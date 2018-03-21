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СМИ США "знают", что Путин ответил Трампу по телефону
Американская пресса продолжает публикацию комментариев всевозможных экспертов по поводу поздравления Дональдом Трампом Владимира Путина с победой на выборах. При этом обсуждается такой вопрос, как поздравление Путина вопреки советам окружения Трампа. Наиболее частые заголовки по этой теме в американской прессе выглядят примерно так:
Кстати, выяснилось, что только лишь поздравлениями дело не ограничилось. Как пишет The New York Times, которую сам Трамп называет не иначе как «фейк-ньюс», американский президент побеседовал с российским коллегой по поводу недавнего послания Федеральному собранию.
Трамп, как заявлено на страницах NYT, высказал обеспокоенность содержанием этого послания. В первую очередь - заявлениями Владимира Путина о гиперзвуковом оружии и ракетных комплексах на «ядерной тяге».
Другие американские СМИ, как сами утверждают, даже «знают», что Трампу на это ответил Владимир Путин. Утверждается, что Владимир Путин напомнил о том, что представленные новейшие российские разработки являются ответной мерой на демарши США, в том числе на односторонний выход из договора по противоракетной обороне.
На этом фоне в США решили раздуть сексуальный скандал, связанный с именем Дональда Трампа. Заявлено, что проверка на детекторе лжи заявлений актрисы с «пониженной социальной ответственностью» о «близких» связях с Трампом якобы подтвердила эти заявления. Теперь демократы заявляют, что есть повод затевать процедуру импичмента.
Трамп наплевал на мнение советников и позвонил Путину.
Кстати, выяснилось, что только лишь поздравлениями дело не ограничилось. Как пишет The New York Times, которую сам Трамп называет не иначе как «фейк-ньюс», американский президент побеседовал с российским коллегой по поводу недавнего послания Федеральному собранию.
Трамп, как заявлено на страницах NYT, высказал обеспокоенность содержанием этого послания. В первую очередь - заявлениями Владимира Путина о гиперзвуковом оружии и ракетных комплексах на «ядерной тяге».
Другие американские СМИ, как сами утверждают, даже «знают», что Трампу на это ответил Владимир Путин. Утверждается, что Владимир Путин напомнил о том, что представленные новейшие российские разработки являются ответной мерой на демарши США, в том числе на односторонний выход из договора по противоракетной обороне.
На этом фоне в США решили раздуть сексуальный скандал, связанный с именем Дональда Трампа. Заявлено, что проверка на детекторе лжи заявлений актрисы с «пониженной социальной ответственностью» о «близких» связях с Трампом якобы подтвердила эти заявления. Теперь демократы заявляют, что есть повод затевать процедуру импичмента.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump
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