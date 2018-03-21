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Борисов: к 2030 году обновим весь парк "Белых лебедей"
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов, посетивший самарский завод "Кузнецов", в ходе визита заявил, что к 2030 году весь парк сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 планируется заменить модернизированными Ту-160М2 с новыми двигателями и ракетами
По его словам, новый Ту-160 будет менее заметным, нежели предшественник, "за счет специальных покрытий".
Также Борисов заявил, что параллельно с самолетом разрабатываются новые авиационные средства поражения, которые будут установлены на модернизированный стратег.
Мы собираемся весь парк наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 закупать в новом облике (Ту-160М2) и проводить глубокую модернизацию самолетов строя, когда будет оставаться только один фюзеляж — все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться. Поэтому мы получим обновленный парк "стратегов" где-то к 2030 году— сказал Борисов
По его словам, новый Ту-160 будет менее заметным, нежели предшественник, "за счет специальных покрытий".
Также Борисов заявил, что параллельно с самолетом разрабатываются новые авиационные средства поражения, которые будут установлены на модернизированный стратег.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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