15:53 21 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

СМИ США "знают", что Путин ответил Трампу по телефону

Американская пресса продолжает публикацию комментариев всевозможных экспертов по поводу поздравления Дональдом Трампом Владимира Путина с победой на выборах. При этом обсуждается такой вопрос, как поздравление Путина вопреки советам окружения Трампа. Наиболее частые заголовки по этой теме в американской прессе выглядят примерно так:
Трамп наплевал на мнение советников и позвонил Путину.


Кстати, выяснилось, что только лишь поздравлениями дело не ограничилось. Как пишет The New York Times, которую сам Трамп называет не иначе как «фейк-ньюс», американский президент побеседовал с российским коллегой по поводу недавнего послания Федеральному собранию.

СМИ США "знают", что Путин ответил Трампу по телефону



Трамп, как заявлено на страницах NYT, высказал обеспокоенность содержанием этого послания. В первую очередь - заявлениями Владимира Путина о гиперзвуковом оружии и ракетных комплексах на «ядерной тяге».

Другие американские СМИ, как сами утверждают, даже «знают», что Трампу на это ответил Владимир Путин. Утверждается, что Владимир Путин напомнил о том, что представленные новейшие российские разработки являются ответной мерой на демарши США, в том числе на односторонний выход из договора по противоракетной обороне.

На этом фоне в США решили раздуть сексуальный скандал, связанный с именем Дональда Трампа. Заявлено, что проверка на детекторе лжи заявлений актрисы с «пониженной социальной ответственностью» о «близких» связях с Трампом якобы подтвердила эти заявления. Теперь демократы заявляют, что есть повод затевать процедуру импичмента.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:43
    Неужели - послал....????? belay
    Охотовед 2
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 13:47
      Ну что Вы! Конечно же поблагодарил за службу!
      Цитата: Охотовед 2
      Неужели - послал....????? belay
      Хагалаз
      1. Vard Сегодня, 13:51
        Страна не пуганных идиотов... у нас вроде в 37 общение с иностранцами приравнивалось к измене...
        Vard
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:12
        Цитата: Хагалаз
        Ну что Вы! Конечно же поблагодарил за службу!

        LSA57
      3. 1959ain (Alex) Сегодня, 15:04
        Владимир Углев, зоздатель Новичка, в https://vk.com/id74121227, о картонный атомных боеголовках Кремля и почему, Россию не боятся. Рассказал ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ НОВЫЕ РАКЕТЫ?Еще во время "президенства" Медведева, российские власти озвучили грандиозные планы в военной сфере - "Запланировано серийное строительство боевых кораблей, в первую очередь атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами и многоцелевых подводных лодок. Будет создаваться система воздушно-космической обороны". На что Кондолиза Райс в интервью агентству Рейтер хладнокровно ответила - "Баланс сил с точки зрения ядерного сдерживания от этих действий не изменится". А с чего бы он изменился? Что Медведев загрузит на корабли и в крылатые ракеты? Годных ядерных зарядов нет. На российских ракетах одни ложные цели, настоящие цели отсутствуют. Против ракет типа "Сатаны" строить ПРО - безумие, один раз промахнешься, и прощай десяток крупных городов. А вот против радиоактивного металлолома, который сегодня на российских ракетах вместо боеголовок (скорее всего, и его убрали, так как старый оружейный плутоний сильно греется - раскален как утюг), против него можно и ПРО создать, если ПРО промажет, то ничего особо страшного не произойдет, хотя и неприятно затем обеззараживать гектар своей территории. ПРО предназначено ловить радиоактивный металлолом, когда РФ будут окончательно разоружать.http://ehorussia.com/new/node/9061
        1959ain
    2. poquello (poquello) Сегодня, 13:49
      Цитата: Охотовед 2
      Неужели - послал....????? belay

      за ёлкой
      poquello
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:13
        Цитата: poquello
        за ёлкой

        лесом, в эротическое путешествие laughing
        LSA57
    3. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:52
      Поблагодарил за службу и позвал на рыбалку летом.
      Ушлый_башкорт
      1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 14:24
        Ох, этот клубок Трамп-Россия-Путин...Интересно когда нибудь мы узнаем правду, кто там под кем ходит и у кого лижет?!) Но думаю, это дело далекого будущего.
        bazzbazz
        1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 14:56
          А что измениться от того, что мы узнаем ПравдуЪ™? В первую очередь они обслуживают капитал и капиталистов, а кто в этой очереди за кем стоит и в каких позах - не суть важно.
          Ушлый_башкорт
  2. собаковод Сегодня, 13:47
    Майор КГБ Трамп проболтался...
    собаковод
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:49
      На такой должности как минимум генерал-майор))
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. собаковод Сегодня, 13:54
        Генерал Песчаных Карьеров (Жора)
        На такой должности как минимум генерал-майор))
        Откуда генерал??? Наш - полковник.
        собаковод
        1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:01
          А по должности - верховный главнокомандующий, при этом его предыдущие звания не имеют значения, выше и главнее всех yes
          Генерал Песчаных Карьеров
  3. bankirchik34 (А) Сегодня, 13:49
    ох уж эти фейк ньюз, вообще ответственности ни какой
    bankirchik34
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:28
      Цитата: bankirchik34
      ох уж эти фейк ньюз, вообще ответственности ни какой

