Морскую пехоту усилят танками

Танки нужны морпехам. Иначе как оборонять и расширять захваченный плацдарм. К тому же опыт Сирии показал, что нужно быть готовым к экспедиционным операциям, когда частям морской пехоты придется разворачиваться первыми и какое-то время действовать самостоятельно. С легкой броней много не навоюешь, а когда на вооружение будет принят флотский вариант БМП-3, еще неизвестно,

По итогам недавней военной реформы части морской пехоты оказались, по сути, вооружены только легкой бронетехникой – БТР-80 и БТР-82А. Поэтому современные Т-72 или Т-80 дадут серьезную прибавку огневой мощи. С их доставкой на берег особых проблем возникнуть не должно. У ВМФ уже есть средства для оперативной высадки танков – большие десантные корабли, катера "Дюгонь" и "Серна", а также корабли на воздушной подушке "Зубр",