15:56 21 марта
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ЧП со стрельбой в школе Шадринска

Средства массовой информации города Шадринска Курганской области публикуют информацию о том, что сегодня в местную школу №15 13-летняя учащаяся принесла травматический (по другим данным - пневматический) пистолет и начала стрелять в других школьников. По последним данным семь учащихся 8-го (по другим данным, 7-го) класса получили травмы. Инцидент произошёл во время перемены. В школе работает оперативно-следственная группа.

ЧП со стрельбой в школе Шадринска


На данный момент установлено, что травматический пистолет принадлежал отцу школьницы.


Также сообщается, что школьница привлекла к пособничеству свою подругу. Та пыталась удерживать учащихся в кабинете, пока вооружённая пистолетом осуществляла стрельбу. Находился ли в этом момент в кабинете учитель, не сообщается.

Глава департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелев отмечает, что обе девочки не испытывали проблем с обучением и их семьи не относятся к тем, которые отличаются асоциальным поведением.

При этом в самой школе утверждают, что стрелявшая в последнее время часто конфликтовала со сверстниками.

Использованы фотографии: http://school-15-shadr.ucoz.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 70

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:23
    Насмотрелись зомбоящика с новостями из США про стрельбу в школах. Зачем россиянам такие новости из заграницы?
    Аристарх Людвигович
    1. Vard Сегодня, 13:25
      Вообще то там был пневматический пистолет...
      Vard
      1. шура матросов (Александр) Сегодня, 13:33
        Хорошо, что пневматика. Еще желающие легализировать короткоствольное огнестрельное оружие есть?
        Скажу честно - лично я 'переобулся' в этом плане (пересмотрел свое отношение)
        шура матросов
        1. Vard Сегодня, 13:38
          Было бы неплохо... а то здоровье уже не позволяет отмахиваться от гопников... так что приходиться ходить с небольшим топориком...
          Vard
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:42
          Цитата: шура матросов
          Еще желающие легализировать короткоствольное огнестрельное оружие есть?

          ну сейчас они вряд ли обнаружатся
          LSA57
          1. revnagan (Алексей) Сегодня, 14:03
            Ну почему же-вот он я."Стеклянный х.р-дураку не игрушка.От и х.р разобьёт,и руки порежет".Разрешить адекватным людям.Все менты ходят на работе с пистолетами-и ничего.Не перестреляли друг друга на почве личной неприязни.А почему?Да знают,что придётся нести ответственность.А вот все остальные граждане,не менты-те перестреляют.Они же все тупые,да.
            revnagan
            1. EwgenyZ (Евгений Викторович ЗАЙЦЕВ) Сегодня, 14:36
              Цитата: revnagan
              Разрешить адекватным людям.

              Адекватных кто будет определять? Дядинки и тётиньки за отдельную "благодарность"?

              Цитата: Симаргл
              То же, как и молотком кто-то кого-то поколотил!

              Ну давайте ещё вручим "пушки", а то от молотков как-то мало гибнет. Мало малолетки в Пскове, в ноябре 2016г., "порезвились" стреляя по милиции. Давайте увеличим количество этих "шутников".
              EwgenyZ
        3. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:53
          Я за легализацию оружия. А убить и кухонным ножом можно, так что, ножи запретить?
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. NKT (Сергей) Сегодня, 14:24
            Можно и отверткой убить и обычной ручкой, только на курок всегда легче нажать.
            NKT
            1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:30
              Нажимают обычно на спусковой крючок. А на расстоянии к примеру метра два, я лучше на пистолет полезу, намного легче выбить из рук, да и нехилый навык нужен, чтоб профессионально стрелять из пистолета, неумехи как правило сами себе ногу простреливают чаще всего.
              А ножом, к примеру, даже ребенок может взрослого зарезать, никакой навык не нужен, тут лучше тикать подальше, отчекрыжит еще что-нибудь, лично у себя я не вижу лишних частей тела.
              Генерал Песчаных Карьеров
              1. Летунъ Сегодня, 15:03
                Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                нехилый навык нужен, чтоб профессионально стрелять из пистолета, неумехи как правило сами себе ногу простреливают чаще всего.
                А ножом, к примеру, даже ребенок может взрослого зарезать, никакой навык не нужен

