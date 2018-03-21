13:13 21 марта

Сирия: Американская армия решила подвинуть российскую

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор американская армия начала развертывание новой военной базы. Она должна стать резервной в случае какой-либо угрозы находящемуся в ат-Танфе гарнизону ВС США. Таким образом, американцы продолжают укреплять свои позиции в Арабской республике.

Однако главной причиной создания нового военного объекта является удержание под своим контролем богатых нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор. Как известно, сирийская армия уже не раз пыталась отбить нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные поля вокруг них. Это приводило к резкой ответной реакции со стороны американской армии.

Тем временем, Пентагон осуществил эвакуацию нескольких командиров террористов в провинции Хасака. Это уже не первый случай, когда американские вертолеты проводят подобные операции. Похожие действия США были замечены как в Сирии, так и в Ираке.




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Комментарии 5

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  1. собаковод Сегодня, 11:31
    Эскадрилью Миг-31 с "Кинжалами", небо закрыть, полная осада от Асада!
    собаковод
  2. К0щей Сегодня, 11:57
    Похожие действия США были замечены как в Сирии, так и в Ираке.
    про Ирак прям сильно. и что он? взял под козырек и пошел пустыней?
    К0щей
  3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 12:07
    Не плохо было бы закрыть небо Сирии от полетов американских самолетов и вертолетов системами С-300 и С-400. Лишить их неба, тогда кончится их безнаказанный произвол!
    Симон
    1. Vard Сегодня, 12:09
      Вроде как в Госдуме рассматривают бес полётную зону над Сирией... Хватит ли решимости... с юридической точки зрения проблем нет...
      Vard
  4. maratk (Марат) Сегодня, 13:05
    здесь и так понятно, что америкосы НИКОГДА не уйдут с Сирии. Сирии прежней нет и вряд ли будет. Израиль, Турция и саудиты тоже имеют свои интересы.
    maratk
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