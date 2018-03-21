В ЦВО стартовал чемпионат округа по армейскому рукопашному бою

В Самарской области на базе спортивного комплекса «Черноречье» Центрального спортивного клуба армии стартовал чемпионат Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округаВ соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов, которые представляют 22 сборные команды воинских частей и соединений, дислоцированных на Урале, Поволжье и Сибири. Спортсмены будут состязаться в 7 весовых категориях.Армейский рукопашный бой – это военно-прикладной вид спорта, который в 70-х годах ХХ века по инициативе специалистов из спецподразделений и стал основной дисциплиной для обучения выживанию бойца в условиях боевых действий при рукопашной схватке