Облезлый британский лев: "Ступай прочь, старая палёная кошка!" (ч.1)

Нынешний гала-концерт модной британской комик-группы "Тереза и Борис" с песнями про жестоко отравленного боевым отравляющим веществом А-232 "Новичок-5" предателя Скрипаля изрядно повеселил жителей нашего богоспасаемого Отечества. Этот Скрипаль и его дочка вдобавок оказались родичами Дункана Маклауда, который из клана Маклаудов и который останется только один. Потому что только бессмертный горец мог бы остаться в живых после применения БОВ, как сообщают, в 8 раз более ядовитого, чем VХ или VR(Р-33), к тому же практически не поддающегося нейтрализации. Последующие выступления про "ультиматум" и "жесткий ответ", полагаю, могли бы поспорить с лучшими произведениями резидентов "Камеди-клаба", в том числе и по низкопробности. Но вот причины такого неадекватного поведения британского руководства аналитики называют разные.Например, весьма популярен тезис, что скандалом с "бессмертным горцем" Скрипалем британцы прикрывают внутренние проблемы. Тут и последствия "брексита", и грандиозный криминально-педофильский скандал, и внутриполитическая "борьба нанайских мальчиков" среди британских политиков. Возможно, и даже скорее всего, что все эти причины сыграли роль в какой-то степени. Кому-то показалось, что вся эта истерика затеяна с целью шельмования России чуть ли не с целью оправдания возможного удара по Сирии — не без того, но вряд ли это было основной целью. Учитывая уже прозвучавшие с самого верха военно-политического руководства РФ жесткие заявления, не допускающие, в общем, двойного толкования, ясно, что в ответ ВС РФ могут очень болезненно стукнуть — и тогда история с зависшим между жизнью и смертью предателем станет совсем мелкой и незначительной.Традиционная британская русофобия, выраженная еще лордом Палмерстоном фразой "как плохо жить, когда с Россией никто не воюет", тоже имеет место быть. А еще очень много "комплексов маленькой страны", когда-то бывшей могучей и сильной, можно еще их назвать фантомными болями. Были они "империей, над которой никогда не заходит солнце" и было это достаточно недавно — до 40-50-х гг. ХХв. А после этого быстро стали всего лишь великой державой, пусть и ведомой США, но обладавшей вполне приличными военными, военно-техническими и военно-политическими возможностями и компетенциями. А за очень короткий срок, лет примерно 15, Британия растеряла и их, став типичным еврокарликом, пусть и ближайшей рыбой-прилипалой американской акулы. Единственное отличие британских ВС, например, от германских — наличие небольшого количества ядерного оружия, причем и с ним не все однозначно. Но вот понимания, где шесток, который должен знать данный сверчок, видимо, нет. И фантомные боли по исчезнувшей мощи периодически подталкивают к стремлению играть "более важную роль" в мире, одним из последствий этого является нынешнее обострение паранойи в Лондоне.После "брексита" Тереза Мэй вместе с Борисом Джонсоном выдвинули идею "Глобальная Британия". Мол, именно свободная и незалежная от ЕС Британия должна играть ведущую роль в Европе, ведя европейские стада заблудших овец на виртуальную битву с "путинской Россией". А лучше даже еще и в мире вернуть себе лидирующие позиции — мечтают Тереза и Борис. Политическая маниловщина чистой воды, почти как у киевской хунты с их вечными "мриями" по любому вопросу. Дело в том, что подобные "хотелки" должны подкрепляться соответствующей мощью. А с ней проблемы.Разберем подробнее вопрос с британской ядерной мощью (или, скорее, мощами, причем не нетленными, а недотлевшими). Раньше у британцев были и тактические и стратегические ядерные и термоядерные бомбы, и крылатые ракеты с СБЧ "Блю Стил" (весьма примитивные, но вполне соответствовали уровню технологий 60-х) своей разработки, и бомбардировщики — то есть "триады" не было, но арсенал был достаточно разносторонним и носители были свои. Причем, надо сказать, что семейство средних ядерных бомбардировщиков, называемое "V-bombers" — Vickers Valiant, Handley-Page Victor и Avro Vulcan, были для своего времени оригинальными и весьма замечательными машинами, особенно последний.