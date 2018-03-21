Борисов: к 2030 году обновим весь парк "Белых лебедей"

Мы собираемся весь парк наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 закупать в новом облике (Ту-160М2) и проводить глубокую модернизацию самолетов строя, когда будет оставаться только один фюзеляж — все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться. Поэтому мы получим обновленный парк "стратегов" где-то к 2030 году

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов, посетивший самарский завод "Кузнецов", в ходе визита заявил, что к 2030 году весь парк сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 планируется заменить модернизированными Ту-160М2 с новыми двигателями и ракетами— сказал БорисовПо его словам, новый Ту-160 будет менее заметным, нежели предшественник, "за счет специальных покрытий".Также Борисов заявил, что параллельно с самолетом разрабатываются новые авиационные средства поражения, которые будут установлены на модернизированный стратег.