                Вот наглядный уровень адекватности типичного представителя легализации короткоствола. Оказывается холодным оружием владеть легче чем огнестрельным. Никакой навык не нужен... fool
                Летунъ
                1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:09
                  Один удар ножом - и всё, примеряй деревянный макинтош. А огнестрелом нужно регулярно пользоваться, чтоб иметь навык.
                  Я это не просто так говорю, потому что знаю, а если ты в CS переиграл, то продолжай в том же духе, весели народ.
                  Генерал Песчаных Карьеров
        4. Million (Влад) Сегодня, 14:23
          а здесь многие,видимо,в компьютерные стрелялки переиграли...
          Million
        5. sergei_55 (Сергей) Сегодня, 14:35
          Я за. Потому что имею ствол и он меня пару раз спас.
          sergei_55
        6. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 14:50
          Цитата: шура матросов
          Хорошо, что пневматика. Еще желающие легализировать короткоствольное огнестрельное оружие есть?
          Скажу честно - лично я 'переобулся' в этом плане (пересмотрел свое отношение)

          Как были так и есть, оружия на руках у народа полно, но что-то убивают чаще кухонным ножом, чем зарегистрированным номерным стволом.
          Sauron80
        7. AUL (Александр) Сегодня, 14:59
          Цитата: шура матросов
          Хорошо, что пневматика. Еще желающие легализировать короткоствольное огнестрельное оружие есть?
          Скажу честно - лично я 'переобулся' в этом плане (пересмотрел свое отношение)

          Есть! А вот травматы/пневматику запретить категорически! Вряд ли эта ссыкуха решилась бы идти точно убивать, а с травматом - вроде, как подраться просто. Да и папик ее не оставил бы боевой ствол там, где его могла бы подхватить эта ущербная.
          AUL
      2. uav80 (Александр) Сегодня, 13:34
        Это да, журналисты опять всё переврали, им бы лишь бы статейку написать, а что в ней правда или нет ваще пофиг...
        uav80
      3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 13:38
        Цитата: Vard
        Вообще то там был пневматический пистолет...

        Если это не травмат, то чего там делать оперативно-следственной группе. Да и повреждения от короткоствольной пневматики мизерные, если только не в глаз.
        Интересно было бы услышать мнение больных на голову агитаторов свободной продажи короткоствольных огнестрелов. В данном случае были бы трупы детей погибших за "высокоморальные" ценности любителей пострелять.
        Alex-a832
        1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 13:48
          Цитата: Alex-a832
          Если это не травмат, то чего там делать оперативно-следственной группе.
          То же, как и молотком кто-то кого-то поколотил!
          Налицо телесные и сговор.
          Цитата: Alex-a832
          Интересно было бы услышать мнение больных на голову агитаторов свободной продажи короткоствольных огнестрелов.
          О свободной продаже бредят только такие как Вы!
          Симаргл
          1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 14:00
            Цитата: Симаргл
            Налицо телесные и сговор.

            Ага, синяки, нанесённые ребёнком, не достигшим возраста уголовной ответственности за хулиганку или телесняки. Молоток оставляет не только синяки, а переломы и внутренние кровоизлияния.
            Цитата: Симаргл
            Цитата: Alex-a832
            Интересно было бы услышать мнение больных на голову агитаторов свободной продажи короткоствольных огнестрелов.
            О свободной продаже бредят только такие как Вы!

            А тут не пойму, или я задел Вас своим комментарием, как сторонника свободной продажи оружия, или у Вас трудности с анализом текста комментария?
            Alex-a832
            1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 14:06
              Цитата: Alex-a832
              Ага, нанесённые ребёнком, не достигшим аозраста уголовной ответственности.
              И? Кто с этим уполномочен разбираться?
              Цитата: Alex-a832
              Молоток оставляет не только синяки, а переломы и внутренние кровоизлияния.
              И что? Пальните себе шариком в руку - удивитесь.
              Цитата: Alex-a832
              как сторонника свободной продажи оружия
              Где я себя таким выставил?
              Цитата: Alex-a832
              у Вас трудности с анализом текста комментария?
              Судя по цитате выше, не у меня - точно!
              Симаргл
              1. Hoc vince Сегодня, 14:35
                Мама курганской школьницы, устроившей стрельбу: "Жаль, что ее могут наказать", а от отца получила в подарок пневматический пистолет.
                https://tsargrad.tv/news/mama-kurganskoj-shkolnic
                y-ustroivshej-strelbu-zhal-chto-ee-mogut-nakazat_
                119462
                Hoc vince
              2. sergei_55 (Сергей) Сегодня, 14:38
                Стрелял из ПМ пневматики себе в руку. Потом вся травма ржала когда вырезали шарик из пальца.
                sergei_55
                1. Летунъ Сегодня, 15:08
                  Цитата: sergei_55
                  Стрелял из ПМ пневматики себе в руку. Потом вся травма ржала когда вырезали шарик из пальца.

