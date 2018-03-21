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ОСК: опытно-конструкторские работы по облику АПЛ "Борей-Б" признаны неудовлетворительными
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что опытно-конструкторские работы по определению облика атомных подлодок проекта 955 "Борей-Б" были проведены, но их необходимо переделать.
Ранее сообщалось, что сроки строительства атомных подводных лодок проекта "Борей- Б" станут ясны только после завершения эскизного проектирования.
Сейчас в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах"). Еще пять атомных подлодок типа "Борей-А" сейчас находятся в стадии строительства. Последний корабль этой серии ("Князь Пожарский") был заложен в декабре 2016 года.
Я думаю, что мы сможем подойти к этому разговору в конце 2018 года. Опытно-конструкторские работы по определению облика "Борея-Б" были выполнены в прошлом году. Концептуальный проект завершился с неудовлетворительным для нас результатом по экономике. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса- сказал он.
Ранее сообщалось, что сроки строительства атомных подводных лодок проекта "Борей- Б" станут ясны только после завершения эскизного проектирования.
Сейчас в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах"). Еще пять атомных подлодок типа "Борей-А" сейчас находятся в стадии строительства. Последний корабль этой серии ("Князь Пожарский") был заложен в декабре 2016 года.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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