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Израиль: Если бы не наш удар по атомному реактору в САР, его бы со временем захватило ИГ*
Армия обороны Израиля опубликовала документ об операции, проведённой более 10 лет назад. Речь идёт об атаке по одному из объектов на территории Сирийской Арабской Республики. В материале говорится о том, что был нанесён удар по «практически достроенному атомному реактору» в 280 км от Дамаска – на территории провинции Дейр-эз-Зор.
РИА Новости приводит заявление пресс-службы израильского военного ведомства:
Ранее такая информация публиковалась в различных СМИ со ссылкой на неназванные источники. Однако официально Израиль этих сведений не подтверждал. Как не подтверждала сведений о создании атомного реактора Сирия.
На сайте армии обороны Израиля публикуются кадры от 2007 года, на которых запечатлено нанесение ударов по зданию прямоугольной формы в пустынной местности.
При этом в Израиле сообщают, почему решили рассекретить сведения сейчас. Отмечено, что Израиль демонстрирует всю опасность бесконтрольного распространения ядерных технологий – территории, на которых находился атомный объект были позднее захвачены ИГИЛ (*запрещено в РФ).
Из материала:
Значит ли это, что уже в 2007 году в Израиле «догадывались», что Сирию в качестве полигона изберут международные террористы?
РИА Новости приводит заявление пресс-службы израильского военного ведомства:
Четыре самолёта F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону. Это произошло в ночь с 5 на 6 августа 2007 года.
Ранее такая информация публиковалась в различных СМИ со ссылкой на неназванные источники. Однако официально Израиль этих сведений не подтверждал. Как не подтверждала сведений о создании атомного реактора Сирия.
На сайте армии обороны Израиля публикуются кадры от 2007 года, на которых запечатлено нанесение ударов по зданию прямоугольной формы в пустынной местности.
При этом в Израиле сообщают, почему решили рассекретить сведения сейчас. Отмечено, что Израиль демонстрирует всю опасность бесконтрольного распространения ядерных технологий – территории, на которых находился атомный объект были позднее захвачены ИГИЛ (*запрещено в РФ).
Из материала:
Страшно представить, что бы произошло, если бы объект оказался в руках ИГИЛ*.
Значит ли это, что уже в 2007 году в Израиле «догадывались», что Сирию в качестве полигона изберут международные террористы?
Использованы фотографии: https://www.idf.il
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