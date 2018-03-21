18:14 21 марта
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Сенат США не стал ограничивать Трампа в проведении операций в Йемене

Во вторник американский сенат отказался ограничивать Белый дом в проведении военных операций в Йемене, где не стихает гражданская война, передает РИА Новости.



Предложение о таком ограничении ранее было вынесено на рассмотрение палаты группой сенаторов. Смысл его заключался в том, чтобы запретить президенту посылать военных в Йемен без разрешения конгресса. Свою инициативу законодатели объяснили опасением втягивания в гражданскую войну американских военнослужащих.


В свою очередь Пентагон заявлял, что ограничения могут подорвать возможности США оказывать помощь своим союзникам в регионе. К тому же, в случае с Йеменом, масштаб военного присутствия настолько незначителен, что одобрения законодателей не требуется.

В итоге Сенат отклонил предложение большинством голосов.

Напомним, США оказывают помощь Саудовской Аравии в области военной разведки и дозаправки самолетов, кроме того, периодически наносят удары в Йемене по объектам группировок «Аль-Каида» и ИГ (обе запрещены в РФ). Также Вашингтон рассматривает йеменский конфликт как попытку Ирана через хуситов оказывать «пагубное влияние» на весь регион.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:01
    Я не ограничиваю Йеменцев, как и других арабов земли которых сша бомбили находящихся сейчас на территории сша, в наведении там своих законов и порядков любыми доступными вам средствами и способами.
    Геркулесыч
    1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 16:57
      Саудиты какой год не могут справиться с Хуситами, теперь заказали в буквальном смысле их США. Теперь США вбомбят Йемен в каменный век. Интересно эта услуга уже входила в те контракты на 200 млрд доллоров или стоит ждать новые контракты от Саудитов в пользу США? request
      RASKAT
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 16:02
    Молодцы америкосы - по кому хреначат, тот или ИГ или Аль-Каида. Кому помогают, тот демократический оппозиционер. И попробуй доказать иное. Нам тоже так надо, а то наши бисерные фабрики уже давно не справляются.
    Yrec
  3. котовский (Константин) Сегодня, 16:15
    Пентагон пнул сенат по желткам,когда понадобилось...
    Кхм..Дональду отвели песочницу поиграться..
    котовский
    1. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:31
      Константин, приветствую hi Вспомни: "В армии страшного матроса предлагали за литр зелья..отказался.
      А тут защищая государственные интересы,звезда на погон упала". Поздравляю! soldier drinks
      Rusland
  4. Vard Сегодня, 16:21
    Ну теперь все... Хотя нет... Нефти там нет...
    Vard
  5. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 16:29
    Только банкротство этого гегемона, остановит хаос по всему миру! А это будет, обязательно будет!
    Влад Морозов
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