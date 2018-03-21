Ростех: украинских деталей на самолетах Ту-204 и Ил-76 не будет

Технодинамика» реализует масштабную программу импортозамещения. Очередным шагом к замещению иностранной продукции российскими разработками стало начало производства гидроприводов ГП-26 для самолетов Ту-204 и Ил-76. Кроме того, холдинг в два раза увеличил объем выпускаемых на «МПО имени Румянцева» комплектов деталей и узлов для гидроприводов ГП-25, использующихся на самолетах типа Су-30 и его модификаций

Как сообщает госкорпорация "Ростех", входящий в ее состав холдинг «Технодинамика» начал выпуск деталей и узлов для гидроприводов ГП-26 самолетов Ту-204 и Ил-76, ранее поставляемых украинскими предприятиями– говорится на сайте компанииТакже сообщается, что "Технодинамика" изготовила опытную партию деталей и узлов для сборки агрегатов ГП-22 бомбардировщика Ту-22М3.Как сообщается на сайте, в 2017 году холдинг в рамках импортзамещения заменил и начал производство 52-х изделий, а в 2018 году компания планирует перейти на полное импортозамещение всех критически важных агрегатов для авиационной техники.