15:54 21 марта
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Каспаров: Свободный мир должен поддержать российских олигархов в борьбе с Путиным

Кто о чём, а вшивый о бане. Примерно так можно охарактеризовать интервью с Гарри Каспаровым американских журналистов из Los Angeles Times. Главная, причем неоднократно повторенная, мысль Каспарова состоит в следующим «режиму Путина осталось немного». На самом деле такое заявление шахматиста, превратившегося в политического неадеквата, больше похоже на мантру по самоубеждению – особенно на фоне того, что на выборах Владимир Путин заручился поддержкой почти 77% россиян, пришедших на избирательные участки.

Каспаров с присущим ему в последние годы болезненным мыслительным процессом объявил о том, что в России он увидел «элементы фашистской идеологии».

Каспаров:
Россия нападает на своих соседей. Положить этому конец с помощью голосования нельзя.



По словам Каспарова, «режим может ослабнуть сам в результате геополитического поражения».

Каспаров:
Это может случиться из-за того, что Путин теряет поддержку олигархов, которые хотят оставить с Западом хорошие отношения.

Каспаров: Свободный мир должен поддержать российских олигархов в борьбе с Путиным


Значит ли это высказывание Каспарова, что «внесистемная» оппозиция и её главные зарубежные спонсоры делают ставку именно на российский олигархат. Ответ: да. И это подтверждается следующим заявлением Каспарова:
Западный мир сможет противостоять этому очень опасному развитию событий, только сделав так, чтобы некоторым из его самых близких соратников пришлось выбирать между своими личными интересами и хранением богатств за пределами России с одной стороны и принятием решения о том, хотят ли они выполнять преступные приказы Путина, – с другой. Мы сможем увидеть раскол между Путиным и бизнес-элитами, если свободный мир действительно проявит политическую волю к борьбе за демократические ценности.


То есть поддержка олигархов тоже становится частью западных демократических ценностей?

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/GKKasparov
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 15:46
    Пока играл в шахматы - видимо лопнул у него в голове, какой-то сосудик! От перенапряжения! fool
    Охотовед 2
    1. volodya (владимир) Сегодня, 15:51
      Какой свободный мир? Вот этот?
      volodya
  2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:46
    Когда тебя уже твой ледоруб найдет? angry
    RASKAT
    1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 15:53
      Согласен. Сколько же гнид самостоятельных и купленных развелось!! Особенно таких, которые молчали в тряпочку, а потом, все плохие вокруг...
      bazzbazz
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:48
    Шавка, про него все забыли, вот и решил показать себя ферзем, хотя на деле он ученик пешки, и свою игру проиграл навсегда.
    Геркулесыч
  4. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 15:49
    В Украине Свободный мир уже поддержал олигархов - результат налицо ) Каспаров -явный провокатор.
    Lesorub
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:50
    Каспаров хочет отнять деньги у наших олигархов и поделить среди "свободного мира", авось и "пешке российской демократии" чего перепадёт. Невдомёк ему, убогому, что деньги на западе и так принадлежат олигархам чисто условно. На Родину эти деньги, в большинстве своём, не вернутся. Да и власть олигархов он сильно переоценивает.
    Yrec
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:51
    Каспаров остался вчерашним днем для не только нашей страны, но и самого себя! Был великий шахматист, стал нечтожным политиканишкой, эдаким маккейном от шахмат. Тоже маразм, и явно такие же проблемы с головой.
    Геркулесыч
  7. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 15:53
    Хорошо, что его учитель М.М. Ботвинник уже умер и не видит это позорище. Иначе пристрелил бы его из собственного пистолета как собаку.
    злой партизан
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