13:09 21 марта
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Ракетный катер ЧФ «Шуя» получит опытный образец комплекса «Панцирь-М»

Большой ракетный катер Черноморского флота «Шуя» станет первым носителем нового ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-М», сообщают Известия.



Опытный образец комплекса пройдет полный цикл испытаний, включая пуски ракет и артиллерийские стрельбы по морским, наземным и воздушным целям. Работы по установке «Панциря-М» уже начались на одном из крымских предприятий. Испытания планируется начать в текущем году.


«Панцирь-М» был впервые представлен на Международном военно-морском салоне МВМС в Петербурге в 2017 году.

«Морской собрат прошедшего сирийскую школу сухопутного "Панциря-С1" превзошел "первенца" по всем статьям. РЛС нового комплекса "видит" цели на расстоянии до 75 км. Новый комплекс способен создать над кораблем непробиваемый купол радиусом 40 км (вместо 20 км у "Панциря-С1") и высотой 15 км. ЗРАК может одновременно стрелять по четырем целям, летящим со скоростью до одной тысячи метров в секунду (3600 км/ч)», – говорится в материале.

Военный историк Дмитрий Болтенков:

"Панцирь-М" наиболее полно отвечает всем современным угрозам, с которыми могут столкнуться российские корабли в море. Это эффективная защита от сверхзвуковых и дозвуковых противокорабельных ракет. Он легко справится как с обычными самолетами и вертолетами, так и с морскими и воздушными беспилотниками.


Ракетный катер «Шуя» построен на Средне-Невском судостроительном заводе в 1983 году. Его водоизмещение – 495 т, скорость – до 42 узлов. По словам представителя Минобороны, «боевой модуль комплекса, радиолокационная станция и другое оборудование будут смонтированы на опорных тумбах и фундаментах, где ранее крепились элементы морского ЗРАК предыдущего поколения "Кортик"». На «Шуе» он был демонтирован ранее.

Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru/ А.В. Карпенко
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Комментарии 13

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  1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:47
    Начало натурных испытаний оморяченного Панциря не может не радовать . Дай Бог успеха . Хороший комплекс должен получится..
    КВУ-НСвД
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:14
      Когда то катер Шуя нес ЗРАК "Кортик". Но после того как вертолет Ка-27 порубил винтами ЗРК "Кортик" на СКР "Ярослав Мудрый" (проект 11540), ЗРАК демонтировали для установки на сторожевик. Недавно "Комсомолка" на пофиг взяла картинку к новости и теперь в сети имеется редкий кадр из архива издания, на котором запечатлён РК "Шуя" в качестве носителя ЗРАК "Кортик" в конце прошлого века.
      Аристарх Людвигович
      1. ASed (Александр) Сегодня, 12:42
        Новый комплекс способен создать над кораблем непробиваемый купол радиусом 40 км

        Что-то неверится. И чем этот комплекс "купол" 40 км держит?
        ASed
  2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 11:55
    Дождались наконец то. Надежную защиту ближней зоны должен обеспечить оморяченный Панцирь
    Донской
  3. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:56
    Я так понимаю тут другое пушечное вооружение?
    Romka47
    1. макс702 (Максим) Сегодня, 12:05
      Цитата: Romka47
      Я так понимаю тут другое пушечное вооружение?

      Поставили гатлинги с водяным охлаждением от предыдущих морских автоматов.. Видимо вся фишка в средствах наведения и ракетах..
      макс702
  4. konstantin68 (Константин) Сегодня, 12:02
    Говорили вроде,что на РК ставить будут в "безракетном" варианте.
    konstantin68
  5. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 12:08
    Можно было бы количество ракет с 8, довести до 12 в морском варианте
    Bad_Santa
    1. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 13:04
      Лучше заменить артустановку на 2й панцирь, для обеспечения 360 градусной защиты. С небольшими судами и 30 мм. автоматы отлично справятся, а общее количество зенитных ракет выростет до 16.
      Dreamboat
  6. next322 (алекс) Сегодня, 12:17
    испытания еще полтора года назад должны быть проведены.......темпы работ просто удивительные.......значит в ближайшие пару лет ждать новый 22800 с панцирем опять нереально
    next322
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 12:30
      Цитата: next322
      испытания еще полтора года назад должны быть проведены

      Там не все так просто. ЗРК Панцирь разрабатывался для сухопутных сил. У моряков очень много собственных стандартов и требований, кроме того очень сильные межведомственные барьеры, особенно при взаимодействии с инженерами разноведомственных научных школ. Надежда только на то, что Сирия научила устранять эти проблемы.
      Vita VKO
  7. san4es Сегодня, 12:29
    hi В августе 2014 года катеру присвоено название "Шуя". Несколько моряков катера были удостоены медали "Возвращение Крыма". Также сообщалось, что в 2014 году "Р-71" был поставлен на ремонт на 13-й судоремонтных завод ЧФ РФ для восстановительного ремонта.
    В 2015 году принял участие в военно-морском параде на День ВМФ в Севастополе.
    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 12417
    Скорость: 42 узла (наибольшая)
    Дальность плавания: 1600 миль при 20 узлах.
    Экипаж: 41 человек
    РАЗМЕРЫ
    Водоизмещение: 436 т (стандартное), 493 т (полное)
    Длина: 56,1 м (наибольшая), 49,5 м (по КВЛ)
    Ширина: 10,2 м (наибольшая), 8,74 м (по КВЛ)
    Осадка: 4,36 м.
    ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
    смешанная, 2 маршевых турбины, 8000 л.с. + 2 турбины крейсерского хода, 24000 л.с., 2 винта.
    ВООРУЖЕНИЕ
    4 пусковых установки противокорабельных ракет "Термит" (4 ракеты П-15М), 1 76,2-мм артустановка АК-176, 1 зенитно-ракетный арткомплекс "Кортик" (8 ЗУР + 2х6 30-мм) - демонтирован. soldier

    san4es
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:31
      Добавлю вид с кормы в лучшие годы.
      Аристарх Людвигович
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