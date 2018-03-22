Т-80БВМ. Старый танк с новыми возможностями



Серийный танк Т-80БВ. Фото Vitalykuzmin.net



Опытный Т-80БВМ во время показа в сентябре 2017 г. Фото Decoder / otvaga2004.mybb.ru



Вид на борт. Можно рассмотреть новые средства защиты. Фото Decoder / otvaga2004.mybb.ru



Модули "Реликт" и решетки монтируются поверх имеющегося корпуса. Фото Decoder / otvaga2004.mybb.ru



Кормовой отсек защищен решетчатыми экранами. Фото Decoder / otvaga2004.mybb.ru

По материалам сайтов:

http://mil.ru/

http://ria.ru/

http://iz.ru/

http://rg.ru/

http://tass.ru/

https://tvzvezda.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

В настоящее время военное ведомство и оборонная промышленность реализуют несколько проектов модернизации состоящей на вооружении бронетехники. Среди прочего, ремонт и обновление проходят танки основных моделей. В ближайшее время сухопутные войска смогут получить очередные модернизированные танки, перестроенные в соответствии с одним из новейших проектов. Для усиления бронетанковых соединений предлагается использовать улучшенные боевые машины типа Т-80БВМ.По известным данным, в настоящее время российская армия располагает несколькими тысячами основных боевых танков Т-80 всех серийных модификаций. При этом возраст даже самых новых машин этого типа достиг 20 лет. Такую технику предполагается сохранять на вооружении в течение максимально возможного срока, что приводит к необходимости проведения ремонта и модернизации. Еще в прошлом году было объявлено о существовании нового проекта обновления танков семейства Т-80, и к настоящему времени стали известны различные подробности такого проекта.Первые упоминания о грядущей модернизации танков Т-80 появились еще несколько лет назад. Официальные лица и специалисты в области бронетехники неоднократно говорили о тех или иных способах повышения характеристик, но до определенного времени все это оставалось на стадии обсуждений. Только в 2016 году Минобороны огласило свои намерения по обновлению такой техники. Наиболее заметные работы по этой теме начались в прошлом году, и к настоящему времени дали определенные результаты.Впервые проект с обозначением Т-80БВМ был упомянут в официальных материалах в конце лета прошлого года. 24 августа, в рамках военно-технического форума «Армия-2017», министерство обороны и научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» подписали несколько контрактов на строительство и модернизацию бронетехники. Темой одного из таких документов являлись капитальный ремонт и глубокая модернизация танков Т-80. Как уточнялось, новый проект получил название Т-80БВМ.Вскоре стали известны некоторые сведения о ходе работ и технической стороне проекта. 7 сентября начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко пообщался с отечественной прессой и рассказал о новом проекте. Глава ГАБТУ указал, что опыт боевых действий в Сирии продемонстрировал определенные недостатки серийных образцов бронетехники. По этой причине Управление ускорило процесс модернизации существующих образцов и разработку новых.На тот момент, по словам генерала Шевченко, модернизированный танк Т-90М уже вышел на государственные испытания. Кроме того, специалисты занимались подготовкой к будущим испытаниям обновленной бронемашины типа Т-80БВМ. Как именно танк с литерами «БВМ» отличается от предшественников, пока не уточнялось.9 сентября прошлого года на 33-м общевойсковом полигоне (г. Луга, Ленинградская область) прошли официальные мероприятия, посвященные Дню танкиста. В рамках этих событий состоялся показ существующей и перспективной техники в статической экспозиции и на трассе. В первую очередь, внимание привлекли несколько новейших образцов бронетанковой техники, в том числе опытный танк Т-80БВМ. Вместе с таким танком на выставке присутствовала информационная табличка, раскрывавшая некоторые любопытные особенности проекта. В частности, на ней отмечалась переработка комплекса вооружения.