      а вот как вам такая новость? lol
      Киев, 21 марта. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поздравила президента Российской Федерации Владимира Путина с победой на выборах. Об этом заявил журналист издания «Политические Известия в Украине» Влад Золотарь, ссылаясь на источники в штаб-квартире партии «Батькивщина».
      Источник: https://nahnews.org/1002204-ukrainskie-smi-v-shok
      e-timoshenko-pozdravila-putina-s-pobedoi-na-prezi
      dentskikh-vyborakh-v-rossii?utm_source=politobzor
      .net
      LSA57
  4. poquello (poquello) Сегодня, 13:52
    актрисы с «пониженной социальной ответственностью» о «близких» связях с Трампом якобы подтвердила эти заявления. Теперь демократы заявляют, что есть повод затевать процедуру импичмента.

    ))))) не ходи к проституткам, станешь президентом - враги импичмент затеют
    )))))
    poquello
  5. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 13:52
    СМИ США - самые знающие СМИ в мире. Даже Трамп не знает содержание его разговора с Путиным. Но скоро узнает... из СМИ... lol
    Alex-a832
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:14
      Цитата: Alex-a832
      Но скоро узнает... из СМИ...

      оли из твиттера lol
      LSA57
  6. askort154 (Александр) Сегодня, 14:12
    Утро.... Муж на пороге.... с промилями и лифчиком в кармане...
    - ты где был ?!!!
    - Ма..ше..нька, ты же умница. Ну не мучай меня,
    придумай что нибудь сама. recourse
    askort154
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 14:14
    Это вроде как дипломатический протокол, дежурное поздравление. Или уже во всем надо искать измену?
    Altona
  8. mavrus (Андрей) Сегодня, 14:14
    Цитата: Vard
    Страна не пуганных идиотов... у нас вроде в 37 общение с иностранцами приравнивалось к измене...

    Ну это что 37-м, что влюбом другом... Смотря о чём "общаться".
    (Горбачево-ельцоновский период исключение, тогда чем больше гостайн выдашь, тем больше орденов и медалей получишь)
    mavrus
  9. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 14:24
    Раскрыты детали ЗАговора Путина и Трампа о новейшем российском оружии.

    - Тр.: Поздравляю Владим...!
    - Пу.: Да ладно, ладно. Здорово!
    - Шикарно! 77%! Цуко, как тебе это удается?
    - Вашими молитвами. Если бы ни США со своими усёрами навредить России, на кого бы я тогда свалил свои проёбы в экономике?... А так... Есть враг. Есть борьба. Духом окрепнем в борьбе. Смело товарищи в ногу... Ну, ты знаешь...
    - Вова, ну ты хитёр!...
    - Да. С тебя причетается, кстати.
    - За что? Мы же вроде доказали, что ты не при делах в моих выборах?
    - За что?! Ты чё, мое обращение к фед.собранию не смотрел?
    - Шутишь?! Вова, я же в первом ряду сидел! Ты меня не видел?
    - Да я не смотрел в зал. Ладно. Дак как тебе мои мультики?
    - Зачёт! Мои все обоссались, бегают как куры с отрублкнными головами - Чё делать? Чё делать?! (ржот в трубку).
    - Вооот. А как мои тебе в помощь Помпео пропихнули? Думаешь, чё моё моё ФСБ с ГРУ месяц назад к вам ездили?
    - Ну это просто песня. А Конгресс думает, что щас этот ястреб будет клюв ломать себе... (ржот)
    - Дак вот. Я свое "оружие" всем показал. В Европе все обоссались. Теперь твоя очередь. Давай, какие-нибудь там Звездные войны, Космический десант, ну вы там умеете.
    - Говно вопрос!
    - Надо эту Европу раком поставить и с двух сторон вместе отпенетрировать.
    - Вова, всю жизнь об этом мечтал!...
    - Лан, бро. Погнали работать. Галеты ждут.
    - ОК. Выходи в ВатсАпп вечером.
    - Хорошо, спишемся.
    Denis Obukhov
  10. федоров (Валерий) Сегодня, 14:32
    Что-то мне напомнило, хоть и старое, но актуальное
    федоров
  11. fedor13 Сегодня, 14:52
    Ну с новым званием!!!, laughing laughing laughing
    fedor13
  12. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 15:11
    трамп поздравил путина как коллегу из уважения а не вопреки - от уважительного отношения ещё никто не опозорился
    seregatara1969
  13. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 15:32
    Трамп наплевал на мнение советников и позвонил Путину.

    "Собака лает - караван идет" это про всевозможных "экспертов" в США ))
    Lesorub
  14. andrej-shironov Сегодня, 15:38
    Разговор сюзерена с вассалом. Будь по другому, скажем холодная война, как твердят нам телевизионные головы, никакого бы разговора не было.
    andrej-shironov
Картина дня