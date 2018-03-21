18:15 21 марта
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ГПУ: Савченко собиралась убить представителей руководства Украины

Нардеп ВРУ Антон Геращенко опубликовал копию документа, в котором содержится призыв со стороны генерального прокурора Украины Юрия Луценко снять с Надежды Савченко депутатскую неприкосновенность для начала в её отношении уголовного делопроизводства. А для начала в отношении Савченко сами (отдельные) нардепы предлагают провести принудительную психиатрическую экспертизу.
Примечательно, что в самой ГПУ подлинность документа пока не подтвердили.

Геращенко в Фейсбук:
Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности.


К такому выводу я пришёл после того, как внимательно прочитал представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание пока ещё народного депутата Надежды Савченко.

По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест.

Это моя личная позиция. Объясню почему:
Во-первых, не хочу создавать для неё образ жертвы. Для меня она не жертва, а правонарушитель.
А во-вторых, считаю правильным, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психлечебнице.


ГПУ: Савченко собиралась убить представителей руководства Украины




В многостраничном документе, опубликованном Геращенко (полная версия документа – здесь), в частности, заявлено, что Савченко якобы вступила в сговор с Александром Захарченко (глава ДНР) и Владимиром Рубаном (председателем общественной организации «Офицерский корпус») с целью «убийства представителей верховных властей Украины и захвата здания Верховной рады. Для захвата здания ВРУ Савченко якобы планировала использовать гранаты Ф-1 и РГД-5.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 22

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  1. новичок (garik) Сегодня, 16:50
    санта барбара продолжается laughing
    новичок
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 16:52
      А мне думается это «Свой среди чужих и Чужой среди своих» - ремейк! winked
      Охотовед 2
      1. новичок (garik) Сегодня, 16:55
        правда немного неудачный, точнее неубедительный ремейк.
        новичок
        1. Alex777 (Александр) Сегодня, 18:06
          Как и все там в Раде сейчас. Неудачно и неубедительно. hi
          Alex777
    2. антивирус Сегодня, 17:49
      почему только Рада ???

      где почта и телеграф??
      где банки и др фин учреждения??
      а сотовые операторы и метро??

      куцый воен переворот какой то
      антивирус
  2. san4es Сегодня, 16:51
    ...Ехала-бы в Гаагу
    san4es
    1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 17:35
      Уже убила бы представителей руководства Украины и дело закрыто ,и герой Украины .
      30 вис
  3. volodya (владимир) Сегодня, 16:51
    Вот те на! Да это же вроде херой украины?
    volodya
    1. антивирус Сегодня, 17:47
      через 80 лет реинкарнация Блюхера-Тухачевского
      антивирус
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:54
    Да там всей раде принудительная психиатрическая экспертиза нужна!
    Masya Masya
    1. новичок (garik) Сегодня, 16:57
      поздно уже...
      новичок
  5. brdm (Дмитрий) Сегодня, 16:55
    Издыхает патриот. Издыхает не правдою и ложью. Одно спасение. Честно высказаться. Может их всех в скором времени рвать начнет?!))
    brdm
  6. петька слесарь (петр) Сегодня, 16:56
    а нам какое дело до убийцы савченко , ее бывших покровителей и вообще до разборок в банке пауков под названием верховная рада - да нехай перегрызут друг друга - воздух чище станет
    от того, что ее помиловал наш Президент по политическим мотивам - она не перестанет быть убийцей Корнелюка и Волошина
    петька слесарь
  7. bazzbazz (Максим) Сегодня, 16:57
    Это уже даже не смешно) чтоб они там все как пауки, тараканы и крысы, в какой нибудь банке друг друга съели! И поскорее)
    bazzbazz
  8. РУСС (Максим) Сегодня, 17:09
    Да завербованная она!!! laughing
    РУСС
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:11
    Там вся власть испытывает проблемы с головой, так что экспертизу нужно проводить для сотен, а то и тысяч человек, а для рады она должна быть тотальной, как и для всего провительства укроины. Правда, результаты мы уже знаем, по тому что происходит вна укроине, все и так понятно.
    Геркулесыч
  10. bankirchik34 (А) Сегодня, 17:11
    и тебя антошка вылечат, и ее, всех полечим, приезжайте в РФ. У нас доктора хорошие, со стажем)
    Надюху лечили у нас, она на их фоне теперь смотрится как сама адекватность)
    bankirchik34
  11. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:15
    вся Шумерия- это одна большая психбольница...
    taiga2018
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:19
    Сейчас на шумерскую Жанну Д"Арк всех собак по вешают, потому как пошла против ВЛАСТИ, как посмела.
    Вообщем пауки в банке отдыхают, взяли попкорн и уселись смотреть продолжение шумерского театра.
    К-50
  13. 76СССР (Роман) Сегодня, 17:25
    российская тюрьма...украинская психушка... чет не везет Надюхе))
    76СССР
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:32
    Может ей пособить чем?
    Дормидонт
  15. Sverdlov (Sverdlov) Сегодня, 18:02
    "Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности."
    Уря! Карательная психиатрия опять в действии!
    Sverdlov
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