В середине октября прошлого года было объявлено, кто станет эксплуатировать новую технику. Издание «Известия», ссылаясь на неназванный источник в министерстве обороны, писало, что летом 2017 года было определены будущие эксплуатанты Т-80БВМ. Машины нового типа в 2018-м должны были поступить на вооружение 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. Боевые машины с особыми характеристиками подвижности и мобильности, как утверждалось, могут стать универсальным инструментом для Европейского театра военных действий.По данным отечественной прессы, поставка танков Т-80БВМ позволит нарастить боевые возможности Кантемировской дивизии. 12-й и 13-й гвардейские танковые полки из состава этого соединения пока вооружены танками Т-80У, выпускавшимися с середины восьмидесятых годов. Кроме того, в дивизии имеются танки Т-80БВ – в парке техники 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского полка. Вся эта техника уже не в полной мере отвечает современным требованиям, и потому нуждается в модернизации. Согласно данным прошлого года, первые Т-80БВМ будут переданы 4-й гвардейской дивизии уже в 2018-м.В начале минувшего февраля научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» опубликовала информацию о закупках различной продукции. Ставшие доступными документы показывают определенные подробности прошлогодних контрактов с министерством обороны, подписанных во время выставки «Армия-2017». Из них ясно, сколько и каких изделий предполагается к закупке, а также появляется возможность установить количество планируемой к модернизации техники.Согласно эти данным, в текущем году НПК «Уралвагонзавод» отремонтирует и модернизирует по проекту «БВМ» 31 основой танк из имеющихся в наличии. В 2019 году подобное обновление пройдет еще 31 боевая машина. Модернизацию техники проведет Омский завод транспортного машиностроения, ныне входящий в состав научно-производственной корпорации. Продолжится ли процесс выпуска танков Т-80БВМ после 2019 года, и получит ли армия технику свыше 62 единиц – неизвестно. Если такой заказ и появится, то это случится только в будущем.21 марта «Известия» огласили технические подробности нового проекта, касающиеся обновленного комплекса вооружений. Неназванный источник в военном ведомстве рассказал изданию о решении использовать в новом проекте комплекс управляемого вооружения 9К119 «Рефлекс». Таким образом, модернизированные танки сохранят возможность применения управляемых ракет со сравнительно большой дальностью стрельбы, но тип такого оружия изменится, равно как и вырастут основные его характеристики.Следует отметить, что такие сообщения не стали новостью в полном смысле этого слова. Дело в том, что комплекс «Рефлекс» упоминался в контексте проекта Т-80БВМ еще в прошлом году. На информационной табличке, стоявшей рядом с опытным танком на открытом показе, было указано, что проект «БВМ» предусматривает использование именно этой системы. Таким образом, на днях отечественная пресса не раскрыла никакой новой информации, хотя и подтвердила уже известные факты.О существовании проекта Т-80БВМ в его нынешнем виде было объявлено всего несколько месяцев назад. Впоследствии, оглашая те или иные сведения, военное ведомство и средства массовой информации составили достаточно подробную картину, позволяющую понять, как именно изменятся имеющиеся в войсках танки. Кроме того, были указаны сроки выполнения таких работ, а также стали известны некоторые из будущих эксплуатантов модернизированной техники.По известным данным, проект Т-80БВМ предусматривает капитальный ремонт и обновление серийных основных танков Т-80БВ, созданных и принятых на вооружение в середине восьмидесятых годов. Предложены меры, затрагивающие все основные аспекты техники. За счет новых устройств повышаются уровень защиты и живучесть, боевая эффективность и т.д. Одновременно с этим сохраняется ряд существующих агрегатов, что позволяет обойтись минимальными переделками конструкции.Танк Т-80БВМ должен оснащаться газотурбинным двигателем ГТД-1250ТФ, способным развивать мощность до 1250 л.с. Ожидается, что использование нового двигателя позволит в известной мере повысить ходовые качества и подвижность машины на всех ландшафтах. При этом не требуется серьезная переработка моторно-трансмиссионного отделения, которая могла бы понадобиться для установки дизельного двигателя. Предложенная силовая установка позволяет развивать скорость до 70 км/ч и иметь запас хода 500 км.