18:16 21 марта
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Армия США протестировала багги с противодроновым лазером

Американская компания Raytheon разработала перспективное багги с противодроновым лазером. Во время испытаний, приближенным к боевым, с помощью лазера были сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов.

Армия США протестировала багги с противодроновым лазером


Как сообщают разработчики, новая боевая машина создана на базе багги Polaris MRZR. Это легкий четырехместный внедорожник, имеющий в длину 3,6 метра, в ширину — 1,5 метра и в высоту — 1,9 метра. Машина оснащена 88 сильным бензиновым двигателем объемом 875 кубических сантиметров.


На багги установлена мультиспектральная прицельная станция MTS с оптико-электронными и инфракрасными камерами, а также лазерный модуль с оптической системой. Подробности о мощности лазерной установки и используемой системе питания не раскрываются.

Во время учений, проведенных армией США на полигоне базы «Форт Силл» в Оклахоме, багги активно перемещался по полигону и обстреливал лазером все обнаруженные «вражеские» БПЛА. В общей сложности с помощью лазера были сбиты 12 беспилотников первого и второго классов.

К аппаратам первого класса относятся беспилотники массой до девяти килограммов, способные выполнять полеты на высоте до 365 метров на скорости до ста узлов (около 185 километров в час). Ко второму классу относятся аппараты массой от 9 до 25 килограммов, способные летать на высоте до одной тысячи метров, передает портал "N+1"

Использованы фотографии: Raytheon
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Комментарии 13

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:40
    Одна самодельная ракета с беспилотника, и эта тележка станет металлоломом! Там наверное, беспилотники летели со скоростью 30 км /ч, над самой головой, а не маневрировали по высоте?
    Геркулесыч
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 16:46
      Кто-то уже предложил против дронов и коптеров распылять липучие конфетти и серпантин. Хорошо у них пропеллеры забивают. lol
      сибиралт
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:49
      Цитата: Геркулесыч
      ...эта тележка станет металлоломом!...

      Подозреваю, что у меня что-то со зрением request
      Либо фото сделано не очень, либо на заднем плане виден кабель, идущий к этому чуду конструкторской мысли инженеров компании Raytheon? lol
      ...багги активно перемещался по полигону...

      Вопрос: кто видел, как это багги активно перемещался? laughing
      Хотя...
      На одном из ресурсов пишут:
      ...Семейство лазерных противодроновых систем пополнилось очень интересной разработкой. Американская корпорация Raytheon выпустила средство противодействия - противодронный лазерный багги! Один полный заряд установки позволяет ей уничтожать враждебные БЛА в течение 4 часов и сделать до 30 выстрелов...

      И выложено вот это фото (вид сзади):
      Андрей К
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:22
        Во время подзарядки, после 30 выстрелов, конечно, подсоединят кабель. Любое оружие
        надо перезаряжать.
        voyaka uh
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:25
          Цитата: voyaka uh
          ...Во время подзарядки, после 30 выстрелов, конечно, подсоединят кабель. Любое оружие
          надо перезаряжать...

          Всё возможно Алексей.
          Андрей К
  2. dojjdik (иван) Сегодня, 16:43
    похожа на сенокосилку-травянка если не ошибусь -ну ниче так заумный металолом;
    dojjdik
  3. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 16:44
    как-то не очень надежно. Покроют беспилотник чем-то отражающим и все...
    bogart047
  4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:48
    Началась новая эра...эра лазеров,плазменного и пучкового оружия,климатического оружия и тд...теперь,правила игры и мир в целом измениться очень сильно.
    НЕКСУС
  5. san4es Сегодня, 16:59
    машина создана на базе багги Polaris MRZR


    окт. 2017 г.
    san4es
  6. Громобой Сегодня, 17:00
    ____________________________________________US Military Today
    Опубликовано: 17 окт. 2017 г.
    Громобой
    1. san4es Сегодня, 17:14
      Цитата: Громобой
      .

      ...Хотел свой удалить -- не успел hi
      san4es
      1. Громобой Сегодня, 17:50
        Ой,вот это совпадец,прикольно ))) hi
        Громобой
  7. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 17:24
    Почему то ничего не слышно за пыль грязь дождь фольговое покрытие (уже) и законы физики. Отменили? А такие багги могут и без водителя ездить по постоянным маршрутам, и не один багги, а много по алгоритму максимального покрытия..
    KonoGon
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