Шведский "Грифон" пятого поколения
Главное оружие “Грипена” — адекватность его создателей. Искусство отсекать заведомо невыполнимые требования, сосредоточившись на реальных задачах и возможностях.
Согласно общепринятой теории, за 4-ым поколением истребительной авиации должно последовать “пятое” с прописанным набором определённых качеств. Малозаметность. Крейсерский сверхзвук. БРЭО нового образца. При сохранении высокой маневренности, свойственной поколению 4.
Единственно возможной компоновкой для такого самолета была признана компоновка “Раптора” с трапециевидным крылом и двухкилевым V-образным оперением. Все остальное — интерпретации этой схемы. Одно решение, дающее два верных ответа:
в) удовлетворение требований технологии “стелс” за счет параллельности кромок трапециевидного крыла и снижения ЭПР в боковой проекции благодаря развалу килей;
б) сохранение высокой маневренности за счет четырёхвихревой аэродинамики. Первичные вихри, образованные наплывами крыла, взаимодействуют с V-образными килями, что позволяет сохранять управление при любых углах атаки.
Впервые данная идея, взятая за основу при создании 5-го поколения, была реализована на истребителе F/A-18 “Хорнет”
Так должен выглядеть истребитель пятого поколения. Но конструкторы фирмы SAAB имеют собственное мнение по данному вопросу. По мнению шведов, установленный набор характеристик для “пятого поколения”, как и его технические особенности, всего лишь способы достижения цели. Какова же главная задача современного истребителя? Выжить над полем боя!
Скрываться в надежде остаться незамеченным для противника, по мнению шведов, не самый эффективный вариант. При создании истребителя “Грипен E” во главу угла был поставлен комплексный параметр “выживаемость” (surviveability), сочетающий ситуационную осведомленность пилота с возможностью противодействия различным угрозам.
Первым обнаружить опасность. Обойти засаду. Вовремя применить отстреливаемые ловушки. Сбить с толку противника. “Подавить” активными помехами головки самонаведения ракет. В идеале применить оружие с максимальной дистанции, без необходимости сближения с целью.
Смелая теория основана на новинках европейского военпрома. Шведские ВВС первыми приняли на вооружение УРВВ большой дальности MBDA Meteor. Благодаря применению маршевого ПВРД Meteor в 3—6 раз превосходит по энергетике другие ракеты класса “воздух-воздух”. При этом, в отличие от французских “Рафалей”, шведские “Грипены” используют более совершенную модификацию Meteor с двусторонним каналом обмена данными.
Оружие ближнего боя — IRIS-T. Высокая чувствительность ГСН и возможность выполнения маневров с 60-кратной перегрузкой позволяет осуществлять перехват малоразмерных целей, в т.ч. выпущенных противником ЗУР и УРВВ.
Новая модификация “Грипен Е” (или “Грипен NG”), по мнению разработчиков, обеспечивает ситуационную осведомленность на уровне истребителей 5-го поколения за счет применения ключевых компонентов:
— радиолокатора ES-05 RAVAN с АФАР, обеспечивающего пилоту больший угол обзора;
— всеракурсной электронно-оптической системы обнаружения Skyward-G, работающей в тепловом диапазоне. Европейский аналог системы AN/AAQ-37, устанавливаемой на истребители Ф-35;
— сетецентрической системы обмена данными, позволяющей пилотам “Грипенов” контролировать состояние других самолетов их боевой группы (статус оружия, количество топлива, предупреждение об обнаруженных угрозах, распределение целей в бою).
А также:
— всеракурсная система предупреждения об облучении и постановки активных помех (РЭБ);
— увеличенный на 40% запас топлива;
— 10 точек для подвески вооружения и подвесных контейнеров с разведывательным и прицельным оборудованием.
Все это позволяет “Грипенам Е” в полной мере оправдать свое обозначение JAS (истребитель-ударный-разведчик).
По мнению шведов, “Грипены” новой модификации способны создать значительно большие проблемы для противника, чем многоцелевые истребители четвертого поколения. А значит, они — новый виток в эволюции истребительной авиации.
Концепция “выживаемости” — это первое.
Второе: боевой самолет должен регулярно подниматься в небо, позволяя пилотам оттачивать свои навыки и мастерство. Здесь JAS-39E продолжает традиции семейства “Грипенов”, получивших репутацию самых простых и дешевых в эксплуатации среди истребителей четвертого поколения.