Вот баллистических ракет подводного базирования своих так и не родили, не удалось создать и своих БРСД, поэтому ставку сделали на подводные ракетоносцы. Которые разработали при помощи американских специалистов и на основе проекта ПЛАРБ типа "Лафайетт" сначала вооружив свои первые ПЛАРБ типа "Резолюшн" БРПЛ "Поларис А-3" без ГЧ, которые британцы ставили свои, да еще потом и модернизировали под РГЧИН в модификации "Поларис А-3ТК" с 6 боевыми блоками (ББ) малой мощности. Кстати, сами британцы отрицали, что лодку разработали с помощью США, кроме, мол, ракетного отсека, который был американским, но общие черты, однако, просматриваются.Но постепенно британцы свертывали все свои ядерные компоненты, в конечном итоге оставив только ПЛАРБ, которыми являются заменившие тип "Резолюшн" корабли типа "Вэнгард" с американскими же БРПЛ D5 "Трайдент-2". На 4 ПЛАРБ типа "Вэнгард" сосредоточен весь ядерный потенциал страны, точнее, его остатки. Сейчас в оперативной готовности осталось порядка 120 ББ британской разработки максимальной мощностью до 80-100кт (вместе с обменным и ремонтным фондом зарядов несколько более, порядка 160 — но более нет ничего). Сами БРПЛ D5 бриттам не принадлежат, американцы сдают в аренду 56 ракет (точнее, уже чуть меньше 50, ведь были и учебно-боевые пуски). Серийные номера ракет в договоре не прописаны, просто речь о количестве, если американцам требуется по техническим причинам, то ракету меняют на другую — в общем, такой вот "каршеринг" ракетный. Причем ракеты остаются собственностью США, и по Договору СНВ-3 американцы сообщают нам информацию о несомых ими чужих зарядах, что в корне противоречит британской практике сокрытия информации и без того невеликих ядерных секретов королевства и сильно бесит Лондон, но ничего не попишешь. В целом, странная ситуация, когда у ядерной державы и носители-то не свои, и сложно сказать, кому на самом деле принадлежит ракетно-ядерный потенциал страны.Но даже 56 БРПЛ бы не хватило даже для укомплектования всех 4 ракетоносцев (у каждого 16 шахтных ПУ). Но бриттам этого и не требуется — у них одновременно на боевом дежурстве только 1 ПЛАРБ, еще 1 в доковом ремонте, то есть ракеты ей не нужны, 1 готовится к походу и 1 проводит послепоходовое обслуживание и ремонт. Дежурящая в море ПЛАРБ несет неполный комплект ракет с некоторых пор — вместо 16 БРПЛ только 8, и боевых блоков только 5 на ракету, то есть 40 ББ — это все, чем располагает "вся королевская конница, вся королевская рать" как средством ответного удара. В общем, сравнимо с потенциалами ядерных держав третьего эшелона, таких как Индия, Пакистан, КНДР. Теоретически, в первом ударе могла бы задействована и одна из ПЛАРБ, находящихся на предпоходовой подготовке, а вот встречного или ответно-встречного удара для британцев не существует — нет СПРН, и даже если сигнал поступит от американцев, скорее всего, уже поздно будет.Разработанные британцами РГЧИН могут нести 6 ББ (теоретически и до 8), то есть максимальный боекомплект ПЛАРБ этого типа 96-128 ББ. Причем часть ББ — в минимальной конфигурации по мощности (блоки изменяемой мощности до 150кт в максимуме), для компенсации полного отсутствия ТЯО как класса, и для завязки конфликта. Ядерная доктрина предполагает нанесение предупредительных ударов малой мощности, в том числе демонстрационных. Только вот идея размещения ББ уменьшенной мощности на БРПЛ для компенсации отсутсвующего ТЯО — сущий идиотизм. Проблема в том, что противник, как только засечет пуск БРПЛ, не будет ждать, пока она прилетит (куда прилетит — будет знать примерно уже на первых минутах, и с точностью до сотен метров — чуть позже) и наблюдать, какой же будет по мощности взрыв. Он попросту отдаст команду на нанесение массированного ракетно-ядерного удара по самой Британии — и ББ полетят в ответ уж точно не малой мощности. Ведь известно, что ПЛАРБ на патрулировании одна и ББ на ракетах стоят разные и разной мощности, так к чему рисковать?Патрулируют ПЛАРБ типа "Вэнгард" в Бискайском заливе, где в 2009г. одна из них ( собственно, это и была родоначальница типа) столкнулась с французской ПЛАРБ "Триомфан" и чуть не угодила под списание — обе страны используют "Бискайку" как "бастион" своих МСЯС. Также выдвигались не так давно идеи нести боевую службу британским и французским ПЛАРБ по очереди, охраняя их совместно — разумеется, от безденежья, но ничем это не закончилось — вовремя наступил 2014г., надо танковые армии РФ отражать, которые готовятся поработить Европу, куда уж тут экономить на спичках? Правда, экономить продолжают, но на другом.