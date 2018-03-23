Сербский сын полка

Война врывается в жизнь людей неожиданно. От нее страдают и взрослые, и дети. Последние, как правило, становятся жертвами или беженцами, но немногим из ребят доводится стать героями и воевать бок о бок со взрослыми. Иногда, чтобы защищать то, что дорого юной душе, нужно выдержать немало испытаний и доказать свою полезность.Одним из таких юных воинов стал Споменко Гостич, который воевал на стороне боснийских сербов. Он не дожил и до 15-летия — погиб 25 лет тому назад, 20 марта 1993 года. Но в эту короткую жизнь вместилось достаточно много и горя, и опасностей.Споменко Гостич родился в селе Добой (на севере Боснии и Герцеговины) 14 августа 1978 года. Это село известно тем, что в годы Второй мировой войны в нем активно действовало партизанское движение. Может быть, место рождения было не случайным, и сама история его малой родины предопределила характер мальчика. В школу он ходил в город Маглай. Рано потерял отца.Тогда существовала единая Югославия, и никто и подумать не мог, что случится развал социалистического лагеря, после чего мировым хищникам потребуется разорвать балканскую страну на куски. О том, как и почему вспыхнула война в Боснии и Герцеговине, можно рассуждать долго. Но здесь — не об этом, а о конкретном юном герое.В 1992 году жизнь всех югославов, включая и семью Споменко, резко изменилась. Мальчик был вынужден уйти из школы. Вместе с матерью он переселился в село Йовичи недалеко от города Озрен. Там жила его бабушка.Не выдержав тягот войны, мать ушла из жизни вскоре после начала боевых действий. Это случилось в апреле 1992 года. В условиях осады для нее не смогли найти нужного лекарства. В сентябре того же года боснийские мусульмане обстреляли село из минометов. В результате этого преступления погибла бабушка Споменко. Подросток остался совсем один.Он примкнул к армии боснийских сербов. И было у него желание — сражаться и отомстить за своих родных. Сначала бойцы не хотели его принимать. С одной стороны, они понимали, что у мальчишки никого не осталось. С другой стороны, взрослые бойцы обычно говорят таким отчаянным ребятам: «Ты еще слишком мал».Но Споменко настоял на своем: если ему не позволяют воевать, то он желает помогать солдатам. Мальчик любил лошадей. Умение обращаться с ними оказалось весьма полезным. Раздобыв телегу, он возил бойцам на передовую пищу и воду. При этом нередко приходилось преодолевать опасности, попадать под обстрелы. Однажды во время одного такого выезда мальчик вместе с телегой и лошадьми попал на заминированную территорию. Одна из лошадей напоролась на мину. Прогремел взрыв. Споменко был ранен. (Причем, это было уже его второе ранение).Сербский фотограф Томислав Петернек в тот день приехал на позиции. Увидев там юного солдата, решил сфотографировать его. «Ты теперь войдешь в историю», - подшутили над мальчиком бойцы. Он ответил: На кой черт мне история? Главное, я сегодня остался жив».Несколько раз подростку пытались предложить варианты эвакуации. Он говорил одно: «Я не дезертир». Как-то раз Споменко стал героем репортажа, показанного по телевидению. Этот сюжет увидел серб Предраг Симикич-Пеган, который жил во Франции. Он загорелся идеей: усыновить мальчика.Специально из Парижа этот человек приехал под Озрен с гуманитарной миссией. Там он нашел Споменко и предложил поехать вместе с ним во Францию. Мальчик был очень растроган такой добротой. И сказал, что он, в принципе, согласен, но — только после войны. «Я не уеду из села и не оставлю соратников», - добавил он.В марте 1993 года, во время битвы за город Озрен, Споменко остался защищать свое село Йовичи. Однажды мусульмане подвергли этот населенный пункт обстрелу. Погибло пять солдат армии боснийских сербов, а Споменко был смертельно ранен. 20 марта его короткая жизнь прервалась. Он был награжден медалью «За заслуги перед народом». Посмертно. «Наш Бошко Буха погиб», - так с горечью говорили о нем солдаты, вспоминая еще одного юного героя, который сражался в годы Второй Мировой войны.Споменко похоронен на кладбище в Йовичах. После окончания войны Босния, как известно, оказалась разделенной на две части — мусульмано-хорватскую и сербскую. Село Йовичи оказалось под контролем боснийских мусульман. Более того, там — настоящее гнездо ваххабитов.В 2011 году лидер Воинской организации Республики Сербской Пантелия Чургуз вознамерился вызволить останки Споменко и перезахоронить на территории, подвластной сербам. Но этого сделать так и не удалось.В 2014 году, на 21-ю годовщину гибели мальчика, в его родном Добое (который находится в Республике Сербской) открыли памятник. А в 2016 году его именем была названа одна из улиц в сербском городе Вышеграде. Кроме того, в Воронеже общественная организация «Русско-сербский диалог» предложила назвать в честь Споменко Гостича одну из улиц.О юном бойце на его родине сложена песня. Недавно сербский режиссер Миле Савич при поддержке властей Республики Сербской снял о нем документальный фильм "Споменко на вечной страже", который показывали, в том числе, и в России.