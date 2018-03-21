20:35 21 марта
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Глава МИД Британии позволил себе сравнение Путина с Гитлером

Премьер-министр Британии Борис Джонсон продолжает свою борьбу с «русским следом». История с нервнопаралитическим газом «Новичок», название которого в МИД России охарактеризовали как «сериальное», настолько сильно повлияла на г-на Джонсона, что он позволил себе новый выпад в адрес российского президента.

Глава МИД Британии позволил себе сравнение Путина с Гитлером


В очередной раз Джонсон коснулся возможного бойкота чемпионата мира по футболу в России. При этом никаких аргументов министр иностранных дел Британии так толком привести и не смог. Вместо аргументов – обвинения в адрес Владимира Путина о том, что тот «будет использовать ЧМ-2018 как в своё время Гитлер использовал Олимпиаду-1936» - для имиджа (цитата Рейтер). Именно такую тираду глава МИД Соединённого королевства позволил себе сегодня.


В том, что дипломатия на Западе давно умерла, уже не приходится сомневаться. При этом можно констатировать, что в британском правительстве отсутствует не только дипломатичность, но и какой-либо профессионализм. Не зря Джуллиан Ассандж назвал нынешнюю главу британского кабинета министров Терезу Мэй «полной д.рой». По всей вероятно, это определение можно распространять практически на каждого министра возглавляемого ей правительства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Салют (Андрей Шилов) Сегодня, 20:21
    это разные люди и действуют по разному, но аналогия с аншлюсом Австрии и Крымом проглядывается
    Салют
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:34
      Цитата: Салют
      но аналогия с аншлюсом Австрии и Крымом проглядывается

      Ливия, Ирак, Сирии , Вьетнам, Панама, Чили, Ангола, ....и .тд. аналогий не с кем и чем либо не вызывает, не... no ?
      Терский
  2. собаковод Сегодня, 20:22
    Помнится, видел где-то, во всемирной паутине, как их нынешная королева зигует. Сидели бы ровно, со своей исключительностью!
    собаковод
  3. Siberia 9444 (Александр) Сегодня, 20:23
    Как бы я не относится к Путину , но это уже перебор !!! И что самое без обидное это разбить эту рожу в кровь hi
    Siberia 9444
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:25
    Глава МИД Британии позволил себе сравнение Путина с Гитлером
    Ну вот дополнительный повод для санкций против Лондона.Москва действуй !
    Наблюдатель2014
  5. Machete Сегодня, 20:26
    Когда-то у Британии было умные профессиональные дипломаты.
    Сейчас - дауны конченные. Что Министры, что дипломаты, что Мэй.
    Machete
  6. Lacoste Сегодня, 20:27
    он к сожалению жыдов не вырезает...
    Lacoste
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:28
    Вот же крыса рыжая, вообще перешел за грань разума. Нужно жестко ответить, не только словом, но и делом. Иначе дойдет и до личных оскорблений президента и потом уже и всей России.
    Геркулесыч
  8. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 20:29
    Повторяется остров. Было уже.
    Denis Obukhov
  9. Vato Dobro (Добрыня) Сегодня, 20:30
    А он не боится, что США объявит войну Британии? Только вчера в новостях видел как ведущий сказал, что Трампа выбрал Путин. Пусть поостерегутся таких заявлений.

    Vato Dobro
  10. AleksPol (Александр) Сегодня, 20:32
    А это как клоун объяснит ?

    Наследнечик блин
    AleksPol
  11. Vard Сегодня, 20:33
    За такие вещи.. Надо бить подсвечником... По наглой рыжей морде... Неоднократно...
    Vard
  12. faiver (Андрей) Сегодня, 20:33
    и долго кремль это терпеть будет?
    faiver
  13. rocket757 (Виктор) Сегодня, 20:34
    Если б не копна у него на голове точно на мишико-галстукоеда похож был или наоборот?
    rocket757
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