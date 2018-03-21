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В Сирии сбит истребитель МиГ-29 ВВС САР?
В минувшее воскресение сирийские ВВС потеряли над Восточным Каламуном боевой самолет. Инцидент произошел во время нанесения ударов по объектам террористов в горном районе на северо-востоке от Дамаска, сообщает Вестник Мордовии.
Сразу же в интернете были опубликованы сообщения о том, что сбитым самолетом является Су-24. Однако военные эксперты, внимательно изучив обнародованное боевиками видео, отметили, что речь идет, скорее, об истребителе МиГ-29. Это мнение также разделяет эксперт по сирийской войне Юрий Лямин.
«Продемонстрированная на видеокадрах машина не похожа на известный фронтовой бомбардировщик. Машина больше напоминает МиГ-29. Они как раз базируются на расположенной неподалеку авиабазе Эс-Син.
Ранее "двадцать девятые" уже привлекались для боевого применения в этом районе. По всем данным, это первая потеря среди истребителей данного типа за всю войну», – пишет Лямин.
Всего, по информации из открытых источников, в составе ВВС Сирии сегодня находятся около 30 таких истребителей.
Сразу же в интернете были опубликованы сообщения о том, что сбитым самолетом является Су-24. Однако военные эксперты, внимательно изучив обнародованное боевиками видео, отметили, что речь идет, скорее, об истребителе МиГ-29. Это мнение также разделяет эксперт по сирийской войне Юрий Лямин.
«Продемонстрированная на видеокадрах машина не похожа на известный фронтовой бомбардировщик. Машина больше напоминает МиГ-29. Они как раз базируются на расположенной неподалеку авиабазе Эс-Син.
Ранее "двадцать девятые" уже привлекались для боевого применения в этом районе. По всем данным, это первая потеря среди истребителей данного типа за всю войну», – пишет Лямин.
Всего, по информации из открытых источников, в составе ВВС Сирии сегодня находятся около 30 таких истребителей.
Использованы фотографии: imp-navigator.livejournal.com
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