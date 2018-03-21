15:53 21 марта
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Летчики-испытатели установили несколько мировых рекордов на ЯК-130

Международная авиационная федерация (FAI) зарегистрировала рекорды, установленные летчиками-испытателями ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на учебно-боевом самолете Як-130, говорится в сообщении пресс-службы корпорации «Иркут».



Согласно информации, «серия рекордных полетов проведена на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в период с 17 по 26 октября 2016 г; в состав экипажей входили летчики-испытатели Герой России Олег Кононенко, Герой России Олег Мутовин, Андрей Воропаев, Василий Севастьянов».


Установлены российские и мировые рекорды по скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой от 6000 до 9000 кг (подкласс C-1f по классификации Международной авиационной федерации), говорится в релизе.

Экипаж Кононенко и Севастьянова, к примеру, установил рекорд скороподъемности до высоты 6000 метров – 1 минута 42 секунды. Также был установлен и рекорд скороподъемности (экипаж Кононенко и Мутовина) до 9000 метров – 2 минуты 44 секунды.

Рекордные полеты продемонстрировали выдающиеся возможности самолета Як-130 и мастерство наших летчиков-испытателей,
заявил заместитель гендиректора ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» Герой России Роман Таскаев.

Напомним, учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 предназначен «для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям». По своим характеристикам он близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полета, что позволяет решать задачу обучения летчиков для самолетов 4-го и 5-го поколений.

Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
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Комментарии 15

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  1. Vard Сегодня, 13:52
    Удачный самолёт получился... У него вроде как итальянский клон есть... и как в сравнении?
    Vard
    1. poquello (poquello) Сегодня, 13:55
      Цитата: Vard
      Удачный самолёт получился... У него вроде как итальянский клон есть... и как в сравнении?

      так хорошее известие, в рекордах як-130, а не клон
      poquello
    2. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 14:02
      130 делался совместно с другой конторой. У него есть точная копия только называется по другому.
      Azazelo
      1. Wedmak (Денис) Сегодня, 14:34
        Не точная копия, а только планер. Причем разрабатывали его все равно наши.
        Wedmak
    3. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 14:35
      Все намного интересней: у Як-130 есть итальянский брат-двойняшки (не близнец) и китайский клон... laughing
      Dreamboat
    4. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 14:40
      Цитата: Vard
      Удачный самолёт получился..

      Это да. Первенец должен к лету начать на нем летать, пока идет тренажерная подготовка, у мальчишки просто щенячий восторг от самолета, захлебывается от восхищения, когда разговариваем.
      faridg7
  2. новичок (garik) Сегодня, 13:53
    браво, молодцы!
    новичок
  3. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 13:57
    Что бы кто ни говорил, а умеют "Яковлевцы" самолеты создавать. Причем не только эффективные, но еще и красивые. Летчики старших поколений любили говорить: "Самолеты КБ Яковлева, одним своим внешним видом, вызывают огромное желание на них полетать!"
    И Як-130- тут не исключение.
    Что-то про Як-152 давненько ничего не слышно... Тоже машина очень нужная.
    ангел-истребитель
    1. Vard Сегодня, 14:03
      Китайцы строят... а наши чего то не получается...
      Vard
      1. новичок (garik) Сегодня, 14:10
        чего вдруг? на Иркуте асё готово к серийному производству. 152й пойдёт серию в этом году.
        новичок
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:11
          новичок

          Да что то какая то тишина странная, по запуску в серию.....
          То что завод готов, это известно...
          Раньше много новостей было... А сейчас, что засекретили? Непонятки пока...
          NN52
          1. новичок (garik) Сегодня, 15:21
            что я вам могу сказать, год только начался, будем посмотреть. надеюсь всё получится.
            новичок
    2. mvg (Максим) Сегодня, 14:39
      А Вы еще самолеты Яковлева знаете, не врете? Ну не везет им... не надо гуугл, просто сами нарисуйте, что просто турак. Честно.
      mvg
      1. новичок (garik) Сегодня, 14:46
        вы ко мне обращаетесь?
        новичок
  4. павлентий (павел) Сегодня, 14:55
    Хороший самолет, правда не беспроблемный, эксплуатирует его знакомая технота...
    С Як-152 тоже все нормально два на заводе уже, один в ЛИИ, с движком проблема, у нас почему таких дизелей не производят..так, что.в этой нише (УТС) у нас все вроде тип топ)
    павлентий
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