                  А чего не в глаз? В глаз же веселее! В травматологии тогда ваще, животики бы понадрывали все!
                  Летунъ
              3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 14:49
                Цитата: Симаргл
                И? Кто с этим уполномочен разбираться?

                Участковый и инспектор по делам несовершеннолетних. С дури на это ЧП и губернатор с начальниками УВД и ФСБ могли приехать - ведь на теракт похоже. Дальнейший ликбез проводить не буду.
                Ваша агрессивная риторика говорит о незрелости и наличии юношеского максимализма, не говоря уже о проблемах воспитания. Вам комфортнее будет на форуме Дом-2 hi
                Alex-a832
                1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 15:02
                  Цитата: Alex-a832
                  Участковый и инспектор по делам несовершеннолетних.
                  А им это дело передать после того, как установят, что оно гроша выеденного не стоит. Что не так?
                  Цитата: Alex-a832
                  Ваша агрессивная риторика говорит о незрелости и наличии юношеского максимализма, не говоря уже о проблемах воспитания.
                  Т.е. Вы приписали мне то, что я не говорил, а потом обвиняете в агрессии?
                  Кроме того, Вы лжёте, утверждая, что народ требует свободной продажи короткоствола, ранимый Вы наш!
                  Так, для справки, любой огнестрел у нас не свободно продаётся.
                  Симаргл
                  1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 15:10
                    Цитата: Симаргл
                    Кроме того, Вы лжёте, утверждая, что народ требует свободной продажи короткоствола, ранимый Вы наш!

                    Отвечал только, цитируя Вас. В данном случае говорить, что я говорил про народ - ложь. Я говорил про отдельных и не вполне здравомыслящих субъектов. Удивительно, что Вы этого не заметили.
                    Прекратим этот пустой спор.
                    Alex-a832
      4. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 13:40
        А для журнашлюшек все одно, главное громко крикнуть, а дальше - трава не расти.
        Sauron80
      5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:41
        Цитата: Vard
        Вообще то там был пневматический пистолет...

        да какая разница какой??? важен сам факт. вы думаете она понимала какой пистолет? ей сам факт мести нужен был
        LSA57
        1. Vard Сегодня, 13:45
          Когда я учился... мой одноклассник с бритвой в школу пришёл... троих в больницу положили... А всё из за того что его унижали всем классом... То что в школах это распространённое явление и с этим ни кто не борется, это факт...
          Vard
          1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 14:52
            И правильно сделал, только так и понимает.
            Sauron80
        2. Симаргл (Андрей) Сегодня, 13:51
          Цитата: LSA57
          вы думаете она понимала какой пистолет?
          Написано, что она умственно отсталая?
          Нужно ещё знать, куда стреляла: места выбирала со знанием дела, иначе не пришлось просить подержать.
          Симаргл
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:47
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Зачем россиянам такие новости из заграницы?

      а в СССР вообще ничего не писали. и самолёты не падали и оргпреступности, коррупции, проституции, наркомании... секса кстати там тоже небыло laughing
      LSA57
      1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 13:52
        Цитата: LSA57
        секса кстати там тоже небыло
        Вырвано из контекста! Имелось ввиду, что у нас всё по любви!
        Симаргл
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:05
          Цитата: Симаргл
          Вырвано из контекста! Имелось ввиду, что у нас всё по любви!

          вы в моём посте иронии не увидели?
          LSA57
          1. Комментарий был удален.
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:23
              Цитата: Симаргл
              Да, иногда нужен спецсимвол

              а это какой? " laughing "
              LSA57
              1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 14:24
                Слона не заметил fool
                Симаргл
        2. Летунъ Сегодня, 15:16
          Цитата: Симаргл
          Цитата: LSA57
          секса кстати там тоже небыло
          Вырвано из контекста! Имелось ввиду, что у нас всё по любви!

