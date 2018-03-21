15:51 21 марта
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ОСК: опытно-конструкторские работы по облику АПЛ "Борей-Б" признаны неудовлетворительными

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что опытно-конструкторские работы по определению облика атомных подлодок проекта 955 "Борей-Б" были проведены, но их необходимо переделать.

ОСК: опытно-конструкторские работы по облику АПЛ "Борей-Б" признаны неудовлетворительными


Я думаю, что мы сможем подойти к этому разговору в конце 2018 года. Опытно-конструкторские работы по определению облика "Борея-Б" были выполнены в прошлом году. Концептуальный проект завершился с неудовлетворительным для нас результатом по экономике. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса
- сказал он.


Ранее сообщалось, что сроки строительства атомных подводных лодок проекта "Борей- Б" станут ясны только после завершения эскизного проектирования.

Сейчас в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах"). Еще пять атомных подлодок типа "Борей-А" сейчас находятся в стадии строительства. Последний корабль этой серии ("Князь Пожарский") был заложен в декабре 2016 года.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:39
    Ну и написали бы, чем "Борей-Б", должен отличаться от "Борея-А"
    Piramidon
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 15:40
      Цитата: Piramidon
      Ну и написали бы, чем "Борей-Б", должен отличаться от "Борея-А"

      тем же чем Палтус от Варшавянки
      Тикси-3
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:42
        Концептуальный проект завершился с неудовлетворительным для нас результатом по экономике. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса

        Два вопроса:
        1. ОКР закрыли?
        2. Если закрыли то кто будет платить за продолжение банкета, в части доработки материалов ОКРа?
        Вероятнее всего МО не устроили цена на новый Борей, и если результаты ОКРа отрицательные, то следовательно на то были крайне веские причины, в общем ОСК начинает борзеть...
        maxim947
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:47
      Цитата: Piramidon
      Ну и написали бы, чем "Борей-Б", должен отличаться от "Борея-А"

      Борей-Б ,чтоб вам было понятнее,это совсем иная РПКСН ,чем Борей или Борей-А.Разговор идет о совсем НОВОЙ АПЛ. И пусть вас не вводит в заблуждение одинаковое название этих АПЛ.
      Скажу больше,тот же Ясень и Ясень-М тоже совсем разные многоцелевики и говорить о том,что они по возможностям ,функционалу,ТТХ братья близнецы нельзя.
      Все это я говорю к тому,что проект Борей-Б секретен. И он не просто отличается от своих предшественников-Борея и Борея-А,это совсем иная АПЛ.
      НЕКСУС
  2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:39
    Все таки кораблестроение до сих пор в отстающих, в отличии от ракето и танкостроения
    Владыка Ситх
  3. Комментарий был удален.
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