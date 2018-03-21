15:53 21 марта
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Спуск на воду НАПЛ "Кронштадт" перенесли на 2019 год

Строящаяся на "Адмиралтейских верфях" дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 ("Лада"), может быть спущена на воду в 2019 году и передана флоту в 2020, сообщили в пресс-службе предприятия.

Спуск на воду НАПЛ "Кронштадт" перенесли на 2019 год


Кооперация не позволяет пока сделать заявление, что в этом году. Если кооперация справится, то будут другие решения
- заявил гендиректор "Адмиралтейских верфей" Алексей Бузаков


Ранее предполагалось, что лодку могут спустить на воду в 2018 году и уже в 2020 передать для службы в составе сил Северного флота.

Подлодки проекта "Лада" водоизмещением 1,8 тысячи тонн отличаются низким уровнем шумности. Они способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 метров. Экипаж корабля составляет 36 человек, на вооружении корабля стоят торпеды, ракето-торпеды и комплекс ПВО "Игла-1М". Лодки предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов, береговых объектов противника, а также для постановки минных заграждений, высадки и приема разведывательно-диверсионных групп.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 14

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 14:51
    Опять какие то заморочки , впрочем сдвиги сдачи уже никого не удивляют .
    Spartanez300
    1. Logall (Александр) Сегодня, 14:53
      Цитата: Spartanez300
      Опять какие то заморочки .

      С этими подлодками всё время какие-то заморочки...
      Спуск на воду был запланирован на декабрь 2015 года

      В июле 2017 года был состыкован единый корпус подлодки. Спуск на воду запланирован на 2018 год, передача лодки ВМФ РФ на 2020 год.
      И это не считая того, что Лодка была заложена 28 июля 2005 года. С 2009 года строительство было заморожено по решению Минобороны РФ.
      Logall
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:13
        Не выходит каменный цветок... ВНЭУ тормозит, но"добивать" ее необходимо.
        maxim947
      2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 15:42
        Цитата: Logall
        С этими подлодками всё время какие-то заморочки...

        да не ужели?...а с ледоколами?? - Сроки по патрульным кораблям проекта 23550, к сожалению, изменились. Сдача планируется на 2023-2024 годы", – цитирует его слова ТАСС.
        Тикси-3
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:56
      Цитата: Spartanez300
      Опять какие то заморочки , впрочем сдвиги сдачи уже никого не удивляют .

      Скорее всего, заморочки с финансированием. Международная обстановка всё сложнее, а "дырок" в обороне еще много нужно заткнуть.
      Piramidon
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 15:01
      Идут споры каким должен быть двигатель. Либо это будет дизель-электрическая установка, либо ВНЭУ (воздухонезависимая энергетическая установка), при условии, что эта установка уже пройдет испытания. Только после этого флотом и министерством обороны будет принято решение о строительстве следующих лодок. Пока все в процессе, наш проектант ЦКБ МТ "Рубин" трудится в этом направлении", — сказал руководитель предприятия. Бузаков также отметил, что испытание воздухонезависимой энергоустановки не будет проводиться на подводных лодках "Кронштадт" и "Великие Луки", а также на следующих двух кораблях. "Они точно будут без ВНЭУ. Возможно, ее испытание пройдет на каком-то из последующих кораблей этого проекта", — добавил он.
      Spartanez300
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:09
        Цитата: Spartanez300
        Либо это будет дизель-электрическая установка, либо ВНЭУ (воздухонезависимая энергетическая установка),

        Это однозначно будет ПЛ с ВНЭУ. Именно так и изначально задумывался этот проект. Санкт-Петербург получилась ДЭПЛ.И на сколько я знаю,на ней нет ВНЭУ . И если и последующие две Лады будут дизель-электрические,то тогда ответьте мне ,на кой было огород городить,если мы и так строим Варшавянки? А Лада ,как проект,это то,на чем отрабатывают технологии для проекта Калина,которая и должна заменить по сути и Варшавянки и Лады в будущем.
        Цитата: Spartanez300
        Они точно будут без ВНЭУ. Возможно, ее испытание пройдет на каком-то из последующих кораблей этого проекта", — добавил он.

        О чем я и говорю..
        НЕКСУС
        1. NKT (Сергей) Сегодня, 15:47
          Есть инфа, что кроме этих двух еще пару ПЛ заложат, но и на этом не остановятся и будут их строить до головной Калины. Если такое решение принято, значит с ВНЭУ проблемы решены иначе нет смысла их строить. В конце прошлого года вообще хотели только две достроить без закладки новых.
          NKT
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:49
            Цитата: NKT
            Есть инфа, что кроме этих двух еще пару ПЛ заложат

            Для нашего флота вряд ли...возможно,и даже скорее всего,все эти танцы и мучения с Ладой из-за экспортного потенциала проекта Амур(экспортное название Лады).То есть на экспорт Амур,а для себя Калину.
            НЕКСУС
  2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 14:53
    Да уж! Что-то не Ладное - происходит с Ладой! recourse
    Мнение Андрея из Челябинска - хотелось бы услышать!
    Охотовед 2
  3. Geonezis (Руслан) Сегодня, 14:58
    Может ВНЭУ таки допилили, оттого и сдвиги.
    Geonezis
  4. Blue Fox Сегодня, 14:59
    Цитата: Охотовед 2
    Мнение Андрея из Челябинска - хотелось бы услышать!

    Грамотно и компетентно он уже его изложил, а раз расклад стал ещё хуже чем его анализ, то дальше уже будет непечатно, думается. no
    Blue Fox
  5. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 15:07
    Не надо было называть лодку "Ладой". Был же печальный опыт с этим названием. Зачем повторять?
    Berkut24
  6. 1959ain (Alex) Сегодня, 15:29
    Владимир Углев, зоздатель Новичка, в https://vk.com/id74121227, о картонный атомных боеголовках Кремля и почему, Россию не боятся. Рассказал ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ НОВЫЕ РАКЕТЫ?Еще во время "президенства" Медведева, российские власти озвучили грандиозные планы в военной сфере - "Запланировано серийное строительство боевых кораблей, в первую очередь атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами и многоцелевых подводных лодок. Будет создаваться система воздушно-космической обороны". На что Кондолиза Райс в интервью агентству Рейтер хладнокровно ответила - "Баланс сил с точки зрения ядерного сдерживания от этих действий не изменится". А с чего бы он изменился? Что Медведев загрузит на корабли и в крылатые ракеты? Годных ядерных зарядов нет. На российских ракетах одни ложные цели, настоящие цели отсутствуют. Против ракет типа "Сатаны" строить ПРО - безумие, один раз промахнешься, и прощай десяток крупных городов. А вот против радиоактивного металлолома, который сегодня на российских ракетах вместо боеголовок (скорее всего, и его убрали, так как старый оружейный плутоний сильно греется - раскален как утюг), против него можно и ПРО создать, если ПРО промажет, то ничего особо страшного не произойдет, хотя и неприятно затем обеззараживать гектар своей территории. ПРО предназначено ловить радиоактивный металлолом, когда РФ будут окончательно разоружать.http://ehorussia.com/new/node/9061
    1959ain
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