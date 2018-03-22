Французский танк и советская гаубица: САУ AMX-13D30 Vulcano (Перу)



Предложенный облик САУ AMX-13D30. Коллаж Diseños Casanave Corporation S.A.C. / discasanave.com



Принципы построения новой боевой машины. Коллаж Diseños Casanave Corporation S.A.C. / discasanave.com



Танк AMX-13 с орудием калибра 105 мм. Фото Wikimedia Commons



122-мм гаубица Д-30 в боевом положении. Фото Vitalykuzmin.net

По материалам сайтов:

http://discasanave.com/

http://armyrecognition.com/

http://forte.jor.br/

http://tanks-encyclopedia.com/

https://bmpd.livejournal.com/

Далеко не все страны имеют возможность своевременно производить или приобретать военную технику с нужными возможностями и характеристиками. Вследствие этого им приходится искать альтернативные пути обновления парка боевых машин. Один из очевидных способов модернизации армии – перестройка существующей техники, все еще пригодной для дальнейшей эксплуатации. Именно такой принцип лежит в основе нового проекта самоходной артиллерийской установки AMX-13D30 Vulcano, разрабатываемой в Перу.Следует напомнить, что перуанские сухопутные войска нельзя назвать в полной мере развитыми и современными. Так, на их вооружении имеется всего 24 артиллерийские самоходки. Это 12 машин Canon de 155 mm Mle F3 Automoteur французского производства и такое же количество американских САУ M109. Оба образца бронетехники несут орудия калибром 155 мм. При этом армия нуждается в большем количестве самоходок, а кроме того, ей требуются системы иных калибров. К настоящему времени министерству обороны Перу удалось найти приемлемое решение такой проблемы.В связи с ограниченными финансовыми возможностями страны закупка новых образцов бронетехники за рубежом исключается. Производство машин собственными силами с нуля тоже не представляется возможным. По этой причине военачальники и инженеры решили строить новую технику с применением доступных образцов, уже состоящих на вооружении. Такой подход уже использовался ранее и позволил в определенной мере улучшить состояние войск.Перуанские специалисты собираются строить перспективный образец САУ на серийном шасси легкого танка AMX-13, разработанного и производившегося во Франции, а вооружением такой машины станет гаубица Д-30 советского производства. Такие танки и орудия имеются у Перу в достаточном количестве, и потому армия может рассчитывать на получение желаемого числа самоходок.Новый проект, как сообщается, получил название AMX-13D30, объединяющее в себе обозначения двух основных компонентов самоходной установки. Кроме того, машине присвоено имя Vulcano – «Вулкан».Новый проект будет реализован в рамках сотрудничества нескольких государственных и частных предприятий. Помимо министерства обороны Перу в лице Центрального арсенала в проекте участвуют компании Diseños Casanave Corporation S.A.C. (DICSAC) и FAME S.A.C. Всем им предстоит взять на себя выполнение тех или иных задач, связанных с заменой существующих компонентов или производством новых. Участники проекта AMX-13D30 уже имеют определенный опыт перестройки легких танков AMX-13 в носители того или иного оружия. Можно ожидать, что это в некоторой мере упростит производство «Вулканов».В недавнем прошлом на вооружении Перу состояло около полутора сотен легких танков AMX-13 французского производства. Эта техника давно перестала устраивать военных, и потому в последние годы было реализовано несколько проектов ее переделки, предусматривающих замену оружия. В итоге к настоящему времени исходную конфигурацию сохранило не более 40-50 боевых машин. Все прочие, лишившись башен с пушками, стали носителями противотанковых ракет или иного современного вооружения.Новый проект AMX-13D30 основывается на тех же принципах, что и предыдущие разработки. Готовый легкий танк должен лишиться родного вооружения и части аппаратуры, после чего его оснастят новым «боевым модулем». Вероятно, имеющиеся шасси одновременно с модернизацией пройдут ремонт и восстановят свою техническую готовность.От базового танка самоходка «унаследует» корпус со сравнительно слабой защитой, способной гарантировано выдерживать только пули стрелкового оружия. Толщина лобовой части корпуса с гомогенным бронированием, имеющим изогнутую форму, не превышает 50 мм. Защита бортов обеспечивается 15-20 мм стали. Минимальная толщина бронирования на крыше и днище составляет 10 мм. Танк AMX-13 получил специфическую компоновку, которая в некоторой мере облегчит строительство САУ. Моторно-трансмиссионное отделение этой машины помещается в передней части корпуса, за ним находится отделение управления. Центральный и кормовой отсеки, таким образом, отдаются под боевое отделение.