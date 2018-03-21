Кудрин: Государству в ближайшее время придётся переходить на принятие "непопулярных" мер

Граждане России ждут реализации поставленных в послании президента задач: проведения серьёзных и назревших изменений в целях улучшения благосостояния граждан, которое возможно только через достижение темпов экономического роста выше среднемировых. Медлить некогда: следующая избирательная кампания начнётся не позже лета 2020 года. А значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка. За эти два года надо делать всё то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых — «эти меры непопулярны».

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, возглавляющий сегодня Центр стратегических разработок, поделился своим мнением на предмет главных задач для будущего правительства России. В статье для газеты «Коммерсантъ» Кудрин первоочередной задачей кабинета министров, который будет сформирован после инаугурации президента, станет реформа государственного управления.Также Кудрин отметил, что важными задачами являются следующие: определение приоритетов развития и работа на них, транспарентность и предсказуемость политики.Алексей Кудрин:По словам Кудрина, главный страх в России – страх перемен. При этом экс-министр финансов отмечает, что с фобиями нужно бороться, и государству стоит начать в первую очередь с себя.Кудрин отметил, что необходимо существенно нарастить вложения в медицину и инфраструктуру, а также переходить от влияния сырьевого сектора экономики на её цифровой вариант с ориентацией на экспорт.