13:08 21 марта
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Морскую пехоту усилят танками

Минобороны приняло решение усилить все бригады миской пехоты (МП) танками Т-80 и Т-72Б3, сообщают Известия.



Предполагается, что подразделения, действующие в районах с холодным климатом, получат газотурбинные Т-80БВ, а остальные – Т-72Б3.


Решение усилить МП тяжелой техникой было принято по итогам эксперимента, проводившегося на Тихоокеанском флоте: «В минувшем декабре бригада морской пехоты, дислоцированная на Камчатке, получила роту Т-80БВ. Эксперимент был признан удачным. Учения показали, что танки могут составить костяк обороны при защите береговой линии от десанта противника, а в наступлении с захваченного плацдарма они обеспечивают подавление огневых точек противника и прорыв укрепленных позиций. При этом штатные подразделения эффективнее взаимодействуют с подразделениями МП, чем приданные», пишет газета со ссылкой на военное ведомство.

Хотя танки и не могут плавать, у флота есть технические средства, чтобы быстро доставить их на берег.

Танки нужны морпехам. Иначе как оборонять и расширять захваченный плацдарм. К тому же опыт Сирии показал, что нужно быть готовым к экспедиционным операциям, когда частям морской пехоты придется разворачиваться первыми и какое-то время действовать самостоятельно. С легкой броней много не навоюешь, а когда на вооружение будет принят флотский вариант БМП-3, еще неизвестно,
рассказал изданию военный историк Дмитрий Болтенков.

По его словам, штатные танковые подразделения дадут МП новые возможности на поле боя.

По итогам недавней военной реформы части морской пехоты оказались, по сути, вооружены только легкой бронетехникой – БТР-80 и БТР-82А. Поэтому современные Т-72 или Т-80 дадут серьезную прибавку огневой мощи. С их доставкой на берег особых проблем возникнуть не должно. У ВМФ уже есть средства для оперативной высадки танков – большие десантные корабли, катера "Дюгонь" и "Серна", а также корабли на воздушной подушке "Зубр",
сказал эксперт.

Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru/А.В. Карпенко
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Комментарии 22

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  1. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 12:05
    "Ты где служил? В морской пехоте, танкистом..." wassat
    Корсар0304
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:12
      В советское время у морпехов на вооружении стояли танки ПТ-76 и неплохо себя зарекомендовали. В некоторых странах служат до сих пор.
      rotmistr60
      1. АВП 518 (Александр) Сегодня, 12:16
        Цитата: rotmistr60
        В советское время у морпехов на вооружении стояли танки ПТ-76 и неплохо себя зарекомендовали. В некоторых странах служат до сих пор.

        Танки Т-55М/АМ 111-го танковго батальона 61-й бригады морской пехоты Северного флота; 80-е годы



        АВП 518
        1. LiSiCyn (Стас ) Сегодня, 13:04
          Александр Васильевич, здраствуйте!! hi
          Вы мне ,такой подарок сделали.. Просто нет слов. Сейчас иду на 35-ю батарею. Спасибо, еще раз !!!
          LiSiCyn
    2. Скрипач (Слава) Сегодня, 12:23
      Все верно. Флоту "восьмидесятки", может, и нужны. Но в таком случае это будет уже не морская пехота, а нечто иное... И если быть до конца последовательным, то нужна реорганизация. Иначе абсурд получается... И рассуждения военного историка здесь не имеют никакого авторитета и актуальности. Хотелось бы узнать официальное мнение представителей штаба ВМФ на сей счет.
      Скрипач
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 12:47
        Решение несколько запоздалое, но Лучше поздно, чем никогда, тем более были очень хорошие проекты.
        Vita VKO
    3. kravch67k (Юрий) Сегодня, 12:39
      55 ДМП в своём составе имела ПОЛК на Т-55, так что нового ничего не придумали.
      kravch67k
    4. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:41
      фактически будет по штату как Дивизия Морской пехоты до 8 батальонов (МП) и 1 Танковый батальон
      Romario_Argo
    5. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:44
      Вот не пойму, у Береговых войск и так есть 250 танков Т-72 различных модификаций.
      Владыка Ситх
  2. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:07
    ну насчет танков не знаю,а вот ,,Спруты,, думается,пригодились.
    Denis Obukhov
  3. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:08
    Но больше всего Морпехам - нужны современные Десантные Корабли! hi
    Охотовед 2
  4. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 12:17
    когда на вооружение будет принят флотский вариант БМП-3, еще неизвестно