          Другое там имелось ввиду. А именно, что в СССР не освещается тема секса. Нет эротических журналов, передач на ТВ и тому подобное. И девушка там всё верно сказала, но да, тупорезы которым только поржать, выдернули фразу из контекста и она уже десятки лет является мемом и очередной демонстрацией "какие же в совке были глупые".
          Летунъ
      2. sergei_55 (Сергей) Сегодня, 14:40
        LSA57 (Сергей) секса кстати там тоже небыло

        У нас была рождаемость.
        sergei_55
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:25
    Давно про травматы слышно не было. Хорошо хоть, не как США. Там синяками не отделались бы. У меня старший в этом же возрасте, гормоны + детские мозги. Чрезвычайно конфликтный возраст.
    Yrec
    1. sergei_55 (Сергей) Сегодня, 14:42
      У меня ТТ травмат 11,4. С пяти метров патроном 100Дж доску 30мм пробивал. Сейчас ограничили 91дж, но думаю синяком трудно отделатся.
      sergei_55
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:27
    Случай конечно вопиющий , но есть два вопроса : 1)к учителям - о о психологической обстановке в классе и возможной коллективной травле со стороны однокласников , 2) К отцу : где и как этот недоделок хранил травмат . Так что есть в чём серьёзно разбиратся..
    КВУ-НСвД
  4. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:27
    Вы уж разберитесь, ЧП с применением чего произошло? РИА - заявляет про «пневматику» ВО - про «травматик» , Вестнику Мордовии - осталось выйти с заголовком «Всех из Калаша положила» sad
    Охотовед 2
  5. Ermak Сегодня, 13:28
    Зашибись... Хорошими делаами, пролавиться нельзя...
    Ermak
  6. Million (Влад) Сегодня, 13:29
    Травматы вообще надо запретить!
    Million
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 13:39
      Пернул в лужу, стало легче? Не было там травмата.
      А уж если запрещать - автомобили запрети, от них народу гибнет в стране в разы больше, чем от любого вида оружия.
      Sauron80
      1. Million (Влад) Сегодня, 14:03
        а если бы в твоего ребенка эта девка выстрелила?просто так,ни за что
        Million
        1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 14:45
          А кто сказал, что она ни за что стреляла? Мой ребенок в школе никого не чмырит, но и себя в обиду не дает. А она видимо не могла дать отпор толпе любителей почмырить тех, кто не может ответить. Вот и получили в ответку.
          Sauron80
          1. Million (Влад) Сегодня, 15:14
            Ну что сказать,пусть у вас все будет хорошо
            Million
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:49
      Цитата: Million
      Травматы вообще надо запретить!

      идёшь ночью по улице, навстречу стая бродячих собак. ваши действия?
      LSA57
      1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 14:00
        Цитата: LSA57
        навстречу стая бродячих собак. ваши действия?
        Загрызть вожака, стать вожаком.
        Травмат не поможет.
        А вот мелкашка - самое то! Только не Марголин! Нужен ствол без предохранителей, и УСМ только с самовзводом (или ударниковый с довзводом).
        Кстати, револьверы Велодог для того и были предназначены!
        Симаргл
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:07
          Цитата: Симаргл
          Травмат не поможет.
          А вот мелкашка - самое то! Только не Марголин! Нужен ствол без предохранителей, и УСМ только с самовзводом (или ударниковый с довзводом).

          belay а чё не АК? belay
          LSA57
      2. Million (Влад) Сегодня, 14:04
        в данном случае я знаю как действовать) в армии этому научили
        Million
  7. bardadym Сегодня, 13:37
    Какой травмат, все новости говорят о пневматике.
    И какого лешего из этого делать новость? Школьники получили травмы в виде синяков! О ужас, срочно вызывайте прокурора с ротой спецназа!
    Это что, отработка заказа росгвардии на тему регистрации пневматики? По паре тысяч за детскую ружбайку - неплохое пополнение бюджета намечается, да.
    bardadym
  8. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:38
    Вот чему гнилостный запад научил и учит наших недорослей. При железном занавесе в наших школах об этом даже подумать было не возможно. А дурной пример, как мы знаем, заразителен. Отсюда и результаты.
    Egorovich
    1. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 14:22
      Егорович, должен Вас малость разочаровать: " железный занавес" не поможет если с " катушек" соскочит.
      Монархист
  9. Громобой Сегодня, 13:42
    Видать достали змеи-одноклассники,вот и съехала с катушек.
    Громобой
  10. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 13:53
    а вот если бы пневматы запретили бы, то пришел бы с ножем! А вот если бы ножи запретили, OH, SHI...
    bogart047
  11. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 14:17
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Насмотрелись зомбоящика с новостями из США про стрельбу в школах. Зачем россиянам такие новости из заграницы?

