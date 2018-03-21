Армия США протестировала багги с противодроновым лазером

Американская компания Raytheon разработала перспективное багги с противодроновым лазером. Во время испытаний, приближенным к боевым, с помощью лазера были сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов.Как сообщают разработчики, новая боевая машина создана на базе багги Polaris MRZR. Это легкий четырехместный внедорожник, имеющий в длину 3,6 метра, в ширину — 1,5 метра и в высоту — 1,9 метра. Машина оснащена 88 сильным бензиновым двигателем объемом 875 кубических сантиметров.На багги установлена мультиспектральная прицельная станция MTS с оптико-электронными и инфракрасными камерами, а также лазерный модуль с оптической системой. Подробности о мощности лазерной установки и используемой системе питания не раскрываются.Во время учений, проведенных армией США на полигоне базы «Форт Силл» в Оклахоме, багги активно перемещался по полигону и обстреливал лазером все обнаруженные «вражеские» БПЛА. В общей сложности с помощью лазера были сбиты 12 беспилотников первого и второго классов.К аппаратам первого класса относятся беспилотники массой до девяти килограммов, способные выполнять полеты на высоте до 365 метров на скорости до ста узлов (около 185 километров в час). Ко второму классу относятся аппараты массой от 9 до 25 килограммов, способные летать на высоте до одной тысячи метров, передает портал "N+1"