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Северная верфь: на корвет "Ретивый" погрузили главные двигатели
Как сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь», на строящемся корвете "Ретивый" проекта 20380, завершена погрузка двигателей и редукторов в носовое машинное отделение. Накануне на корабль погрузили вторую пару дизель-генераторов. Через 7-10 дней судостроители выполнят погрузку главных двигателей в кормовое машинное отделение.
Теперь, согласно пресс-релизу, судостроители смогут начать поэтапный предварительный монтаж дизель-генераторов, редукторов и главных двигателей. Следующий важный этап работ – установка и сварка блоков надстройки, погрузка промежуточных и упорных валов. Сейчас на корабле ведутся достроечные работы, завершен монтаж мортир и кронштейнов валовых линий, идет подготовка к монтажу гребных валов. Судостроители готовят помещения под первичную окраску.
Спуск на воду корвета «Ретивый» запланирован на 2-ой квартал 2019 года. Передача корвета военным морякам должна состояться в 2020 году.
Северная верфь строит пять корветов для российского Военно-Морского Флота: «Гремящий» и «Проворный» (проект 20385), «Ретивый» и «Строгий» (проект 20380), «Дерзкий» (проект 20386). Проектантом всех корветов является ЦМКБ «Алмаз», ведущий разработчик боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения.
Теперь, согласно пресс-релизу, судостроители смогут начать поэтапный предварительный монтаж дизель-генераторов, редукторов и главных двигателей. Следующий важный этап работ – установка и сварка блоков надстройки, погрузка промежуточных и упорных валов. Сейчас на корабле ведутся достроечные работы, завершен монтаж мортир и кронштейнов валовых линий, идет подготовка к монтажу гребных валов. Судостроители готовят помещения под первичную окраску.
Спуск на воду корвета «Ретивый» запланирован на 2-ой квартал 2019 года. Передача корвета военным морякам должна состояться в 2020 году.
Северная верфь строит пять корветов для российского Военно-Морского Флота: «Гремящий» и «Проворный» (проект 20385), «Ретивый» и «Строгий» (проект 20380), «Дерзкий» (проект 20386). Проектантом всех корветов является ЦМКБ «Алмаз», ведущий разработчик боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения.
Использованы фотографии: пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
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