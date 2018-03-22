Шведский "Грифон" пятого поколения

Впервые данная идея, взятая за основу при создании 5-го поколения, была реализована на истребителе F/A-18 “Хорнет”

Главное оружие “Грипена” — адекватность его создателей. Искусство отсекать заведомо невыполнимые требования, сосредоточившись на реальных задачах и возможностях.Согласно общепринятой теории, за 4-ым поколением истребительной авиации должно последовать “пятое” с прописанным набором определённых качеств. Малозаметность. Крейсерский сверхзвук. БРЭО нового образца. При сохранении высокой маневренности, свойственной поколению 4.Единственно возможной компоновкой для такого самолета была признана компоновка “Раптора” с трапециевидным крылом и двухкилевым V-образным оперением. Все остальное — интерпретации этой схемы. Одно решение, дающее два верных ответа:в) удовлетворение требований технологии “стелс” за счет параллельности кромок трапециевидного крыла и снижения ЭПР в боковой проекции благодаря развалу килей;б) сохранение высокой маневренности за счет четырёхвихревой аэродинамики. Первичные вихри, образованные наплывами крыла, взаимодействуют с V-образными килями, что позволяет сохранять управление при любых углах атаки.Так должен выглядеть истребитель пятого поколения. Но конструкторы фирмы SAAB имеют собственное мнение по данному вопросу. По мнению шведов, установленный набор характеристик для “пятого поколения”, как и его технические особенности, всего лишь способы достижения цели. Какова же главная задача современного истребителя? Выжить над полем боя!Скрываться в надежде остаться незамеченным для противника, по мнению шведов, не самый эффективный вариант. При создании истребителя “Грипен E” во главу угла был поставлен комплексный параметр “выживаемость” (surviveability), сочетающий ситуационную осведомленность пилота с возможностью противодействия различным угрозам.Первым обнаружить опасность. Обойти засаду. Вовремя применить отстреливаемые ловушки. Сбить с толку противника. “Подавить” активными помехами головки самонаведения ракет. В идеале применить оружие с максимальной дистанции, без необходимости сближения с целью.Смелая теория основана на новинках европейского военпрома. Шведские ВВС первыми приняли на вооружение УРВВ большой дальности MBDA Meteor. Благодаря применению маршевого ПВРД Meteor в 3—6 раз превосходит по энергетике другие ракеты класса “воздух-воздух”. При этом, в отличие от французских “Рафалей”, шведские “Грипены” используют более совершенную модификацию Meteor с двусторонним каналом обмена данными.Оружие ближнего боя — IRIS-T. Высокая чувствительность ГСН и возможность выполнения маневров с 60-кратной перегрузкой позволяет осуществлять перехват малоразмерных целей, в т.ч. выпущенных противником ЗУР и УРВВ.Новая модификация “Грипен Е” (или “Грипен NG”), по мнению разработчиков, обеспечивает ситуационную осведомленность на уровне истребителей 5-го поколения за счет применения ключевых компонентов:— радиолокатора ES-05 RAVAN с АФАР, обеспечивающего пилоту больший угол обзора;— всеракурсной электронно-оптической системы обнаружения Skyward-G, работающей в тепловом диапазоне. Европейский аналог системы AN/AAQ-37, устанавливаемой на истребители Ф-35;— сетецентрической системы обмена данными, позволяющей пилотам “Грипенов” контролировать состояние других самолетов их боевой группы (статус оружия, количество топлива, предупреждение об обнаруженных угрозах, распределение целей в бою).А также:— всеракурсная система предупреждения об облучении и постановки активных помех (РЭБ);— увеличенный на 40% запас топлива;— 10 точек для подвески вооружения и подвесных контейнеров с разведывательным и прицельным оборудованием.Все это позволяет “Грипенам Е” в полной мере оправдать свое обозначение JAS (истребитель-ударный-разведчик).По мнению шведов, “Грипены” новой модификации способны создать значительно большие проблемы для противника, чем многоцелевые истребители четвертого поколения. А значит, они — новый виток в эволюции истребительной авиации.Концепция “выживаемости” — это первое.