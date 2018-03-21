ГПУ: Савченко собиралась убить представителей руководства Украины

Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности.





К такому выводу я пришёл после того, как внимательно прочитал представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание пока ещё народного депутата Надежды Савченко.



По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест.



Это моя личная позиция. Объясню почему:

Во-первых, не хочу создавать для неё образ жертвы. Для меня она не жертва, а правонарушитель.

А во-вторых, считаю правильным, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психлечебнице.

Нардеп ВРУ Антон Геращенко опубликовал копию документа, в котором содержится призыв со стороны генерального прокурора Украины Юрия Луценко снять с Надежды Савченко депутатскую неприкосновенность для начала в её отношении уголовного делопроизводства. А для начала в отношении Савченко сами (отдельные) нардепы предлагают провести принудительную психиатрическую экспертизу.Примечательно, что в самой ГПУ подлинность документа пока не подтвердили.Геращенко в Фейсбук:В многостраничном документе, опубликованном Геращенко (полная версия документа – здесь ), в частности, заявлено, что Савченко якобы вступила в сговор с Александром Захарченко (глава ДНР) и Владимиром Рубаном (председателем общественной организации «Офицерский корпус») с целью «убийства представителей верховных властей Украины и захвата здания Верховной рады. Для захвата здания ВРУ Савченко якобы планировала использовать гранаты Ф-1 и РГД-5.