    Немедленно прекратить новости из-за рубежа. Заодно вернем из развлекательных передач" Музыкальный киоск", а остальные закрыть
    Монархист
  12. трассер (Сергей) Сегодня, 14:29
    Чего вы прицепились к детям. Плеятро что дети и оружие несовмемтимые вещи. Чего перемешивать? Высокомерно ссыкливое делание разоружить всех и вся, еще в прозрачной одежле заставить ВСЕХ ходить. Было уже такое в начале 80 х годов когда даже пневму приравняли к огнестрелу. Что хорошего? Военрук меня ВЫРУЧАЛ ДАВАЛ ИЖ 38 мне в соседний овраг сходить. И я не чуя ног от счастья бежал туда дабы пострелять в волю . Учился сам и выучился очень неплохо. Что кстати потом очень приходилось, даже некоторуым сложно будет представить как. С точки зрения закона военрук страшно нарушал закон , но вот с точки зрения человеческой спас мою жизнь и жизни многих моих сослуживцев . Медаль до сих пор об этом напоминает. Все как клоуны вперлись в "оружие" не видя что с детьми нашими игры и зомбоящик со шлюхами крашеными делает. Это их шоу и блин тские выходки закладывают алгоритмы поведения и стереотипы. Вон лошадь в президенты шла . Да ни один нормальный человек с ней здороватся не будет. Какой пример? А вы все " оружие" ... " оружие"....Есть оружие гораздо страшнее того что горочет при выстреле.
    трассер
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 14:49
      Да бестолку объяснять поборникам запрета всего и вся, что убивает не оружие, а человек. При желании можно убить и кулаком, и отверткой, а по статистике вообще самое популярное орудие убийств - обычный кухонный нож.
      Sauron80
  13. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 14:31
    Цитата: Громобой
    Видать достали змеи-одноклассники,вот и съехала с катушек.

    Вполне жизненная ситуация. Приведу пример: у нас в 1 м.учился пацан из как это сейчас модно " ассоциативный семьи": мать нагуляла то кого-то сына, сама была " недалекого ума",работала на ферме,а пацан рос сам по себе. А мы"звереныши"*затравили Вадика,остался на второй год, а потом уехали куда-то
    Монархист
  14. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 14:33
    Цитата: LSA57
    Цитата: Симаргл
    Травмат не поможет.
    А вот мелкашка - самое то! Только не Марголин! Нужен ствол без предохранителей, и УСМ только с самовзводом (или ударниковый с довзводом).

    belay а чё не АК? belay

    Тогда уж точно всем собакам кердык
    Монархист
    1. трассер (Сергей) Сегодня, 14:49
      Крупную собаку мелкашка не возьмет сразу. Не фантазируйте. Подранить можно, сразить на повал первым выстрелом бегущего на тебя пса размером чуть выше колена никогда...
      трассер
  15. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 14:39
    Цитата: Million
    Травматы вообще надо запретить!

    Тогда давайте всё запретим. Забыли как в детстве за рогатку ругали? Сейчас вспоминаю: участковый по два три раза в месяц в школе рогатки отнимал и,что рогатки перевелись?
    Монархист
    1. Million (Влад) Сегодня, 15:16
      В моем детстве из рогаток особо не стреляли,использовали другие приспособления.А чтобы по морде не получить-занимались спортом
      Million
    2. Letnab (Алексей) Сегодня, 15:18
      сейчас рогатки не делаются, можно просто купить...ни один участковый слова не скажет
      Letnab
  16. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 14:51
    Цитата: КВУ-НСвД
    Случай конечно вопиющий , но есть два вопроса : 1)к учителям - о о психологической обстановке в классе и возможной коллективной травле со стороны однокласников , 2) К отцу : где и как этот недоделок хранил травмат . Так что есть в чём серьёзно разбиратся..

    Должен Вас разочаровать: случай не очень уж редкий и в семидесятых случались эксцессы, но тогда не было пневматики, а" разбирались" кто как мог.
    С коллективная травля это уже" горячее" : такое всегда бывало, а сейчас и в 8 классе как два пальца
    Монархист
  17. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 15:03
    В общем даёшь короткоствол в массы !
    Догоним и перегоним Америгу !!!
    Туз Бубен
  18. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 15:17
    Камрады, давайте спокойно по рассуждаем, что тут такого сверхнеобычного: одна деваха соскочила с катушек? Такое случалось и раньше. Ниже камрад Vard вспомнил как его одноклассник с битвой пришел в класс на" разборку",а я вспомнил как мы в 1 " затратили" пацана.
    А тут миллион причин: пацаны не обращают внимание или наоборот , может некрасивая или наоборот.
    Монархист
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