В ходе предложенной модернизации шасси должно будет сохранить имеющийся восьмицилиндровый бензиновый двигатель SOFAM Model 8Gxb мощностью 250 л.с. Также на своих местах останутся агрегаты механической трансмиссии с ручным управлением. С их помощью крутящий момент двигателя выдается на передние ведущие колеса.Шасси имеет гусеничную ходовую часть с пятью опорными катками среднего диаметра на каждом борту. Катки устанавливаются на независимой торсионной подвеске; первый и пятый балансир каждого борта также связаны с гидравлическими амортизаторами. Ведущие колеса большего диаметра помещаются в передней части корпуса. Механизм натяжения гусеницы и направляющие колеса – в корме. Ходовая часть включает стальную гусеницу шириной 350 мм с открытым металлическим шарниром. 85 траков гусеницы могут оснащаться резиновыми башмаками для перемещения по автомобильным дорогам.Проект «Вулкан» предусматривает удаление штатной башни т.н. качающейся конструкции, оснащенной недостаточно мощным орудием. Также, вероятно, из боевого отделения уберут ряд различного оборудования, более не нужного ввиду замены вооружения. Освободившиеся объемы и имеющийся погон башни предлагается использовать для монтажа новой открытой установки с гаубицей Д-30.Непосредственно на погоне авторы проекта разместили опорную платформу с вертикальными опорами для монтажа орудия. Поскольку казенная часть орудия Д-30 отличается большими размерами, самоходка не получает рубку. Защита артиллеристов будет обеспечена только штатным щитом орудия, установленным на одних опорах с ним. Сбоку, сзади и сверху экипаж никак не защищен. Впрочем, машина предназначается, в первую очередь, для работы на закрытых позициях, и потому к ней можно предъявлять менее жесткие требования по защите.По всей видимости, компаниям-участникам проекта пришлось разработать заново только специальную платформу для установки орудия. На ее опорах предлагается монтировать всю качающуюся часть Д-30 в сборе, снятую с родного буксируемого лафета. На новой установке орудие сможет наводиться по горизонтали в любом направлении. Углы возвышения, вероятно, сильно не изменятся. Напомним, штатный лафет позволяет наводить орудие в пределах от -7° до +70°.На новую установку планируется монтировать качающуюся артиллерийскую часть, включающую ствол, казенник и противооткатные устройства. Таким образом, несмотря на новый носитель, гаубица Д-30 сохраняет 122-мм нарезной ствол длиной 38 калибров, оснащенный развитым дульным тормозом. На своем месте остается и клиновый затвор. Ствол соединяется с гидравлическим тормозом отката и гидропневматическим откатником. Цилиндры этих устройств находятся над стволом и по-прежнему прикрываются узнаваемым кожухом. Средства прицеливания так же останутся штатными.В базовой буксируемой версии гаубица Д-30 транспортируется стволом вперед при помощи т.н. шкворневой балки, установленной под дульным тормозом. Самоходка не нуждается в таком устройстве, и оно может быть удалено. Впрочем, на некоторых имеющихся изображениях САУ AMX-13D30, выполненных путем фотомонтажа, балка остается на своем месте. Это можно объяснить ошибкой авторов демонстрационных материалов.В кормовой части танкового корпуса, освобожденной для новой орудийной установки, будут размещены укладки для 122-мм выстрелов раздельного заряжания. Какие-либо средства автоматизации не предлагаются, и потому расчету предстоит вручную поднимать снаряды и гильзы к казеннику и затем загружать их в него. Можно предположить, что это не окажет негативного влияния на скорострельность, и она останется на уровне 7-8 выстрелов в минуту, как у Д-30 в исходной буксируемой версии.Естественно, гаубица сможет использовать все совместимые 122-мм выстрелы различного назначения с возможностью изменения метательного заряда. В зависимости от поставленной боевой задачи, расчет сможет стрелять осколочно-фугасными, противотанковыми, дымовыми и т.п. снарядами. Характеристики дальности не изменятся. Максимальная дальность стрельбы будет составлять 15,3 км, как и у буксируемого образца.Большая часть устройств и приборов базового шасси останется прежней, однако предусматривается применение некоторых новых изделий. Так, по мнению заказчика, самоходка должна иметь возможность движения ночью. Для этого на люке над рабочим местом механика-водителя предлагается устанавливать прибор ночного видения ТВН-5. Кроме того, предложено использовать современную УКВ-радиостанцию Р-030У. Приборы ночного видения и аппаратура связи приобретаются перуанской армией у Украины.