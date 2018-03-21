13:11 21 марта
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Израиль: Если бы не наш удар по атомному реактору в САР, его бы со временем захватило ИГ*

Армия обороны Израиля опубликовала документ об операции, проведённой более 10 лет назад. Речь идёт об атаке по одному из объектов на территории Сирийской Арабской Республики. В материале говорится о том, что был нанесён удар по «практически достроенному атомному реактору» в 280 км от Дамаска – на территории провинции Дейр-эз-Зор.

РИА Новости приводит заявление пресс-службы израильского военного ведомства:
Четыре самолёта F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону. Это произошло в ночь с 5 на 6 августа 2007 года.


Ранее такая информация публиковалась в различных СМИ со ссылкой на неназванные источники. Однако официально Израиль этих сведений не подтверждал. Как не подтверждала сведений о создании атомного реактора Сирия.


На сайте армии обороны Израиля публикуются кадры от 2007 года, на которых запечатлено нанесение ударов по зданию прямоугольной формы в пустынной местности.

Израиль: Если бы не наш удар по атомному реактору в САР, его бы со временем захватило ИГ*


При этом в Израиле сообщают, почему решили рассекретить сведения сейчас. Отмечено, что Израиль демонстрирует всю опасность бесконтрольного распространения ядерных технологий – территории, на которых находился атомный объект были позднее захвачены ИГИЛ (*запрещено в РФ).



Из материала:
Страшно представить, что бы произошло, если бы объект оказался в руках ИГИЛ*.


Значит ли это, что уже в 2007 году в Израиле «догадывались», что Сирию в качестве полигона изберут международные террористы?

Использованы фотографии: https://www.idf.il
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Комментарии 22

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  1. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 12:46
    Вот евреи!!! В прыжке переобуваются!
    Berkut154
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:47
      Как всегда, мудрые евреи заранее знали, что местность захватят исламисты. А наши англолибералы все рассказывают сказки о добром и честном Западе. Просто взяли и разбомбили. И нас бы подобным образом давно разбомбили, если бы не ядерное оружие.
      Аристарх Людвигович
      1. Vard Сегодня, 12:53
        Тогда следует следующий вывод... если бы у Асада было бы ЯО... то не было бы ни ИГ... ни умеренной оппозиции... ни американской и турецкой оккупации...
        Vard
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:54
          Цитата: Vard
          у Асада было бы ЯО...

          Если бы ядерное оружие было, не было бы никакого кровавого диктатора Асада и бармалеев, а был бы уважаемый партнер по международным делам Асад.
          Аристарх Людвигович
          1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 13:01
            Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:54 ↑ Новый
            Если бы ядерное оружие было, не было бы никакого кровавого диктатора Асада и бармалеев, а был бы уважаемый партнер по международным делам Асад.
            Что да, то да! Вон даже Трамп как то перестал Кима человеком-ракетой обзывать. Да и вообще подсдулся в отношении КНДР.
            А по поводу статьи, так израильтяне любую свою подлость вывернут на изнанку и назовут борьбой за мир во всем мире. Как были шакалами, так ими и остались. Надеюсь увидеть как отольются кошке мышкины слезы в ближайшем будущем!
            Варяг_0711
        2. фигвам (Сергей) Сегодня, 12:58
          Израиль: Если бы не наш удар по атомному реактору в САР, его бы со временем захватило ИГ

          Признались что ещё с 2007 года начали уничтожать Сирию.
          фигвам
          1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 13:06
            Значит ли это, что уже в 2007 году в Израиле «догадывались», что Сирию в качестве полигона изберут международные террористы?

