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США поставят Египту беспилотники «Пума 2AE»
Пентагон заключил контракт с компанией AeroVironment на производство для Минобороны Египта малоразмерных беспилотников RQ-20B «Пума 2AE» M3/M4, сообщает ЦАМТО.
Стоимость сделки составила $ 9 млн (количество БЛА не указывается), в нее входит также оказание сопутствующей поддержки. Поставка должна быть завершена в сентябре 2020 года.
RQ-20B «Пума 2AE» представляет собой малоразмерный водонепроницаемый разведывательный беспилотник, который может применяться для выполнения задач на суше и на море.
Данный беспилотник «отличается от базовой модели RQ-20A "Пума AE" более мощной и легкой силовой установкой, более легким и прочным планером, аккумулятором, обеспечивающим большую длительность полета (увеличивает продолжительность полета до 3,5 ч и дальность до 20 км), более надежной инерциальной навигационной системой и улучшенным интерфейсом с пользователем», говорится в материале.
Аппарат оборудован отсеком, который позволяет нести дополнительные полезные нагрузки.
Сообщается, что «размещенный на борту блок "Мантис i45" является универсальным и высокоэффективным инструментом, который обеспечивает улучшенные возможности получения изображения, что позволяет БЛА вести разведку на уровне, сопоставимом с платформами, превышающими "Пуму" по размерам и стоимости».
Стоимость сделки составила $ 9 млн (количество БЛА не указывается), в нее входит также оказание сопутствующей поддержки. Поставка должна быть завершена в сентябре 2020 года.
RQ-20B «Пума 2AE» представляет собой малоразмерный водонепроницаемый разведывательный беспилотник, который может применяться для выполнения задач на суше и на море.
Данный беспилотник «отличается от базовой модели RQ-20A "Пума AE" более мощной и легкой силовой установкой, более легким и прочным планером, аккумулятором, обеспечивающим большую длительность полета (увеличивает продолжительность полета до 3,5 ч и дальность до 20 км), более надежной инерциальной навигационной системой и улучшенным интерфейсом с пользователем», говорится в материале.
Аппарат оборудован отсеком, который позволяет нести дополнительные полезные нагрузки.
Сообщается, что «размещенный на борту блок "Мантис i45" является универсальным и высокоэффективным инструментом, который обеспечивает улучшенные возможности получения изображения, что позволяет БЛА вести разведку на уровне, сопоставимом с платформами, превышающими "Пуму" по размерам и стоимости».
Использованы фотографии: US Navy
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