По данным справочника Janes за 2012 год, стоимость одного часа полета JAS-39C составляла 4700 долл., вдвое ниже, чем у ближайшего конкурента — однодвигательного F-16.
Среди других рекордов маленького “Грипена”: за тридцать лет эксплуатации он угробил одного человека. Шведский истребитель имеет самый низкий уровень аварийности среди ровесников.
Теперь поговорим о его недостатках.
Шведы не смогли создать собственный двигатель.
“Вольво” RM-12 — лицензионная копия “Дженерал Электрик” F404, созданного для истребителя F/A-18 “Хорнет” и бомбардировщика F-117.
“Грипен Е” также использует двигатель американского производства F414, модификации GE-39-E.
Несмотря на схожее обозначение, F414 считается новой разработкой на основе двигателя YF-120, создававшегося для истребителя пятого поколения YF-23 (соперника YF-22 “Раптор”).
По сравнению с предшественником (F404), степень повышения давления в компрессоре F414 увеличена с 25 до 30, тяга двигателя возросла на 30%. В целом, специалисты уважительно относятся к семейству F404/F414, подчеркивая их достаточно высокие характеристики и конструктивное совершенство. Последний развивает в бесфорсажном режиме тягу около 6 тонн (на форсаже — все 10), при собственной массе двигателя около 1 тонны. Четверть века назад таких показателей не имел никто. А по соотношению удельной тяги к расходу воздуха он и сегодня является абсолютным мировым рекордсменом (расход воздуха на форсаже 77 кг/с).
Очевидно, шведы не видят проблемы в использовании американских силовых установок. Санкции и эмбарго им не грозят. В остальном — это лучшие из представленных на мировом рынке двигателей для боевых самолетов.
На мой взгляд, единственной реальной проблемой является низкая тяговооруженность “Грипена”. В самой однодвигательной компоновке проблемы нет, если имеется достаточно мощный и тяговитый двигатель.
К сожалению для шведов, F404/F414 недостаточно тяговит для работы по одиночке. Неслучайно многоцелевые палубные “Хорнет”/”СуперХорнет”, считающиеся истребителям легкого класса, имеют двухдвигательную компоновку.
В варианте истребителя-перехватчика, при боевой массе 9-10 тонн (соответствующей 40% остатку топлива и 4-6 УРВВ), шведский “Грипен” имеет значение тяговооруженности менее 0,9. Не спасает даже малая масса самого самолета (на три тонны легче Ф-16), т.к. однодвигательный “Сокол” оснащается двигателями иного порядка (его F100 выдает на форсаже 13 тонн при сухой массе 1,7 тонны).
Новое поколение “Грипен Е” находится в более выгодном положении, впрочем, увеличенная на треть тяга F414 нивелируется возросшей массой самого истребителя (макс. взлетная — 16 тонн).
Сами шведы надменно замечают, что лётные качества, несомненно, важны, но не являются приоритетом в воздушном бою и при преодолении рубежей современной ПВО.
Заключение
Рассказ об истребителе “Грипен” посвящен недавнему разбору полетов, где проводился анализ противостояния JAS-39E и Су-57.
В попытке выяснить, соответствует ли “Грипен Е” требованиям пятого поколения, было высказано немало спорных заявлений, а сам шведский истребитель в результате отнесли на уровень Як-130. Что само по себе абсурд: боевой истребитель имеет втрое большую тяговооруженность, чем УТС.
Надеюсь, данная статья сможет прояснить некоторые моменты и понять концепцию “Грипена”. JAS-39C и перспективный JAS-39E — не примитивные маленькие игрушки, а серьезные боевые машины, со своими преимуществами и недостатками. Если кого-то еще интересует вопрос, является ли “Грипен Е” конкурентом нашему Су-57, то ответ зависит от условий задачи. Для желающих приобрести “топовые” истребители пятого поколения, например Су-57 или Ф-35, шведский “Грипен Е” не представляет никакого интереса. Что касается встречи истребителей в бою, то здесь все гораздо проще. Кто-то говорит, что “Грипен” победит; кто-то, наоборот, что он сразу будет сбит. Но, по совести говоря, никто не знает. Ясно одно: “Грипен Е” не настолько слаб, чтобы не воспринимать его всерьез.
Автор: Олег Капцов
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