            Цитата: фигвам
            Признались что ещё с 2007 года начали уничтожать Сирию.
            Скорее планировали.
            Симаргл
        3. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:00
          если бы не друзья Израиля за океаном,то иг не было бы,да остальных нынешних "прелестей",но увы история не терпит сослагательного наклонения))
          Ратник с пулеметом
  2. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 12:47
    Вот иудеи !!! В прыжке переобуваются!
    Berkut154
  3. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:49
    .... Если бы я не нажрался отрекламированных антибиотиков, то обязательно, заразился бы гонореей.. Даже не изменяя жене...
    А так, всем радость!)))
    Сибирский цирюльник
  4. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 12:53
    Страшно представить, что бы произошло, если бы объект оказался в руках ИГИЛ*
    Страшно представить что страна с ВС входящими в десятку сильнейших по мощи, не помогает соседу, который был на грани поражения (2015 год) от террористов belay recourse
    rpuropuu
    1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 13:04
      Эта страна сама является террористом номер один на Ближнем Востоке и номером три в мире, после США и Мелкобритании! С чего бы им с террористами бороться, если они их кормят, холят и лелеют на своей территории?!
      Варяг_0711
  5. шура матросов (Александр) Сегодня, 12:54
    Если бы меньше совали свой нос в дела других государств (касается не только Израиля) - не было бы и организаций подобных ИГИЛ. Так нет же, влияние в регионе важнее жизни чужих граждан. 'Скромнее надо быть, и тогда к вам потянутся люди'
    шура матросов
  6. askort154 (Александр) Сегодня, 12:55
    Вот когда "израильские F-35", нанесут удар по ядерным объектам "Ы-на", тогда я поверю в израильский военно- могущественный хайп. belay
    askort154
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:04
      Цитата: askort154
      Вот когда "израильские F-35", нанесут удар по ядерным объектам "Ы-на", тогда я поверю в израильский военно- могущественный хайп. belay

      Могем и без F-35.
      Арон Заави
  7. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 12:56
    Если бы не ФША со своей политикой развала Ближнего Востока и устранения неугодных правительств, то не было бы ни Аль-Каиды*, ни ИГИЛ*, ни других бармалеев.
    Израильтяне как всегда находят обоснование под свой ли...
    Стояли бы на объекте наши С-300, хрен бы они там летали и бомбили
    Корсар0304
  8. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:58
    Прямо не Израиль, а Ванга во плоти. Один в один как клоун в ООН с пробиркой, как Саркози в Ливии с Каддафи. В общем одна мер.зость во плоти. wassat
    Egorovich
  9. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:59
    Значит ли это, что уже в 2007 году в Израиле «догадывались», что Сирию в качестве полигона изберут международные террористы?
    Нет , это попытка придать своим ударам по суверенным странам вид заботы о интересах региона и вообще человечества .
    КВУ-НСвД
  10. Des10 (Александр) Сегодня, 13:00
    Эгегей! smile
    Всем, кто не ненавидит Израиль... завоюйте свою свободу и потом уже - критикуйте действия государства, заботящегося о себе.
    Так поступают сильные и - умные.
    (Очень надеюсь)).
    Des10
  11. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 13:08
    Цитата: Des10
    Эгегей! smile
    Всем, кто не ненавидит Израиль... завоюйте свою свободу и потом уже - критикуйте действия государства, заботящегося о себе.
    Так поступают сильные и - умные.
    (Очень надеюсь)).

    Эгегей то к чему Уважаемый?
    А так верно.
    "Пока живу надеюсь".
    А вот аспект ненависти не относится к гражданам Израиля.
    Его взращивают некоторые недальновидные представители еврейских диаспор, своими действиями и неприкрытым презрением к населению стран в которых они проживают.
    Livonetc
  12. синоби (Юрий) Сегодня, 13:08
    А был ли там реактор?Если был,то вся местность вокруг должна быть заражена километров на 15-20,и по ветру на 150-500км.Радиация должна быть выше фоновых в десятки раз и засекатся спутниками до сих пор.Евреи себя обезопасили,это понятно.Но вот рассуждать о не распространении только не им.И после последних событий с кореей ЯО будут стремится иметь все,потому что на практике это единственная гарантия независимости от запада.
    синоби
  13. Стас1973 (Станислав) Сегодня, 13:08
    Ага, а если был бы своевременный удар по ИГ со стороны израильтян - даже бы не дошли до этого реактора.
    Стас1973
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