С обычной военной мощью ситуация не лучше. Численность ВС Соединенного (пока что) Королевства составляет 153 тыс. чел. Сухопутных войск у бриттов никогда особенно сильных и многочисленных не было, вспомним хоть фон Бисмарка, который пошутил, что высадившуюся на побережье британскую армию прикажет своей полиции просто арестовать. Но сейчас британская сухопутная мощь практически достигла дна. Численность британских СВ 81 тыс. чел. в регулярном составе (разумеется, речь о штатной численности, фактическая поменьше). Имеются две дивизии — по сути, не соединения, а административные структуры. В составе СВ — 11 боевых бригад, а также бригады обеспечения — по 1 артиллерийской, инженерной, разведки и наблюдения, медицинской, военной полиции, МТО, по 2 — снабжения, связи. Еще есть вертолетное командование, командование ПВО, и различные другие подразделения, в частности, три "полка" (батальона) пехоты, размещаемые в остатках заморских владений Британии и морскую пехоту. Ну и, конечно, силы спецопераций, в частности, 22 полк САС (два других полка переведены в состав бригады разведки и наблюдения).СВ делятся на "силы реагирования" (Reaction Force), рассчитанные на немедленное использование, в том числе и за рубежом — 3 танковых бригады, на танках, БМП и прочей гусеничной технике, объединенные вместе с бригадой МТО в 3-ю дивизию, и 1 аэромобильная. Понятно, что "немедленное" — это очень сильно отличается от наших или американских понятий о быстром развертывании и степенях боеготовности, но вполне укладывается в неспешные нормы альянса, где за 5 суток собирается сводная легкая бригада, а более крупные силы — за несколько недель.Танковые бригады стоит, скорее, переводить как механизированные (как они раньше и назывались), потому что переводить Armoured Infantry как "бронепехотные" — звучит для нас, русских, как околесица. Они состоят из 2 танковых "полков" (в реальности батальонов) и 2 мотопехотных "полков". Есть еще "гибкие силы" (Adaptable Force), объединенные в 1-ю дивизию, предназначенные, в основном, для обороны собственно Британии — 7 пехотных бригад на различных колесных бронемашинах, в частности MRAP и прочей технике, которая годится для передвижения по тыловым дорогам, но не годится для боя. Они частично комплектуются резервистами. Из прочих особенностей построения СВ можно отметить то, что вся артиллерия что танковых, что пехотных бригад, сосредоточена в отдельной артиллерийской бригаде, тоже состоящей аж из 9 "полков" (дивизионов), и такой структурой неудобно управлять. А из артбригады артиллерия придается боевым бригадам, что обязательно вызовет проблемы со взаимодействием и управлением.Причем нынешняя структура не является окончательной. Так, вскоре вместо 3 танковых бригад в 3-й дивизии будет 2 механизированных и 2 "ударных", причем число батальонов в сумме не изменится, просто бригады облегчат. "Ударные" — это на БРМ и прочих машинах семейства "Аякс" (в девичестве — ASCOD-2 от BAE), здоровых и слабозащищенных 39-42т машинах, которые сейчас активно пиарятся как новое достижение британской промышленности. И столь же активно критикуются и за высокий ценник, и за большую массу, габариты и за слабое вооружение и защиту.Техники в британской армии, в общем, не больше, чем и у остальных военных карликов, в которых выродились армии Германии, Франции и прочих европейских "грандов былых времен". Так, танков "Челленджер-2" в боевых подразделениях насчитывается 162, всего же их около 200. Откровенно говоря, этот танк даже на фоне оказавшегося мало на что годным в бою "Леопарда-2" , смотрится бледновато — тяжелый, малоподвижный, с массой недостатков в защите, с архаичным орудием. Планы на его модернизацию возникают уже не первое десятилетие, но ничего масштабного не предпринимается — обычно все упирается в недостаток средств или нежелание идти на масштабные изменения, вроде замены архаичной 120мм нарезной пушки L30 на гладкоствольную Rh120. Сейчас объявлен очередной тендер на эту тему.Имеется около 400 БМП "Уорриор" (вот их начатая недавно модернизация может считаться удачной), в строю, правда, не все, часть на хранении. А также более 3 тыс. различных легкобронированных машин типа БТР и MRAP’ов, более 250 САУ, РСЗО и буксируемых гаубиц (больше половины — 105-мм легкие гаубицы), менее сотни боевых вертолетов, в том числе 50 американских ударных "Апач". Хуже всего не сама техника, а весьма ее невысокая техническая готовность, характерная для нынешних европейских стран НАТО. И уровень технической исправности вряд ли может обрадовать генералов британского Генштаба.Продолжение следует…