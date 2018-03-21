Северная верфь: на корвет "Ретивый" погрузили главные двигатели

Как сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь», на строящемся корвете "Ретивый" проекта 20380, завершена погрузка двигателей и редукторов в носовое машинное отделение. Накануне на корабль погрузили вторую пару дизель-генераторов. Через 7-10 дней судостроители выполнят погрузку главных двигателей в кормовое машинное отделение.Теперь, согласно пресс-релизу, судостроители смогут начать поэтапный предварительный монтаж дизель-генераторов, редукторов и главных двигателей. Следующий важный этап работ – установка и сварка блоков надстройки, погрузка промежуточных и упорных валов. Сейчас на корабле ведутся достроечные работы, завершен монтаж мортир и кронштейнов валовых линий, идет подготовка к монтажу гребных валов. Судостроители готовят помещения под первичную окраску.Спуск на воду корвета «Ретивый» запланирован на 2-ой квартал 2019 года. Передача корвета военным морякам должна состояться в 2020 году.Северная верфь строит пять корветов для российского Военно-Морского Флота: «Гремящий» и «Проворный» (проект 20385), «Ретивый» и «Строгий» (проект 20380), «Дерзкий» (проект 20386). Проектантом всех корветов является ЦМКБ «Алмаз», ведущий разработчик боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения.