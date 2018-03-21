15:53 21 марта
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Ростех: украинских деталей на самолетах Ту-204 и Ил-76 не будет

Как сообщает госкорпорация "Ростех", входящий в ее состав холдинг «Технодинамика» начал выпуск деталей и узлов для гидроприводов ГП-26 самолетов Ту-204 и Ил-76, ранее поставляемых украинскими предприятиями

Ростех: украинских деталей на самолетах Ту-204 и Ил-76 не будет


Технодинамика» реализует масштабную программу импортозамещения. Очередным шагом к замещению иностранной продукции российскими разработками стало начало производства гидроприводов ГП-26 для самолетов Ту-204 и Ил-76. Кроме того, холдинг в два раза увеличил объем выпускаемых на «МПО имени Румянцева» комплектов деталей и узлов для гидроприводов ГП-25, использующихся на самолетах типа Су-30 и его модификаций
– говорится на сайте компании


Также сообщается, что "Технодинамика" изготовила опытную партию деталей и узлов для сборки агрегатов ГП-22 бомбардировщика Ту-22М3.

Как сообщается на сайте, в 2017 году холдинг в рамках импортзамещения заменил и начал производство 52-х изделий, а в 2018 году компания планирует перейти на полное импортозамещение всех критически важных агрегатов для авиационной техники.

Использованы фотографии: http://militaryrussia.ru/
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Комментарии 9

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  1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 14:16
    было бы странно если б остались))а соседи пусть из своих деталек бумеранги вытачивают,чем не самостийная авиация))
    Ратник с пулеметом
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:18
      пусть из своих деталек бумеранги вытачивают,

      Кастрюли, кастрюли...
      maxim947
      1. Например Сегодня, 14:34
        Вот если вдруг хохлы решать вернуться в Россию....
        Чем они заниматься будут? Что делать???????
        Все ведь херят под ноль....
        Например
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 14:44
      Вот и ладненько , хватит обогащать укроповскую нечисть , свое оно завсегда лучше и никакой зависимости good . Укроповская тупость просто безгранична yes . Оно же лучше жить на подачки и попрошайничать wassat .
      Spartanez300
  2. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 14:18
    бедолаги из "не братьев" лишились еще одного дохода с товаров с высокой добавленной стоимостью... теперь кушать будут "независимость" вместо хлебушка с салом
    Не либероид Русский
  3. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 14:19
    Хохляндия медленно и необратимо превращается в банановую республику. Аминь.
    Denis Obukhov
  4. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 14:44
    Цитата: Denis Obukhov
    Хохляндия медленно и необратимо превращается в банановую республику. Аминь.

    Бананов нет, сельхозпродукции ЕС не пропускает, страна СамСебяСьем...
    LASVEGAS
  5. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:00
    Смех смехом, но у них (я так думаю) еще не все распродано. Запчасти еще вполне смогут производить.
    Piramidon
  6. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 15:07
    Еще бы Ту-204 выпускали нормально, а не по штучно в год, а то толку то от этого импортозамещения - самолет-то вполне на уровне!
    Стирбьорн
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