Второе: боевой самолет должен регулярно подниматься в небо, позволяя пилотам оттачивать свои навыки и мастерство. Здесь JAS-39E продолжает традиции семейства “Грипенов”, получивших репутацию самых простых и дешевых в эксплуатации среди истребителей четвертого поколения.По данным справочника Janes за 2012 год, стоимость одного часа полета JAS-39C составляла 4700 долл., вдвое ниже, чем у ближайшего конкурента — однодвигательного F-16.Среди других рекордов маленького “Грипена”: за тридцать лет эксплуатации он угробил одного человека. Шведский истребитель имеет самый низкий уровень аварийности среди ровесников.Теперь поговорим о его недостатках.Шведы не смогли создать собственный двигатель.“Вольво” RM-12 — лицензионная копия “Дженерал Электрик” F404, созданного для истребителя F/A-18 “Хорнет” и бомбардировщика F-117.“Грипен Е” также использует двигатель американского производства F414, модификации GE-39-E.Несмотря на схожее обозначение, F414 считается новой разработкой на основе двигателя YF-120, создававшегося для истребителя пятого поколения YF-23 (соперника YF-22 “Раптор”).По сравнению с предшественником (F404), степень повышения давления в компрессоре F414 увеличена с 25 до 30, тяга двигателя возросла на 30%. В целом, специалисты уважительно относятся к семейству F404/F414, подчеркивая их достаточно высокие характеристики и конструктивное совершенство. Последний развивает в бесфорсажном режиме тягу около 6 тонн (на форсаже — все 10), при собственной массе двигателя около 1 тонны. Четверть века назад таких показателей не имел никто. А по соотношению удельной тяги к расходу воздуха он и сегодня является абсолютным мировым рекордсменом (расход воздуха на форсаже 77 кг/с).Очевидно, шведы не видят проблемы в использовании американских силовых установок. Санкции и эмбарго им не грозят. В остальном — это лучшие из представленных на мировом рынке двигателей для боевых самолетов.На мой взгляд, единственной реальной проблемой является низкая тяговооруженность “Грипена”. В самой однодвигательной компоновке проблемы нет, если имеется достаточно мощный и тяговитый двигатель.К сожалению для шведов, F404/F414 недостаточно тяговит для работы по одиночке. Неслучайно многоцелевые палубные “Хорнет”/”СуперХорнет”, считающиеся истребителям легкого класса, имеют двухдвигательную компоновку.В варианте истребителя-перехватчика, при боевой массе 9-10 тонн (соответствующей 40% остатку топлива и 4-6 УРВВ), шведский “Грипен” имеет значение тяговооруженности менее 0,9. Не спасает даже малая масса самого самолета (на три тонны легче Ф-16), т.к. однодвигательный “Сокол” оснащается двигателями иного порядка (его F100 выдает на форсаже 13 тонн при сухой массе 1,7 тонны).Новое поколение “Грипен Е” находится в более выгодном положении, впрочем, увеличенная на треть тяга F414 нивелируется возросшей массой самого истребителя (макс. взлетная — 16 тонн).Сами шведы надменно замечают, что лётные качества, несомненно, важны, но не являются приоритетом в воздушном бою и при преодолении рубежей современной ПВО.Рассказ об истребителе “Грипен” посвящен недавнему разбору полетов, где проводился анализ противостояния JAS-39E и Су-57.В попытке выяснить, соответствует ли “Грипен Е” требованиям пятого поколения, было высказано немало спорных заявлений, а сам шведский истребитель в результате отнесли на уровень Як-130. Что само по себе абсурд: боевой истребитель имеет втрое большую тяговооруженность, чем УТС.Надеюсь, данная статья сможет прояснить некоторые моменты и понять концепцию “Грипена”. JAS-39C и перспективный JAS-39E — не примитивные маленькие игрушки, а серьезные боевые машины, со своими преимуществами и недостатками. Если кого-то еще интересует вопрос, является ли “Грипен Е” конкурентом нашему Су-57, то ответ зависит от условий задачи. Для желающих приобрести “топовые” истребители пятого поколения, например Су-57 или Ф-35, шведский “Грипен Е” не представляет никакого интереса. Что касается встречи истребителей в бою, то здесь все гораздо проще. Кто-то говорит, что “Грипен” победит; кто-то, наоборот, что он сразу будет сбит. Но, по совести говоря, никто не знает. Ясно одно: “Грипен Е” не настолько слаб, чтобы не воспринимать его всерьез.