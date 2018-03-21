ЧП со стрельбой в школе Шадринска

Средства массовой информации города Шадринска Курганской области публикуют информацию о том, что сегодня в местную школу №15 13-летняя учащаяся принесла травматический (по другим данным - пневматический) пистолет и начала стрелять в других школьников. По последним данным семь учащихся 8-го (по другим данным, 7-го) класса получили травмы. Инцидент произошёл во время перемены. В школе работает оперативно-следственная группа.На данный момент установлено, что травматический пистолет принадлежал отцу школьницы.Также сообщается, что школьница привлекла к пособничеству свою подругу. Та пыталась удерживать учащихся в кабинете, пока вооружённая пистолетом осуществляла стрельбу. Находился ли в этом момент в кабинете учитель, не сообщается.Глава департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелев отмечает, что обе девочки не испытывали проблем с обучением и их семьи не относятся к тем, которые отличаются асоциальным поведением.При этом в самой школе утверждают, что стрелявшая в последнее время часто конфликтовала со сверстниками.