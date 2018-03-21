Послы США, Британии, КНР и Франции решили отклонить приглашение МИД РФ

Посол США в РФ Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в российском МИД. Посольство США рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне.

Американский посол в России отказался принять приглашения МИД РФ, направленного и другим аккредитованным диппредставителям. Речь идёт о приглашении к участию во встречи с экспертами, представляющими департамент по нераспространению и контролю над вооружениями. Основная тематика встречи: голословные обвинения Лондона в адрес РФ в отравлении шпиона Скрипаля и его дочери.Пресс-секретарь американского посольства М.Олсон заявила, что американский посол в МИД России не поедет.Из её заявления:Ранее о том, что отказывается принять участие во встрече с экспертами МИД РФ, заявил и британский посол. Аналогичное заявление сделал и посол Франции. При этом во французском диппредставительстве заявили, что дипмиссия всё же будет представлена – одним из посланников рангом ниже. Ровно такое же заявление сделано и в посольстве КНР в Москве."Китай на встречу отправит представителя. Посол не поедет", - как подчеркнули в дипмиссии.Таким образом, встреча пройдёт без послов стран, являющихся постоянными членами Совета безопасности ООН.Напомним, что ранее глава МИД Британии в одном из интервью проговорился, что у Лондона есть образцы газа, которым был отравлен Скрипаль и его дочь. Если есть, то откуда? А эксперты в области химии отметили немаловажную деталь: в Лондоне утверждают, что Скрипали не умерли, так как им успели ввести антидот – но если так, то откуда в Солсбери знали, какой именно антидот вводить отравленным?