Т-80БВМ оснастят комплексом управляемого вооружения «Рефлекс»

КУВТ с производством выстрела через танковый ствол – это российское ноу-хау. В мире такие системы никто серийно не производит. Это своеобразная "длинная рука" танков. Как показывает опыт Сирии, первыми в ход пускаются как раз управляемые ракеты,

Минобороны приняло решение перевооружить модернизируемые Т-80БВМ комплексами управляемого вооружения танков (КУВТ) «Рефлекс», сообщают Известия Ранее на этих машинах стояли КУВТ «Кобра», выпускавшиеся Харьковским тракторным заводом. Ожидается, что первая партия модернизированных машин поступит в войска до конца текущего года.Улучшения коснутся более сотни «восьмидесяток», находящихся на складах военного ведомства. Обновленные машины получат также новую систему управления огнем «Сосна-У» с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели.КУВТ "Рефлекс" был создан в тульском КБ приборостроения и принят на вооружение в 1985 году. Комплекс позволяет в движении вести огонь управляемыми снарядами, способными поражать цель на расстоянии 5–6 км.«Наводчику-оператору достаточно найти цель, взять ее на сопровождение, после чего произвести пуск. Дальше система всё выполнит самостоятельно. На цель будет направлен лазерный луч, который станет ориентиром для ракеты. Благодаря автомату сопровождения цели и тепловизору, "Рефлекс" поразит объект противника, даже если тот маневрирует и выставляет дымовую завесу», – пишет газета.По словам эксперта Алексея Хлопотова, КУВТ «Кобра», который раньше устанавливался на танки, – «это устаревшая система вооружения: для управления здесь используется радиоканал, который легко заглушить современными системами радиоэлектронной борьбы». «Рефлекс» же – более современный и совершенный комплекс, противодействовать которому значительно сложнее.рассказал Хлопотов.