишина.
        новичок
  2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 11:21
    Хороший танк, даже внезапно есть у Южной Кореи и Пакистана))
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Pivot (Василий) Сегодня, 11:39
      И у Кипра тоже есть
      Pivot
      1. Герман (Герман) Сегодня, 11:42
        У Пакистана правда дизельные т-80уд,украинского роизводства. hi
        Герман
        1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:13
          А у России газотурбинные))
          Прорывные в свое время, хоть и дорогие изрядно.
          Генерал Песчаных Карьеров
    2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:17
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Хороший танк, даже внезапно есть у Южной Кореи и Пакистана))

      Эта информация устарела. Ю. Корея сняла с вооружения Т-80, которые она получила в счет погашения долга СССР. Была информация, что Россия выкупит все эти танки.
      Донской
      1. ланс Сегодня, 12:57
        ю.корея модернизирует их сама, сказав что корова нужна самим.
        ланс
  3. Комментарий был удален.
    1. новичок (garik) Сегодня, 11:24
      в северные части , для коих и возвращают к жизни 80ки.
      новичок
      1. LiSiCyn (Стас ) Сегодня, 11:41
        Проходимость, в условиях заполярья вызывает сомнения... Оно понятно, что керосин, по лучше соляры.. Плюс движок, не очень надежный...
        Может все таки, рванем по автобанам ?? У нас в Кениге, "стартовую" бетонку в сторону поляков не разобрали еще... Асфальтом, только сверху прикрыли wink
        LiSiCyn
        1. новичок (garik) Сегодня, 11:47
          он же не будет гонять по заполярным “джамалунгмам“. движок достаточно надёжный, а если уж и бетонка сохранилась, то погнали.
          новичок
    2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:27
      Дым завеса и аэрозоль, вроде "лазер" глушат??
      Тоже обратил внимание , но видно автор считает , что там лазер наведения особенный , или , что вероятнее , голову при написании не включает..
      КВУ-НСвД
    3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 11:27
      Вот тоже обратил внимание. Считается вроде, что лазерный луч не пробивает дымовую завесу.
      Хагалаз
    4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 11:29
      КУВТ разработки начала 80г.
      Denis Obukhov
    5. Conserp (Conserp) Сегодня, 12:11
      Комплекс "Кобра" гораздо более чувствителен к оптическим помехам тоже.

      Там ведь оптическое сопровождение ракеты по лампочке, с коррекцией по радиоканалу: типичное 2-е поколение.

      То есть "Коброй" через дым тоже не постреляешь, она давится ИК-помехами типа прожекторов "Шторы", да ещё и РЭБ может канал коррекции заглушить.

      "Рефлекс" имеет полный иммунитет к ИК- и радиопомехам, и значительную стойкость к дыму. Если цель через дым видно - то и стрелять можно.
      Conserp
    6. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:20
      Цитата: LiSiCyn
      Б...ь, не могу спокойно на эту жовтоблакытную тряпку смотреть, модераторы сделайте, что нибудь... Я в данный момент в городе - герое Севастополе... В России !!!

      Патриотов так легко не обманешь winked . Лучше признайтесь, когда бандере душу продали за печеньку laughing
      Донской
      1. LiSiCyn (Стас ) Сегодня, 12:44
        Каких патриотов??? Которые , мой коммент удалили??? what
        Господа модераторы, я конечно не хочу нарываться... Но , что я , такого написАл?? Я в данный момент не нахожусь на тер-ии укроины... И мне, крайне неприятно, такое обозначение negative
        LiSiCyn
    7. PROXOR (Сергей) Сегодня, 12:32
      Поставь флаг СССР. Как у меня.
      PROXOR
      1. LiSiCyn (Стас ) Сегодня, 12:46
        Если честно, лень заморачиваться drinks
        Будем считать, что я в тылу врага. wink
        LiSiCyn
  4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 11:26
    Полностью поддерживаю это решение - ни единого рубля свинине.
    Denis Obukhov
    1. Conserp (Conserp) Сегодня, 11:55
      КБ "Точмаш" - не свинина. Правда, где именно и вообще до какого года выпускались ракеты - не знаю. Возможно, что на Киевском "Артеме".

      Но решение связано исключительно с тем, что "Кобра" давно устарела, в большинстве случаев давно "сдохла", а эти танки давно пора было поднимать до уровня Т-80У.
      Conserp
  5. 501Legion (Артём) Сегодня, 11:44
    Рефлекс создан в 85, говорят более современный . очень конечно он современный спору нет.
    501Legion
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 11:47
      Да и огонь управляемыми снарядами это процесс который требует профессионализма.
      MoJloT
  6. san4es Сегодня, 11:57
    hi Ракета 9М119 состоит из отсека управления, маршевого ракетного двигателя твёрдого топлива (РДТТ), кумулятивной боевой части и хвостового отсека. Ракета выполнена по аэродинамической схеме «утка», имеет складывающееся оперение в виде «капустного листа». В сложенном положении лопасти оперения и блок приёмника закрыты поддоном
    Тактико-технические характеристики 9К119 «Рефлекс»
    Выстрел - ЗУБК14
    Управляемая ракета - 9М119
    Метательное устройство - 9X949
    Орудие - Танковая пушка 2А-46, 2А-46М
    Дальность стрельбы, м 100-5000
    Время полёта на максимальную дальность, с 16
    Средняя скорость полёта, м/с 312
    Общий вес выстрела, кг 23,3
    Масса ракеты, кг 16,5
    Масса метательного устройства, кг 6,8
    Масса БЧ, кг 4,5
    Тип БЧ КБЧ
    Длина ракеты, мм 695
    Длина метательного устройства, мм 385
    Бронепробиваемость под углом 90°,мм 700
    Вероятность попадания 0,8
    Система наведения - Полуавтоматическая, по лазерному лучу soldier

    http://www.dogswar.ru/boepripasy/snariady-rakety/
    6517-ypravliaemye-boeprip.html
    san4es
  7. Антарес (Антарес) Сегодня, 12:23
    КУВТ с производством выстрела через танковый ствол – это российское ноу-хау. В мире такие системы никто серийно не производит

    В 1983 году, более 30 лет назад, на вооружение сухопутных войск Советского Союза были приняты новые танковые КУВ – комплекс управляемого вооружения 9К116-1 «Бастион» и 9К-116-2 «Шексна», предназначенные для использования с пушками танков Т-54/55 и Т-62 соответственно.
    При чем тут российское ноу хау--если это СССР
    Хлопотов слышал о
    «LAHAT»,«Комбат»,«Стугна» не?
    Антарес
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