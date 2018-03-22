Британия против России. Как государства сходились в кровавых войнах

В последнее время отношения между Россией и Великобританией окончательно испортились. Формальным поводом для настоящей истерики со стороны Лондона стала темная и непонятная история с отравлением бывшего российского полковника военной разведки Сергея Скрипаля, давно отбывшего в РФ свой срок за шпионаж и перебравшегося в Великобританию, и его дочери. Явно провокационное и необъяснимое с точки зрения здравого смысла преступление было совершенно ни к чему совершать российским спецслужбам. Но Лондон сразу же использовал отравление Скрипаля для начала масштабного антироссийского демарша, к которому присоединился целый ряд государств, включая исторических сателлитов Великобритании вроде Австралии и Польши.Конечно, Великобритания никогда не была другом и союзником России. Даже когда английские солдаты в годы Первой и Второй мировых войн сражались против Германии на одной стороне с русскими и советскими солдатами, напряженность в отношениях сохранялась, и, как только войны заканчивались, все возвращалось на свои места. Великобритания постоянно вела «холодную войну» против и Российской империи, и Советского Союза. Кстати, формы правления, политического и экономического строя в России Лондону безразличны. Для Великобритании Россия – традиционный, исторический враг, вне зависимости от политической или экономической конкретики. Ситуация с отравлением Скрипаля это обстоятельство вновь подчеркнула, заставляя нас вспомнить о том, как в далеком и недалеком прошлом наша страна враждовала и воевала с Великобританией.Если козни против России Лондон строил практически на всем протяжении русской истории, то в открытое вооруженное противостояние страны переходили не столь часто. И, тем не менее, история знает немало примеров вооруженных конфликтов между Россией и Великобританией. Так, Россия и Англия оказались в противоположных лагерях во время Семилетней войны 1756-1763 гг., когда Российская империя в союзе с Австрией, Францией, Саксонией и Швецией противостояла Пруссии. На прусской стороне выступала Англия, без поддержки которой прусский король вряд ли решился бы выступить против такой мощной коалиции. Но прямых столкновений между русскими и английскими войсками во время Семилетней войны отмечено не было. Английские войска воевали преимущественно в Северной Америке – за американские колонии Франции. После Семилетней войны Англия превратилась в крупнейшую колониальную державу мира, а отношения с Российской империей серьезно ухудшились, что неизбежно отразилось и на дальнейшей истории двух стран.Следующая война произошла через полвека и, в отличие от Семилетней войны, уже сопровождалась прямой конфронтацией России и Англии. Речь идет об Англо-русской войне 1807-1812 годов. Хотя эта война имела низкую интенсивность, английский флот вступил в два кровопролитных сражения с русскими кораблями в Балтийском море в 1808 году. В результате этих сражений Россия лишилась 74-пушечного линейного корабля «Всеволод» и трех канонерских лодок. Но, что очень показательно, британские моряки полностью уничтожили русские экипажи, оставив в живых только попавших в плен старших офицеров флота. Также британские корабли совершили несколько нападений на русские торговые суда и на мирные рыбацкие деревни в районе Мурманского берега.Таким образом, в 1807-1812 гг. Россия уже в полной мере столкнулась с масштабной жестокостью и коварством британцев. В 1812 году британцы столкнули лбами две крупнейшие монархии континентальной Европы – Российскую империю и наполеоновскую Францию, в результате чего Наполеон потерпел поражение, а Англия еще в большей степени усилила свои военно-политические и экономические позиции и в Европе, и в мире. После поражения Наполеона Франция была оттеснена в Европе на второй план и превратилась в вечного союзника Великобритании в крупных конфликтах.Пожалуй, самым масштабным примером участия Великобритании в открытой войне против России была Крымская война 1853-1856 гг., когда, в результате конфронтации Османской империи и России, за султана вступились Англия, Франция и Сардиния. Кроме того, существовала реальная угроза вступления в войну на стороне пробританской коалиции также Австрии, Пруссии и Швеции.Инициатором войны был Лондон, которому очень не нравилось растущее влияние Российской империи и ее претензии на выход в Средиземноморье. Англия ни в коем случае не хотела получать столь серьезного противника в Европе, поэтому развязала кровопролитную войну против России. В отличие от предыдущих войн, в Крымской войне, которая, кстати, проходила не только в Крыму, но и на Кавказе, на Балканах и на Дальнем Востоке, английские военно-морские и сухопутные силы принимали самое активное участие. Наибольшая по численности английская группировка была переброшена в Крым. Всего в войне принимало участие 200 864 британских солдата и офицера, кроме того еще 4250 добровольцев служили в Англо-немецком легионе и около 2200 добровольцев – в Англо-швейцарском легионе.Во время Крымской войны британский флот предпринял ряд рейдов на русские города на берегу Азовского моря – Бердянск, Мариуполь, Таганрог, уничтожая любые русские корабли и суда, вплоть до шхун и лодок местных рыбаков. Британские и французские корабли сражались против русского флота в Балтийском море. На Тихом океане русские моряки успешно отразили нападение англо-французской эскадры контр-адмирала Дэвида Прайса на Петропавловск-Камчатский. Тем не менее, англо-французской эскадре удалось захватить остров Уруп (Курильские острова), который был освобожден лишь по итогам мирного договора.Несмотря на то, что во время Крымской войны роль основного «пушечного мяса» коалиции играли сухопутные войска Османской империи и Франции, потери Великобритании тоже были очень значительными. Французская армия потеряла более 97 тыс. человек погибшими и умершими от ран и болезней, Османская империя – около 45 тыс. человек, а Великобритания – 22,6 тыс. человек погибшими и умершими и свыше 18 тыс. человек ранеными. Под Севастополем умер от холеры британский фельдмаршал лорд Раглан (Фицрой Джеймс Генри Сомерсет). Под Петропавловском-Камчатским в результате случайного выстрела из собственного пистолета погиб контр-адмирал Дэвид Пауэлл Прайс, командовавший англо-французской объединенной эскадрой, действовавшей против русского флота на Тихом океане. Британские войска принимали самое активное участие в осаде Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев. Кстати, для британской армии осада Севастополя имела катастрофические последствия – погибли тысячи британских солдат и офицеров, выявились серьезные недостатки в организации военного дела в Британской империи.