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Глава МИД Британии позволил себе сравнение Путина с Гитлером
Премьер-министр Британии Борис Джонсон продолжает свою борьбу с «русским следом». История с нервнопаралитическим газом «Новичок», название которого в МИД России охарактеризовали как «сериальное», настолько сильно повлияла на г-на Джонсона, что он позволил себе новый выпад в адрес российского президента.
В очередной раз Джонсон коснулся возможного бойкота чемпионата мира по футболу в России. При этом никаких аргументов министр иностранных дел Британии так толком привести и не смог. Вместо аргументов – обвинения в адрес Владимира Путина о том, что тот «будет использовать ЧМ-2018 как в своё время Гитлер использовал Олимпиаду-1936» - для имиджа (цитата Рейтер). Именно такую тираду глава МИД Соединённого королевства позволил себе сегодня.
В том, что дипломатия на Западе давно умерла, уже не приходится сомневаться. При этом можно констатировать, что в британском правительстве отсутствует не только дипломатичность, но и какой-либо профессионализм. Не зря Джуллиан Ассандж назвал нынешнюю главу британского кабинета министров Терезу Мэй «полной д.рой». По всей вероятно, это определение можно распространять практически на каждого министра возглавляемого ей правительства.
В очередной раз Джонсон коснулся возможного бойкота чемпионата мира по футболу в России. При этом никаких аргументов министр иностранных дел Британии так толком привести и не смог. Вместо аргументов – обвинения в адрес Владимира Путина о том, что тот «будет использовать ЧМ-2018 как в своё время Гитлер использовал Олимпиаду-1936» - для имиджа (цитата Рейтер). Именно такую тираду глава МИД Соединённого королевства позволил себе сегодня.
В том, что дипломатия на Западе давно умерла, уже не приходится сомневаться. При этом можно констатировать, что в британском правительстве отсутствует не только дипломатичность, но и какой-либо профессионализм. Не зря Джуллиан Ассандж назвал нынешнюю главу британского кабинета министров Терезу Мэй «полной д.рой». По всей вероятно, это определение можно распространять практически на каждого министра возглавляемого ей правительства.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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