Есть основания полагать, что демонтаж качающейся башни танка с последующей установкой новой артиллерийской установки не окажет значительного влияния на габариты и массу машины. Таким образом, длина самоходки AMX-13D30 по корпусу не будет превышать 4,9 м при ширине около 2,5 м. Высота с учетом щита орудия (при его транспортном положении) не должна быть больше 2,5-2,7 м. Боевая масса танка AMX-13 составляла 14,5 т. Аналогичный параметр новой самоходки должен быть на том же уровне.Таким же образом должно обстоять дело и с подвижностью. Базовый танк разгонялся до 60 км/ч, запас хода составлял 400 км. САУ AMX-13D30 получит ту же силовую установку с понятными последствиями для ходовых характеристик. Также она, вероятно, тоже не сможет пересекать водные преграды вплавь, и должна будет двигаться только по неглубоким бродам.По известным данным, компании-участники проекта Vulcano завершили проектирование самоходки и готовы приступить к выпуску такой техники. 8 марта министерство обороны Перу подписало новый контракт с компаниями DICSAC и FAME S.A.C. Этот документ определяет все условия, сроки и стоимость будущих работ.Вскоре на завод Diseños Casanave Corporation S.A.C. прибудут первые легкие танки AMX-13, которым предстоит лишиться части родного оборудования и получить новое оснащение. Фирма DICSAC выступает основным разработчиком и исполнителем проекта. Предприятию FAME S.A.C. и Центральному арсеналу армии Перу, в свою очередь, предстоит работать на правах субподрядчиков и поставщиков отдельных устройств.По известным данным, сейчас у армии Перу имеется не более полусотни бронемашин AMX-13 в исходной конфигурации легких танков. Эти машины уже не представляют интереса в имеющемся виде, и потому их могут перестроить по проекту «Вулкан». Количество пушек-гаубиц Д-30 заметно меньше – их всего 36 штук. Таким образом, становится понятным максимально возможное число новейших самоходок. Используя имеющиеся запасы техники, перуанские военные и инженеры смогут построить не более 36 САУ AMX-13D30.Количество планируемых к сборке самоходок нового типа не слишком велико. Однако, если принять во внимание современное состояние самоходной артиллерии Перу, ситуация начинает смотреться иначе. Сборка машин Vulcano позволит в два с половиной раза увеличить парк артиллерийских самоходок. Кроме количественных преимуществ будут присутствовать и качественные. Пока армия имеет только 155-мм орудия на гусеничных шасси, что ограничивает гибкость применения артиллерии. В скором будущем их дополнят системами калибром 122 мм, и это расширит круг решаемых задач.По результатам реализации проекта AMX-13D30 Vulcano численность самоходной артиллерии в составе армии Перу самым заметным образом увеличится. Тем не менее, и после этого самоходные установки не смогут обойти по своему числу буксируемые системы. Без гусеничных или колесных носителей все еще будет оставаться несколько сотен орудий разных классов и калибров. Впрочем, и в таком случае следует ждать определенный рост боеспособности сухопутных войск.Нельзя не отметить, что новый проект «Вулкан» является продолжением своеобразного семейства новой техники на базе старого танка, уже не пригодного для решения исходных задач. За несколько лет подавляющее большинство устаревших танков AMX-13 было перестроено в носители современного вооружения. При этом пока речь шла только о противотанковых ракетных комплексах. Теперь это условное семейство пополнится боевой машиной с мощным ствольным вооружением.Как видим, не самое богатое государство Латинской Америки не спешит списывать и отправлять в переплавку более не нужные машины. Наоборот, оно ремонтирует их и возвращает в строй в новом качестве. Очевидно, что от танкового шасси с ракетами или гаубицей – несмотря на все требуемые затраты – гораздо больше пользы, чем от груды металлолома. Что касается характерных недостатков устаревшего шасси, то они компенсируются спецификой его применения в новой роли. К примеру, риски, связанные с недостаточно мощным бронированием, нейтрализуются за счет применения оружия с большой дальностью стрельбы.Согласно опубликованной информации, строительство новых САУ AMX-13D30 Vulcano должно стартовать в самое ближайшее время. За несколько лет перуанская армия получит десятки таких машин и, вероятно, полностью закроет текущие потребности в самоходной артиллерии, одновременно повысив огневую мощь сухопутных войск. Что особенно важно, проделать такую модернизацию парка техники удастся с минимальными затратами. Компаниям-подрядчикам придется изготавливать с нуля только отдельные агрегаты, что упростит и ускорит выполнение имеющегося заказа.