Крымская война сопровождалась дальнейшим разжиганием антироссийских настроений в Европе. Англия продолжала привычную песню о том, что Россия – тираническое государство, ориентированное на экспансию и в Европе, и на Ближнем Востоке. Николаю I припоминали его охранительную политику, хотя сами европейские державы отнюдь не были «добрыми либералами» - они жестоко расправлялись с населением своих африканских и азиатских колоний, подавляли любые антиколониальные выступления, не менее активно преследовали и собственные революционные движения.Больше всего Великобритания в то время стремилась предотвратить рост российского влияния на Ближнем Востоке, для чего с помощью Османской империи разжигала антироссийские настроения на Кавказе. Итоги войны стали для России плачевными. Вплоть до 1871 года России было запрещено иметь военно-морской флот на Черном море, серьезный удар был нанесен по российской экономике. Но серьезными были последствия войны и для противников России, например – для Османской империи, которая была вынуждена объявить о банкротстве султанской казны.Следующая прямая конфронтация России и Великобритании произошла спустя 61 год после окончания Крымской войны и была связана с Октябрьской революцией в России и начавшейся Гражданской войной. Лондон не мог не воспользоваться распадом Российской империи и возникшим на принадлежащих ей землях политическим хаосом. Английские войска приняли самое активное участие в интервенции на территорию России. У берегов России появился британский флот, английские десанты высадились в районе Мурманска и Архангельска, на Дальнем Востоке, на Кавказе, появились в Средней Азии.Помимо собственно Англии, в интервенции участвовали ее доминионы и колонии – Австралия, Канада и Индия. Австралийские части численностью в 4000 человек действовали в Мурманске, канадские войска – в Мурманске (500 человек) и Сибири (около 4000 человек), индийские войска – в Закавказье. Кроме прямой военной интервенции, Великобритания оказывала финансовую, военную, техническую, организационную помощь многим вооруженным силам и группам, сражавшимся против Советской России – от адмирала Колчака до среднеазиатского басмачества.Однако, несмотря на огромные масштабы интервенции, иностранным государствам так и не удалось расчленить территорию России и уничтожить российскую государственность. В 1919 - 1920 гг. британские войска были выведены с территорий бывшей Российской империи. Но это обстоятельство не означало реального прекращения антироссийской, а затем и антисоветской политики. Британские военные инструкторы и кадровые разведчики активно работали с антисоветскими движениями в Средней Азии, на Кавказе и в Закавказье. Сначала они обучали и финансировали армию Бухарского эмирата, пытаясь превратить бывший протекторат Российской империи в главный очаг антибольшевистского сопротивления в Средней Азии.После свержения эмира британцы сосредоточились на поддержке многочисленных антисоветских отрядов, действовавших на территории современных Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана. Известно, что именно Британия финансировала и снабжала оружием многочисленные басмаческие формирования в Средней Азии, готовила вторжения на советскую территорию бандитствующих групп с территорий Афганистана и Ирана. Антисоветская игра в Средней Азии имела для Великобритании огромное значение, поскольку в Лондоне смертельно боялись распространения революционных и коммунистических настроений на страны Среднего Востока и, особенно, Британскую Индию. Шла настоящая война разведок, в которой британцы преследовали в качестве одной из первостепенных целей не допустить усиления советского влияния в британских колониях и тех странах, которые в Британии считали своей сферой влияния (Иран, Ирак, Египет).Лишь совместное участие в войне против гитлеровской Германии, а затем Японской империи на некоторое время примирило Советский Союз и Великобританию. Но как только пала гитлеровская Германия, британская разведка сразу же возобновила поддержку антисоветских сил в Восточной Европе. Известно, что Великобритания оказывала серьезное покровительство украинским националистам, ведшим диверсионную войну против советской власти на территории Западной Украины.Не без участия британской разведки были созданы условия для эвакуации нацистских военных преступников и украинских националистов в Западную Европу. В Лондоне рассчитывали использовать бандеровцев для дальнейшей борьбы против Советского Союза. Уже в 1949 году британская разведка выделила крупные финансовые средства на оплату диверсий бандеровцев в городах Западной Украины. В 1950 г. в учебных центрах британской разведки прошли специальную подготовку 75 бандеровцев, которых затем забросили на территорию Украинской ССР.Помимо поддержки бандеровцев, британские спецслужбы продолжали активно сотрудничать со всеми антисоветскими силами в национальных республиках СССР. В Лондоне рассчитывали, что разжигание националистических настроений в Прибалтике, на Кавказе, в Средней Азии позволит серьезно ослабить советское государство. И это действительно оказалось так. Для дестабилизации ситуации в национальных регионах СССР вкладывались огромные средства. Великобритания всегда оказывала безусловную поддержку и оппонентам советского государства за его пределами, в первую очередь – в Африке и Азии.В современной позиции Великобритании в отношении России, таким образом, нет ничего удивительного. Британия – давний исторический враг, который никогда не станет другом. Вряд ли следует рассчитывать на действительную нормализацию отношений с этой страной. В лучшем случае с Великобританией возможен «вооруженный нейтралитет», слегка скрывающий традиционное противостояние, в худшем – открытый вооруженный конфликт. Иного не дано.