Броневой корпус машины в новом проекте не меняется, но получает дополнительную защиту. Вся лобовая проекция и значительная часть бортов корпуса и башни оснащается модулями динамической защиты «Реликт». Корма корпуса, которую нельзя прикрыть такими изделиями, дополнительно защищается решетчатыми экранами. Установка новой динамической защиты заметным образом изменила внешний вид танка, придав ему некоторое сходство с современными версиями машин Т-72 и Т-90. Согласно некоторым источникам, танк может комплектоваться системой активной защиты «Арена», однако достоверные сведения о планах министерства обороны по установке такой аппаратуры пока отсутствуют.Самые серьезные изменения внесены в состав комплекса вооружений. Танк по-прежнему оснащен 125-мм орудием-пусковой установкой 2А46М1 и пулеметами НСВТ и ПКТ, однако для управления оружием теперь используются новые средства. Применена система управления огнем «Сосна-У», в составе которого присутствуют прицелы командира и наводчика с дневным и ночным каналами, а также лазерным дальномером. Таким образом, по средствам управления вооружением танк Т-80БВМ оказывается унифицирован с другой современной боевой машиной российской армии – Т-72Б3.Изначально основные танки Т-80 линейки «БВ», в том числе Т-80БВ, оснащались комплексом управляемого вооружения 9К112 «Кобра» с ракетой 9М112. Развитие этого комплекса, заключавшееся, в первую очередь, в разработке новых ракет, продолжалось до конца восьмидесятых годов. В рамках проекта Т-80БВМ было решено заменить устаревшую «Кобру» более современной системой того же класса. В ходе модернизации танки получат комплекс управляемого вооружения 9К119 «Рефлекс» с ракетами 9М119. При этом на танках будет монтироваться только новая система управления. Переработка орудия-пусковой установки или механизма заряжания не потребуется.Использование нового ракетного комплекса даст обновленному танку несколько преимуществ. Во-первых, увеличится дальность стрельбы по основным целям. В отличие от устаревшей «Кобры», новый «Рефлекс» способен поразить танк или иной объект на дистанции до 5 км. Также ракета 9М119 отличается увеличенными характеристиками бронепробиваемости и способна пробить не менее 800 мм гомогенной брони за динамической защитой. Наконец, комплекс «Рефлекс» управляет ракетой при помощи лазерного луча. Это исключает подавление канала управления со срывом атаки.Согласно опубликованным ранее данным, установка новых навесных средств защиты не окажет заметного влияния на габариты боевой машины. Т-80БВМ будет иметь длину (по корпусу) чуть более 7 м, ширину менее 3,4 м и высоту порядка 2,2 м. Боевая масса при этом вырастет до 46 т. Заметный рост удельной мощности, обусловленный двигателем с повышенными характеристиками, позволит сохранить основные показатели подвижности с одновременным улучшением динамики.Не так давно стало известно, что в соответствии с прошлогодним контрактом корпорация «Уралвагонзавод» в 2018-19 годах должна будет модернизировать по новому проекту чуть более шести десятков танков Т-80. Что будет с несколькими сотнями прочих бронемашин этого семейства, имеющимися в строевых частях, пока не уточнялось. Вполне возможно такое развитие ситуации, при котором министерство обороны изыщет ресурсы для обновления некоторого количества прочих танков. Впрочем, модернизация всех строевых Т-80 не представляется возможной по ряду причин технического и экономического характера.В скором будущем на вооружение поступят совершенно новые образцы боевых бронированных машин. Однако даже после этого армия продолжит эксплуатацию более старой техники ряда типов. Для сохранения требуемой боеспособности и соответствия современным требованиям стоящие на вооружении танки нуждаются в своевременных ремонтах и модернизациях. В последние годы вооруженные силы и промышленность создали сразу несколько проектов такого рода. Войска уже получают обновленные танки Т-72Б3, а скоро должны начаться поставки модернизированных Т-90М и Т-80БВМ.