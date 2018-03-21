Первый противолодочный самолет P-8A Poseidon поступил на вооружение ВВС Австралии

P-8A Poseidon и беспилотник MQ-4C Triton предоставят Австралии одну из самых передовых в мире возможностей морского патрулирования и наблюдения. P-8A — очень эффективный преемник AP-3C Orion, который вскоре покинет боевую службу после почти сорокалетней работы

ВВС Австралии приняли на вооружение первый самолёт противолодочной борьбы P-8A Poseidon, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com— рассказала министр обороны Австралии Мариз Пейн.Минобороны Австралии заказало для своих ВВС 12 самолётов P-8A Poseidon. На сегодняшний день шесть из них уже доставлены в Австралию, а вчера первый самолёт официально заступил на боевое дежурство.Boeing P-8A Poseidon — противолодочный самолёт нового поколения, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737–800. Poseidon оснащён бортовой радиолокационной станцией AN/APS-137D(V)5 и системой радиотехнической разведки AN/APY-10. Радиолокационная станция позволяет самолёту осуществлять картографирование местности, проводить опознавание неподвижных надводных целей, а также обнаруживать подлодки, находящиеся на перископной глубине.Вооружение самолёта состоит из противокорабельных ракет Harpoon и ракет Sidewinder класса «воздух-воздух». Во внутреннем отсеке вооружения размещаются гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, а также глубинные бомбы и торпеды Mark 54.