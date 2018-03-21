Ракетный катер ЧФ «Шуя» получит опытный образец комплекса «Панцирь-М»

"Панцирь-М" наиболее полно отвечает всем современным угрозам, с которыми могут столкнуться российские корабли в море. Это эффективная защита от сверхзвуковых и дозвуковых противокорабельных ракет. Он легко справится как с обычными самолетами и вертолетами, так и с морскими и воздушными беспилотниками.

Большой ракетный катер Черноморского флота «Шуя» станет первым носителем нового ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-М», сообщают Известия Опытный образец комплекса пройдет полный цикл испытаний, включая пуски ракет и артиллерийские стрельбы по морским, наземным и воздушным целям. Работы по установке «Панциря-М» уже начались на одном из крымских предприятий. Испытания планируется начать в текущем году.«Панцирь-М» был впервые представлен на Международном военно-морском салоне МВМС в Петербурге в 2017 году.«Морской собрат прошедшего сирийскую школу сухопутного "Панциря-С1" превзошел "первенца" по всем статьям. РЛС нового комплекса "видит" цели на расстоянии до 75 км. Новый комплекс способен создать над кораблем непробиваемый купол радиусом 40 км (вместо 20 км у "Панциря-С1") и высотой 15 км. ЗРАК может одновременно стрелять по четырем целям, летящим со скоростью до одной тысячи метров в секунду (3600 км/ч)», – говорится в материале.Военный историк Дмитрий Болтенков:Ракетный катер «Шуя» построен на Средне-Невском судостроительном заводе в 1983 году. Его водоизмещение – 495 т, скорость – до 42 узлов. По словам представителя Минобороны, «боевой модуль комплекса, радиолокационная станция и другое оборудование будут смонтированы на опорных тумбах и фундаментах, где ранее крепились элементы морского ЗРАК предыдущего поколения "Кортик"». На «Шуе» он был демонтирован ранее.