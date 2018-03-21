15:52 21 марта
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Послы США, Британии, КНР и Франции решили отклонить приглашение МИД РФ

Американский посол в России отказался принять приглашения МИД РФ, направленного и другим аккредитованным диппредставителям. Речь идёт о приглашении к участию во встречи с экспертами, представляющими департамент по нераспространению и контролю над вооружениями. Основная тематика встречи: голословные обвинения Лондона в адрес РФ в отравлении шпиона Скрипаля и его дочери.

Пресс-секретарь американского посольства М.Олсон заявила, что американский посол в МИД России не поедет.

Послы США, Британии, КНР и Франции решили отклонить приглашение МИД РФ



Из её заявления:
Посол США в РФ Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в российском МИД. Посольство США рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне.


Ранее о том, что отказывается принять участие во встрече с экспертами МИД РФ, заявил и британский посол. Аналогичное заявление сделал и посол Франции. При этом во французском диппредставительстве заявили, что дипмиссия всё же будет представлена – одним из посланников рангом ниже. Ровно такое же заявление сделано и в посольстве КНР в Москве.

"Китай на встречу отправит представителя. Посол не поедет", - как подчеркнули в дипмиссии.

Таким образом, встреча пройдёт без послов стран, являющихся постоянными членами Совета безопасности ООН.

Напомним, что ранее глава МИД Британии в одном из интервью проговорился, что у Лондона есть образцы газа, которым был отравлен Скрипаль и его дочь. Если есть, то откуда? А эксперты в области химии отметили немаловажную деталь: в Лондоне утверждают, что Скрипали не умерли, так как им успели ввести антидот – но если так, то откуда в Солсбери знали, какой именно антидот вводить отравленным?


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Комментарии 14

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  1. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 15:15
    Американский посол в России отказался принять приглашения МИД РФ, направленного и другим аккредитованным диппредставителям.

    Зачем это необходимо, не совсем понятно, Сильной стране оправдываться не зачем! И что то доказывать западным послам.
    Lesorub
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:19
      Согласен, зачем организовали этот "брифинг" - не понятно, там объяснять по сути - некому, да и незачем... Кому интересно, тот и так все давно понял, а "этим" бесполезно, только нервы мотать, им хоть ссы в глаза все божья роса.
      Хотя с другой стороны - мы демонстрируем открытость, а они типа боятся))
      maxim947
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 15:20
      встреча пройдёт без послов стран, являющихся постоянными членами Совета безопасности ООН.

      Определённо боятся что-то принять в себя... "На вору шапка горит ?"
      Starover_Z
    3. vlad007 (Владимир) Сегодня, 15:26
      Цитата: Lesorub
      Зачем это необходимо, не совсем понятно,

      Таковы правила дипломатической службы. Страна, обвиняемая в чем-либо, обязана предоставить коллегам возможность общения на тему обвинения. Отказ от общения означает прежде всего отсутствие интереса к теме общения. В чем-то они правы - все и так ясно!
      vlad007
    4. 1959ain (Alex) Сегодня, 15:26
      По тому, что мы пока слабы,Владимир Углев, зоздатель Новичка, в https://vk.com/id74121227, о картонный атомных боеголовках Кремля и почему, Россию не боятся. Рассказал ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ НОВЫЕ РАКЕТЫ?Еще во время "президенства" Медведева, российские власти озвучили грандиозные планы в военной сфере - "Запланировано серийное строительство боевых кораблей, в первую очередь атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами и многоцелевых подводных лодок. Будет создаваться система воздушно-космической обороны". На что Кондолиза Райс в интервью агентству Рейтер хладнокровно ответила - "Баланс сил с точки зрения ядерного сдерживания от этих действий не изменится". А с чего бы он изменился? Что Медведев загрузит на корабли и в крылатые ракеты? Годных ядерных зарядов нет. На российских ракетах одни ложные цели, настоящие цели отсутствуют. Против ракет типа "Сатаны" строить ПРО - безумие, один раз промахнешься, и прощай десяток крупных городов. А вот против радиоактивного металлолома, который сегодня на российских ракетах вместо боеголовок (скорее всего, и его убрали, так как старый оружейный плутоний сильно греется - раскален как утюг), против него можно и ПРО создать, если ПРО промажет, то ничего особо страшного не произойдет, хотя и неприятно затем обеззараживать гектар своей территории. ПРО предназначено ловить радиоактивный металлолом, когда РФ будут окончательно разоружать.http://ehorussia.com/new/node/9061
      1959ain
  2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:18
    Как до дела дошло,;так в кусты... сказать- то нечего...
    Masya Masya
    1. Hoc vince Сегодня, 15:37
      Приедешь, обвинят в сотрудничестве с русскими.
      Hoc vince
  3. Александр. (Александр) Сегодня, 15:20
    сказали им отклонить приглашение они и отклоняют, а то не дело хозяину перечить
    Александр.
  4. Керенский (Кирилл) Сегодня, 15:24
    Повесткой вызвать! Нечего было орать...
    Керенский
  5. Действительный репер (Алексей) Сегодня, 15:27
    Не приятно удивила позиция Китая.
    Действительный репер
    1. Чичиков (Дед) Сегодня, 15:52
      Посол, не мальчик на побегушках! Для чего на брифинг нужно было приглашать в ранге посла?
      Чичиков
  6. dojjdik (иван) Сегодня, 15:31
    евреи утверждают что мы слабы-так нам вертеть их на одном приборчике
    dojjdik
  7. Комментарий был удален.
  8. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:35
    Свиньи + бисер = 0
    Yrec
  9. Fkjydjckfrgh (Владимир) Сегодня, 15:52
    Цитата: Действительный репер
    Не приятно удивила позиция Китая.

    Нормальным людям сия ситуация до звезды
    Fkjydjckfrgh
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