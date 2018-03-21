13:10 21 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Первый противолодочный самолет P-8A Poseidon поступил на вооружение ВВС Австралии

ВВС Австралии приняли на вооружение первый самолёт противолодочной борьбы P-8A Poseidon, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com

P-8A Poseidon и беспилотник MQ-4C Triton предоставят Австралии одну из самых передовых в мире возможностей морского патрулирования и наблюдения. P-8A — очень эффективный преемник AP-3C Orion, который вскоре покинет боевую службу после почти сорокалетней работы
— рассказала министр обороны Австралии Мариз Пейн.

Первый противолодочный самолет P-8A Poseidon поступил на вооружение ВВС Австралии



Минобороны Австралии заказало для своих ВВС 12 самолётов P-8A Poseidon. На сегодняшний день шесть из них уже доставлены в Австралию, а вчера первый самолёт официально заступил на боевое дежурство.

Boeing P-8A Poseidon — противолодочный самолёт нового поколения, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737–800. Poseidon оснащён бортовой радиолокационной станцией AN/APS-137D(V)5 и системой радиотехнической разведки AN/APY-10. Радиолокационная станция позволяет самолёту осуществлять картографирование местности, проводить опознавание неподвижных надводных целей, а также обнаруживать подлодки, находящиеся на перископной глубине.

Вооружение самолёта состоит из противокорабельных ракет Harpoon и ракет Sidewinder класса «воздух-воздух». Во внутреннем отсеке вооружения размещаются гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, а также глубинные бомбы и торпеды Mark 54.

Использованы фотографии: navaltoday.com
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:32
    12 самолётов P-8A
    Зачем им аж 12 таких самолетов если ВМС Австралии насчитывают около 50 боевых кораблей и вспомогательных судов (в т.ч. один авианосец)? Или боятся, что подводные лодки России и Китая в первую очередь кинуться к ним?
    rotmistr60
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:44
      Австралия играет роль одной из вспомогательных англосаксонских армий и её задачи - контроль своей зоны ответственности и помощь амерам при необходимости . Отсюда и специфические перекосы в вооружении , и полная сопряжённость с их техникой...
      КВУ-НСвД
    2. Громобой Сегодня, 11:45
      Цитата: rotmistr60
      Или боятся, что подводные лодки России и Китая в первую очередь кинуться к ним?

      Да кто его знает,куда вздумается английской королеве послать их на этот раз.Австралийские истребители (с кенгуру) на Ближнем Востоке вроде бы звучит как нонсенс,но они там были и выполняли боевые задачи.История ВМВ опять же,японцы до них масштабно не добрались только из-за активных действий американцев.Между Китаем и Австралией болтается куча стран-островов в океане куда оба активно закидывают свои инвестиции,получают с них ресурсы.Поэтому
      такое оружие им точно будет не лишним.
      Громобой
  2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:02
    Белой завистью можно завидовать австралийцам. Российским противолодочным самолетам до Посейдона, как ... в общем как запорожец против современного мерседеса winked
    Донской
Картина дня