15:52 21 марта
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В Сирии сбит истребитель МиГ-29 ВВС САР?

В минувшее воскресение сирийские ВВС потеряли над Восточным Каламуном боевой самолет. Инцидент произошел во время нанесения ударов по объектам террористов в горном районе на северо-востоке от Дамаска, сообщает Вестник Мордовии.

В Сирии сбит истребитель МиГ-29 ВВС САР?


Сразу же в интернете были опубликованы сообщения о том, что сбитым самолетом является Су-24. Однако военные эксперты, внимательно изучив обнародованное боевиками видео, отметили, что речь идет, скорее, об истребителе МиГ-29. Это мнение также разделяет эксперт по сирийской войне Юрий Лямин.




«Продемонстрированная на видеокадрах машина не похожа на известный фронтовой бомбардировщик. Машина больше напоминает МиГ-29. Они как раз базируются на расположенной неподалеку авиабазе Эс-Син.

Ранее "двадцать девятые" уже привлекались для боевого применения в этом районе. По всем данным, это первая потеря среди истребителей данного типа за всю войну», – пишет Лямин.



Всего, по информации из открытых источников, в составе ВВС Сирии сегодня находятся около 30 таких истребителей.

Использованы фотографии: imp-navigator.livejournal.com
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Комментарии 8

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  1. 1959ain (Alex) Сегодня, 15:24
    Интересно было на нем противоракетное оборудование?
    1959ain
  2. dojjdik (иван) Сегодня, 15:25
    сейчас гадать уж нет смысла какая разница самолет уже сбит-лучше погадайте господа евреи над "ястребком" вертолетиком ваших холуев американцев там тож человек 6-7 то ли летчиков то ли спецов ваших погибло
    dojjdik
    1. 1959ain (Alex) Сегодня, 15:30
      Россия уже не ядерная держава!!!Владимир Углев, зоздатель Новичка, в https://vk.com/id74121227, о картонный атомных боеголовках Кремля и почему, Россию не боятся. Рассказал ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ НОВЫЕ РАКЕТЫ?Еще во время "президенства" Медведева, российские власти озвучили грандиозные планы в военной сфере - "Запланировано серийное строительство боевых кораблей, в первую очередь атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами и многоцелевых подводных лодок. Будет создаваться система воздушно-космической обороны". На что Кондолиза Райс в интервью агентству Рейтер хладнокровно ответила - "Баланс сил с точки зрения ядерного сдерживания от этих действий не изменится". А с чего бы он изменился? Что Медведев загрузит на корабли и в крылатые ракеты? Годных ядерных зарядов нет. На российских ракетах одни ложные цели, настоящие цели отсутствуют. Против ракет типа "Сатаны" строить ПРО - безумие, один раз промахнешься, и прощай десяток крупных городов. А вот против радиоактивного металлолома, который сегодня на российских ракетах вместо боеголовок (скорее всего, и его убрали, так как старый оружейный плутоний сильно греется - раскален как утюг), против него можно и ПРО создать, если ПРО промажет, то ничего особо страшного не произойдет, хотя и неприятно затем обеззараживать гектар своей территории. ПРО предназначено ловить радиоактивный металлолом, когда РФ будут окончательно разоружать.http://ehorussia.com/new/node/9061
      1959ain
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 15:40
        Цитата: 1959ain
        Что Медведев загрузит на корабли и в крылатые ракеты? Годных ядерных зарядов нет. На российских ракетах одни ложные цели, настоящие цели отсутствуют...

        Американцы утверждают, что Россия обладает тактическими ядерными зарядами в количестве 4-8 тыс. шт. Только этого вполне достаточно для сдерживания любого агрессора.
        dorz
      2. gig334 (прохожий) Сегодня, 15:44
        Цитата: 1959ain
        Россия уже не ядерная держава!!!Владимир Углев, зоздатель Новичка, в https://vk.com/id74121227

        И не лень вам было эту чушь сюда тащить?
        gig334
      3. midivan (Иван) Сегодня, 15:45
        Цитата: 1959ain
        Россия уже не ядерная держава!!!

        Ну да, жираф большой ему видней! А ссылка ваша ведет на столь авторитетное издание...., а от комментариев подташнивает..... ну а что еще могут написать граждане с пониженной социальной ответственностью, одним словом- либерасты! wink
        midivan
    2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:52
      Недавно в другой теме обсуждали, только Су 24.
      Сейчас Лямин заявляет про МиГ 29, а не Су...
      По таким фото и видео не очень понятно....
      И Сирийцы молчат, и про пилота тоже....
      NN52
  3. фигвам (Сергей) Сегодня, 15:51
    Странно почему не показаны обломки упавшего самолёта, сразу бы стало ясно какой самолёт был сбит.
    фигвам
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