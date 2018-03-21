Спуск на воду НАПЛ "Кронштадт" перенесли на 2019 год

Кооперация не позволяет пока сделать заявление, что в этом году. Если кооперация справится, то будут другие решения

Строящаяся на "Адмиралтейских верфях" дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 ("Лада"), может быть спущена на воду в 2019 году и передана флоту в 2020, сообщили в пресс-службе предприятия.- заявил гендиректор "Адмиралтейских верфей" Алексей БузаковРанее предполагалось, что лодку могут спустить на воду в 2018 году и уже в 2020 передать для службы в составе сил Северного флота.Подлодки проекта "Лада" водоизмещением 1,8 тысячи тонн отличаются низким уровнем шумности. Они способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 метров. Экипаж корабля составляет 36 человек, на вооружении корабля стоят торпеды, ракето-торпеды и комплекс ПВО "Игла-1М". Лодки предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов, береговых объектов противника, а также для постановки минных заграждений, высадки и приема разведывательно-диверсионных групп.