    Не доводилось слышать, имеется флотский вариант БТР-80 и БТР-82А ? request
    мыслитель
    1. слава1974 (слава) Сегодня, 12:22
      имеется флотский вариант БТР-80 и БТР-82А ?

      БТР-80 есть однозначно. На Во была статья.
      слава1974
    2. АВП 518 (Александр) Сегодня, 12:29
      Цитата: мыслитель
      БТР-82А



      АВП 518
      1. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 13:02
        Это чтоб запутать коварного врага yes
        БМП-3Ф ("флотская") - модификация БМП-3 для морской пехоты, поступает на вооружение 155-й бригады морской пехоты ТОФ в 2010 г. (планируется завершить поставки до конца года). БМП оснащена съемным воздуховодом для обеспечения работы двигателя в условиях волнения на море.

        http://militaryrussia.ru/blog/topic-174.html
        мыслитель
  5. слава1974 (слава) Сегодня, 12:21
    Когда была нужна огневая мощь и во внутренних войсках создали танковый полк. Так что вполне логичный шаг.
    слава1974
    1. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 12:33
      Цитата: слава1974
      Так что вполне логичный шаг.


      Танковый полк - это не только сами танки, но и инфраструктура, базы, учебки, инструктора и т.д.
      Морпехи - это острие копья, им главное зацепиться за плацдарм до прибытия основных сил. Нужны средства усиления - придайте роту/батальон танков. И то - для прорыва обороны противника, но никак не для обороны плацдарма.
      Танк - оружие наступательное, он хорош на просторе и весьма уязвим в качестве ДОТА, закопанного по самую башню.
      Корсар0304
      1. SOF (Александр) Сегодня, 12:44
        Цитата: Корсар0304
        Морпехи - это острие копья, им главное зацепиться за плацдарм до прибытия основных сил. Нужны средства усиления - придайте роту/батальон танков. И то - для прорыва обороны противника, но никак не для обороны плацдарма.

        ...коллега, ну в статье, ведь, уже все перечисленные вами аспекты разобрали...
        Танки нужны морпехам. Иначе как оборонять и расширять захваченный плацдарм. К тому же опыт Сирии показал, что нужно быть готовым к экспедиционным операциям, когда частям морской пехоты придется разворачиваться первыми и какое-то время действовать самостоятельно.

        ...
        «При этом штатные подразделения эффективнее взаимодействуют с подразделениями МП, чем приданные».

        ..."остриё" конечно - с этим никто не спорит, но если остриё еще и бронированное...
        SOF
  6. Sasha_Sar Сегодня, 12:43
    Весело живем! Сначала сократили эти танки в МП (90-е), а теперь выяснилось, что без них хреново. Похерили инфраструктуру, а теперь все заново?
    Sasha_Sar
    1. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 13:03
      Цитата: Sasha_Sar
      Сначала сократили эти танки в МП (90-е),


      Видимо новое - это хорошо забытое старое.
      Признаю свою неправоту. Если уж были серьезные наработки в этой сфере, значит надо их достать из пыльного шкафа, отряхнуть и применить к современным реалиям.
      Корсар0304
  7. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:06
    Огневая мощь на поле боя лишней не бывает ... реальной проверки данной концепции не было, так что поверим специалистам как есть.
    rocket757
  8. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 13:07
    а в чем проблема купить плавающие бронеавтомобили у белоруссов
    МИМО ПРОХОДИЛ
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