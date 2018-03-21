13:10 21 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Кудрин: Государству в ближайшее время придётся переходить на принятие "непопулярных" мер

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, возглавляющий сегодня Центр стратегических разработок, поделился своим мнением на предмет главных задач для будущего правительства России. В статье для газеты «Коммерсантъ» Кудрин первоочередной задачей кабинета министров, который будет сформирован после инаугурации президента, станет реформа государственного управления.

Также Кудрин отметил, что важными задачами являются следующие: определение приоритетов развития и работа на них, транспарентность и предсказуемость политики.

Кудрин: Государству в ближайшее время придётся переходить на принятие "непопулярных" мер



Алексей Кудрин:
Граждане России ждут реализации поставленных в послании президента задач: проведения серьёзных и назревших изменений в целях улучшения благосостояния граждан, которое возможно только через достижение темпов экономического роста выше среднемировых. Медлить некогда: следующая избирательная кампания начнётся не позже лета 2020 года. А значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка. За эти два года надо делать всё то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых — «эти меры непопулярны».


По словам Кудрина, главный страх в России – страх перемен. При этом экс-министр финансов отмечает, что с фобиями нужно бороться, и государству стоит начать в первую очередь с себя.

Кудрин отметил, что необходимо существенно нарастить вложения в медицину и инфраструктуру, а также переходить от влияния сырьевого сектора экономики на её цифровой вариант с ориентацией на экспорт.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:01
    Начнут с повышения пенсионного возраста. В принципе у мужиков и так продолжительность жизни примерно равна пенсионному возрасту, еще увеличить красота конечно для бюджета будет... Только остается вопрос, а кто будет держать на работе мужика после 60? После 50 на работу уже никто не берет.
    Аристарх Людвигович
    1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 13:09
      Цитата: Аристарх Людвигович
      кто будет держать на работе мужика после 60?
      пенсия - это про деньги, а не трудоустройство!
      На нормальнооплачиваемую работу вообще трудно устроиться.
      Симаргл
  2. Молот 75 (Молот 75) Сегодня, 13:01
    Мистер очевидность!
    Молот 75
  3. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 13:02
    Он уже рассказал всем, что в первую очередь сделает, когда станет премьером...
    https://www.vedomosti.ru/economics/video/2018/03/
    15/753605-kudrin-pervom-reshenii-premerom
    сорок восьмой
  4. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 13:03
    Странно. Это про какие меры?
    Повышение коммунальных услуг да и всего прочего не останавливались.
    Или вновь о пенсионной реформе с увеличением возраста выхода на пенсию?
    Как погружались в пучину дикого капитализма так и продолжаем.
    Разве что есть возможности погружаться быстрее.
    Так это да.
    Livonetc
  5. DenZ (Денис) Сегодня, 13:04
    Главный страх России это не страх перемен, а страх того что эти перемены будут делаться с подачи таких как Кудрин.
    DenZ
  6. Alex66 (Александр) Сегодня, 13:04
    Непопулярные меры - решить проблемы путем ограбления нищих, оставить людей без пенсий, образования и медицины. Но при этом компенсировать богатым возможный ущерб от санкций.
    Alex66
  7. vasilkovichi (Валерий) Сегодня, 13:04
    Надеюсь, начнут с тебя.
    vasilkovichi
  8. фрезер (александр) Сегодня, 13:06
    А прогрессивную шкалу налога введут, или путину это не надо т. к. народ итак счастлив и всем доволен?
    фрезер
  9. Громобой Сегодня, 13:08
    За эти два года надо делать всё то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых — «эти меры непопулярны».
    Всё понятно,налоги поднимут.
    П.С. Башковитый кстати мужик,в Премьеры его!
    Громобой
  10. олег ватник (олег ватник) Сегодня, 13:08
    как у власти так все норм wink
    как выкинули так все еуево feel
    подстилка матрасная am
    олег ватник
  11. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:09
    Мистер "нефть-по-200баксов" опять умничает. Что ему мешало запустить модернизацию за те 8 лет, что он был министром финансов? Молчал бы уж лучше эксперт хренов.
    Yrec
Картина дня