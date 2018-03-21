Сирия: Американская армия решила подвинуть российскую

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор американская армия начала развертывание новой военной базы. Она должна стать резервной в случае какой-либо угрозы находящемуся в ат-Танфе гарнизону ВС США. Таким образом, американцы продолжают укреплять свои позиции в Арабской республике.



Однако главной причиной создания нового военного объекта является удержание под своим контролем богатых нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор. Как известно, сирийская армия уже не раз пыталась отбить нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные поля вокруг них. Это приводило к резкой ответной реакции со стороны американской армии.



Тем временем, Пентагон осуществил эвакуацию нескольких командиров террористов в провинции Хасака. Это уже не первый случай, когда американские вертолеты проводят подобные операции. Похожие действия США были замечены как в Сирии, так и в Ираке.











