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Летчики-испытатели установили несколько мировых рекордов на ЯК-130
Международная авиационная федерация (FAI) зарегистрировала рекорды, установленные летчиками-испытателями ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на учебно-боевом самолете Як-130, говорится в сообщении пресс-службы корпорации «Иркут».
Согласно информации, «серия рекордных полетов проведена на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в период с 17 по 26 октября 2016 г; в состав экипажей входили летчики-испытатели Герой России Олег Кононенко, Герой России Олег Мутовин, Андрей Воропаев, Василий Севастьянов».
Установлены российские и мировые рекорды по скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой от 6000 до 9000 кг (подкласс C-1f по классификации Международной авиационной федерации), говорится в релизе.
Экипаж Кононенко и Севастьянова, к примеру, установил рекорд скороподъемности до высоты 6000 метров – 1 минута 42 секунды. Также был установлен и рекорд скороподъемности (экипаж Кононенко и Мутовина) до 9000 метров – 2 минуты 44 секунды.
Напомним, учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 предназначен «для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям». По своим характеристикам он близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полета, что позволяет решать задачу обучения летчиков для самолетов 4-го и 5-го поколений.
Согласно информации, «серия рекордных полетов проведена на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в период с 17 по 26 октября 2016 г; в состав экипажей входили летчики-испытатели Герой России Олег Кононенко, Герой России Олег Мутовин, Андрей Воропаев, Василий Севастьянов».
Установлены российские и мировые рекорды по скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой от 6000 до 9000 кг (подкласс C-1f по классификации Международной авиационной федерации), говорится в релизе.
Экипаж Кононенко и Севастьянова, к примеру, установил рекорд скороподъемности до высоты 6000 метров – 1 минута 42 секунды. Также был установлен и рекорд скороподъемности (экипаж Кононенко и Мутовина) до 9000 метров – 2 минуты 44 секунды.
Рекордные полеты продемонстрировали выдающиеся возможности самолета Як-130 и мастерство наших летчиков-испытателей,заявил заместитель гендиректора ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» Герой России Роман Таскаев.
Напомним, учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 предназначен «для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям». По своим характеристикам он близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полета, что позволяет решать задачу обучения летчиков для самолетов 4-го и 5-го поколений.
Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
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