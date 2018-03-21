Каспаров: Свободный мир должен поддержать российских олигархов в борьбе с Путиным

Россия нападает на своих соседей. Положить этому конец с помощью голосования нельзя.

Это может случиться из-за того, что Путин теряет поддержку олигархов, которые хотят оставить с Западом хорошие отношения.

Западный мир сможет противостоять этому очень опасному развитию событий, только сделав так, чтобы некоторым из его самых близких соратников пришлось выбирать между своими личными интересами и хранением богатств за пределами России с одной стороны и принятием решения о том, хотят ли они выполнять преступные приказы Путина, – с другой. Мы сможем увидеть раскол между Путиным и бизнес-элитами, если свободный мир действительно проявит политическую волю к борьбе за демократические ценности.

Кто о чём, а вшивый о бане. Примерно так можно охарактеризовать интервью с Гарри Каспаровым американских журналистов из Los Angeles Times. Главная, причем неоднократно повторенная, мысль Каспарова состоит в следующим «режиму Путина осталось немного». На самом деле такое заявление шахматиста, превратившегося в политического неадеквата, больше похоже на мантру по самоубеждению – особенно на фоне того, что на выборах Владимир Путин заручился поддержкой почти 77% россиян, пришедших на избирательные участки.Каспаров с присущим ему в последние годы болезненным мыслительным процессом объявил о том, что в России он увидел «элементы фашистской идеологии».Каспаров:По словам Каспарова, «режим может ослабнуть сам в результате геополитического поражения».Каспаров:Значит ли это высказывание Каспарова, что «внесистемная» оппозиция и её главные зарубежные спонсоры делают ставку именно на российский олигархат. Ответ: да. И это подтверждается следующим заявлением Каспарова:То есть поддержка олигархов тоже становится частью западных демократических ценностей?