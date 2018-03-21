18:15 21 марта
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Борисов: к 2030 году обновим весь парк "Белых лебедей"

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов, посетивший самарский завод "Кузнецов", в ходе визита заявил, что к 2030 году весь парк сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 планируется заменить модернизированными Ту-160М2 с новыми двигателями и ракетами

Борисов: к 2030 году обновим весь парк "Белых лебедей"


Мы собираемся весь парк наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 закупать в новом облике (Ту-160М2) и проводить глубокую модернизацию самолетов строя, когда будет оставаться только один фюзеляж — все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться. Поэтому мы получим обновленный парк "стратегов" где-то к 2030 году
— сказал Борисов


По его словам, новый Ту-160 будет менее заметным, нежели предшественник, "за счет специальных покрытий".

Также Борисов заявил, что параллельно с самолетом разрабатываются новые авиационные средства поражения, которые будут установлены на модернизированный стратег.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. AloeMC (Сергей) Сегодня, 16:56
    Долго. Успеть бы.
    AloeMC
    1. Железякин (Алексей) Сегодня, 17:14
      К тому времени, их уже по новой модернезировать нужно будет!
      Железякин
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:15
      Цитата: AloeMC
      Долго. Успеть бы.

      Гляньте сколько при СССР сдавали в год Лебедей ...в самые хлебные времена по 4 в год. А теперь посмотрите сколько собираются закупить этих стратегов наше МО для ВКС-50 бортов. Но я сильно сомневаюсь,что такой серии быть.Скорее бортов 30(дай Бог)если построят. И я вам скажу игрушка то не дешевая,под 250 цитрусов бакинских. А еще обслуживание на всем жизненном цикле. Для страны как СССР это было не так легко,а что говорить об РФ?
      Тут более интересен вопрос по двигунам...почему не реанимировали проект ТУ-160 с двигателями НК-74 ?Или например ,ТУ-161- проект самолёта с силовой установкой, работающей на жидком водороде? Да модификации такие как ТУ-160ПП(Самолёт радиоэлектронной борьбы, был доведён до этапа изготовления натурного макета и полностью определён состав оборудования) тоже весьма интересен. Равно как и проект Ту-160СК-Самолёт-носитель воздушно-космической жидкостной трёхступенчатой системы «Бурлак» массой 20 т. Предполагалось, что масса полезного груза, выводимого на орбиту, может достигать от 600 до 1100 кг, а стоимость доставки будет в 2—2,5 раза ниже, чем у аналогичных по грузоподъёмности ракет с наземным стартом. Пуск ракеты должен был выполняться на высотах от 9 до 14 км при скорости полёта носителя 850—1600 км/ч. По своим характеристикам комплекс «Бурлак» должен был превосходить американский дозвуковой стартовый комплекс, созданный на базе самолёта-носителя Boeing B-52 и ракеты-носителя «Pegasus». Основное назначение — восполнение группировки спутников в условиях массового уничтожения космодромов
      НЕКСУС
  2. andrej-shironov Сегодня, 16:59
    Предлагаю "Белых лебедей" переименовать в "Чёрных лебедей". Так будет правильней. laughing
    andrej-shironov
  3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 17:01
    Будем надеяться, что выдержат эти сроки! Надеюсь он не этих лебедей имел в виду)
    bazzbazz
  4. vaaaaadik (вадим) Сегодня, 17:05
    Будем надеяться, что ПАК ДА тоже не забудут создавать
    vaaaaadik
  5. keeper03 (Александр) Сегодня, 17:06
    Долго, очень долго !!! request Кроме того, нужно быстрее решать вопрос с гражданской авиацией ! Где современные авиалайнеры ?! angry Движок есть, нужно его запускать в серию на внутреннее потребление и отрабатывать новые модификации ! Где современные лайнеры с эллипсоидным сечение фюзеляжа ?! Где сверхзвуковые пассажирские лайнеры, о которых говорил верховный ?! Если не использовать все наши новшества в науке и техники, а также на законодательном уровне, то буржуйских конкурентов нам не победить ! recourse
    keeper03
    1. Салют (Андрей Шилов) Сегодня, 17:12
      вы батенька фантазер
      Салют
  6. Гардамир (Гардамир) Сегодня, 17:11
    Неужели этот (за такие слова на ВО банят) думает, что до 2030г наука в мире развиваться не будет?
    Гардамир
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:13
    Сколько же бортов в год они думают делать, если СССР, по моему, делал максимум 4 машины в год? ??
    Геркулесыч
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:08
      ну так и получается по 4-5 Но что-то гложут меня сомнения....
      bk316
  8. 76СССР (Роман) Сегодня, 17:28
    Самый красивый самолет
    76СССР
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 18:06
      Это верно. Самолет - красивый. good
      voyaka uh
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