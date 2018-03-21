13:11 21 марта
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Американский аналитик раскритиковал российские робототехнические комплексы

Аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses, США), перечислив в своей статье имеющихся в распоряжении российских военных боевых наземных роботов, отметил, что они по-прежнему не готовы к активной службе, передает Лента.ру.

Американский аналитик раскритиковал российские робототехнические комплексы


Пока еще мало конкретных намеков на сроки, когда такие машины приступят к активной службе,
заявил Бендетт.


Сообщается, что в его списке значатся такие системы, как «"Уран-9", "Соратник", три варианта робототехнического комплекса "Нерехта", универсальный самоходный гусеничный дистанционно-управляемый комплекс "Платформа-М" и комплекс "Вихрь" на базе БМП-3».

Аналитик отметил, что все перечисленные им комплексы в разное время прошли государственные испытания. Тем не менее, «в настоящее время подобное оружие (как российское, так и его зарубежные аналоги) остается уязвимым при атаке противника» и по-прежнему требует постоянного и непосредственного управления оператором.

В прошлом году Бендетт заявил, что российские разработки военных БЛА отстают от аналогичных разработок западных стран. В то же время он отмечал лидерство России в радиоэлектронной борьбе.

Использованы фотографии: Дмитрий Решетников/ТАСС
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