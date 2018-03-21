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Сенат США не стал ограничивать Трампа в проведении операций в Йемене
Во вторник американский сенат отказался ограничивать Белый дом в проведении военных операций в Йемене, где не стихает гражданская война, передает РИА Новости.
Предложение о таком ограничении ранее было вынесено на рассмотрение палаты группой сенаторов. Смысл его заключался в том, чтобы запретить президенту посылать военных в Йемен без разрешения конгресса. Свою инициативу законодатели объяснили опасением втягивания в гражданскую войну американских военнослужащих.
В свою очередь Пентагон заявлял, что ограничения могут подорвать возможности США оказывать помощь своим союзникам в регионе. К тому же, в случае с Йеменом, масштаб военного присутствия настолько незначителен, что одобрения законодателей не требуется.
В итоге Сенат отклонил предложение большинством голосов.
Напомним, США оказывают помощь Саудовской Аравии в области военной разведки и дозаправки самолетов, кроме того, периодически наносят удары в Йемене по объектам группировок «Аль-Каида» и ИГ (обе запрещены в РФ). Также Вашингтон рассматривает йеменский конфликт как попытку Ирана через хуситов оказывать «пагубное влияние» на весь регион.
Предложение о таком ограничении ранее было вынесено на рассмотрение палаты группой сенаторов. Смысл его заключался в том, чтобы запретить президенту посылать военных в Йемен без разрешения конгресса. Свою инициативу законодатели объяснили опасением втягивания в гражданскую войну американских военнослужащих.
В свою очередь Пентагон заявлял, что ограничения могут подорвать возможности США оказывать помощь своим союзникам в регионе. К тому же, в случае с Йеменом, масштаб военного присутствия настолько незначителен, что одобрения законодателей не требуется.
В итоге Сенат отклонил предложение большинством голосов.
Напомним, США оказывают помощь Саудовской Аравии в области военной разведки и дозаправки самолетов, кроме того, периодически наносят удары в Йемене по объектам группировок «Аль-Каида» и ИГ (обе запрещены в РФ). Также Вашингтон рассматривает йеменский конфликт как попытку Ирана через хуситов оказывать «пагубное влияние» на весь регион.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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