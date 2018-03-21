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Морскую пехоту усилят танками
Минобороны приняло решение усилить все бригады миской пехоты (МП) танками Т-80 и Т-72Б3, сообщают Известия.
Предполагается, что подразделения, действующие в районах с холодным климатом, получат газотурбинные Т-80БВ, а остальные – Т-72Б3.
Решение усилить МП тяжелой техникой было принято по итогам эксперимента, проводившегося на Тихоокеанском флоте: «В минувшем декабре бригада морской пехоты, дислоцированная на Камчатке, получила роту Т-80БВ. Эксперимент был признан удачным. Учения показали, что танки могут составить костяк обороны при защите береговой линии от десанта противника, а в наступлении с захваченного плацдарма они обеспечивают подавление огневых точек противника и прорыв укрепленных позиций. При этом штатные подразделения эффективнее взаимодействуют с подразделениями МП, чем приданные», пишет газета со ссылкой на военное ведомство.
Хотя танки и не могут плавать, у флота есть технические средства, чтобы быстро доставить их на берег.
По его словам, штатные танковые подразделения дадут МП новые возможности на поле боя.
Предполагается, что подразделения, действующие в районах с холодным климатом, получат газотурбинные Т-80БВ, а остальные – Т-72Б3.
Решение усилить МП тяжелой техникой было принято по итогам эксперимента, проводившегося на Тихоокеанском флоте: «В минувшем декабре бригада морской пехоты, дислоцированная на Камчатке, получила роту Т-80БВ. Эксперимент был признан удачным. Учения показали, что танки могут составить костяк обороны при защите береговой линии от десанта противника, а в наступлении с захваченного плацдарма они обеспечивают подавление огневых точек противника и прорыв укрепленных позиций. При этом штатные подразделения эффективнее взаимодействуют с подразделениями МП, чем приданные», пишет газета со ссылкой на военное ведомство.
Хотя танки и не могут плавать, у флота есть технические средства, чтобы быстро доставить их на берег.
Танки нужны морпехам. Иначе как оборонять и расширять захваченный плацдарм. К тому же опыт Сирии показал, что нужно быть готовым к экспедиционным операциям, когда частям морской пехоты придется разворачиваться первыми и какое-то время действовать самостоятельно. С легкой броней много не навоюешь, а когда на вооружение будет принят флотский вариант БМП-3, еще неизвестно,рассказал изданию военный историк Дмитрий Болтенков.
По его словам, штатные танковые подразделения дадут МП новые возможности на поле боя.
По итогам недавней военной реформы части морской пехоты оказались, по сути, вооружены только легкой бронетехникой – БТР-80 и БТР-82А. Поэтому современные Т-72 или Т-80 дадут серьезную прибавку огневой мощи. С их доставкой на берег особых проблем возникнуть не должно. У ВМФ уже есть средства для оперативной высадки танков – большие десантные корабли, катера "Дюгонь" и "Серна", а также корабли на воздушной подушке "Зубр",сказал эксперт.
Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru/А.В. Карпенко
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