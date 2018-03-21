15:53 21 марта
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Северная верфь: на корвет "Ретивый" погрузили главные двигатели

Как сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь», на строящемся корвете "Ретивый" проекта 20380, завершена погрузка двигателей и редукторов в носовое машинное отделение. Накануне на корабль погрузили вторую пару дизель-генераторов. Через 7-10 дней судостроители выполнят погрузку главных двигателей в кормовое машинное отделение.

Северная верфь: на корвет "Ретивый" погрузили главные двигатели


Теперь, согласно пресс-релизу, судостроители смогут начать поэтапный предварительный монтаж дизель-генераторов, редукторов и главных двигателей. Следующий важный этап работ – установка и сварка блоков надстройки, погрузка промежуточных и упорных валов. Сейчас на корабле ведутся достроечные работы, завершен монтаж мортир и кронштейнов валовых линий, идет подготовка к монтажу гребных валов. Судостроители готовят помещения под первичную окраску.


Спуск на воду корвета «Ретивый» запланирован на 2-ой квартал 2019 года. Передача корвета военным морякам должна состояться в 2020 году.

Северная верфь строит пять корветов для российского Военно-Морского Флота: «Гремящий» и «Проворный» (проект 20385), «Ретивый» и «Строгий» (проект 20380), «Дерзкий» (проект 20386). Проектантом всех корветов является ЦМКБ «Алмаз», ведущий разработчик боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения.



Использованы фотографии: пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
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Комментарии 11

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:17
    Это радует. А надстройку вроде еще не установили. Фото на март 2018.
    Аристарх Людвигович
  2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:18
    Мдя... следующей новостью будет какая??? Кубрик - покрасили? belay
    Тогда - Все будем уверены, что на Флоте дела обстоят - просто отлично!
    Охотовед 2
  3. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 13:21
    Что ж. Главное - работы продолжаются согласно установленному графику, а то бы наверное не писали про установку ГСУ.
    Корсар0304
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 14:38
      Цитата: Корсар0304
      Главное - работы продолжаются согласно установленному графику

      а вы знаете график по всем основным позициям?? belay
      Тикси-3
    2. Удав КАА (Александр) Сегодня, 14:50
      Цитата: Корсар0304
      Главное - работы продолжаются согласно установленному график

      Единственно информативное в этой статье -- количество корпусов в работе:
      Северная верфь строит пять корветов для российского Военно-Морского Флота: «Гремящий» и «Проворный» (проект 20385), «Ретивый» и «Строгий» (проект 20380), «Дерзкий» (проект 20386). Проектантом всех корветов является ЦМКБ «Алмаз»...
      Удав КАА
  4. ланс Сегодня, 13:31
    радует что движется, но не радует что в таком темпе. клепать эти корабли надо по 15 штук в год.
    ланс
  5. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 13:48
    А по паре китайцев к каждому двигателю выдали? А то опять пару сотен метров отпричала отойдёт и двигатель развалится.
    Рысь33
    1. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 15:11
      Последний раз развалился двигун Коломенского завода. Китайцы не помогут.
      Berkut24
  6. san4es Сегодня, 15:04
    hi Проект 20380 был разработан Санкт-Петербургским ЦМКБ «Алмаз» для ВМФ России.
    Название «Ретивый» ранее носил сторожевой корабль проекта 1135, списанный в 1995 году.
    Корветы проекта 20380 предназначены: для действий в ближней морской зоне государства, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника; для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесения ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах; для патрулирования зоны ответственности с целью блокады.
    Корвет «Ретивый», заводской номер 1007, был заложен 20 февраля 2015 года. По сообщению от 17 февраля 2016 года в текущем году должны быть завершены работы по формированию корпуса. По сообщению от 04 октября 2017 года завершено формирование корпуса. Спуск на воду запланирован на 2-ой квартал 2019 года. Передача корвета военным морякам должна состояться в 2020 году. Войдет в состав Балтийского флота soldier .

    http://www.korabli.eu/galleries/oboi/voennye-kora
    bli/retivyy
    san4es
    1. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 15:30
      интересно по северной верфи гулять :тут нос корабля лежит тут бульб валяется ! больше всего удивил корабельный гудок - большой такой у ворот лежал в цеху! днище стальное варят а верхняя часть из ляминя!
      seregatara1969
  7. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 15:23
    долго ли сварить блоки в кучу -вот с моторами развяжутся и вперёд
    seregatara1969
Картина дня