Как генерал Мороз спас Гитлеру жизнь

Хенинг фон Тресков

Фабиан Шлабрендорф

Источники информации:

http://www.istpravda.ru/digest/2754

http://oursociety.ru/publ/novaja_i_novejshaja_istorija/khranimyj_djavolom_istorija_pokushenij_na_adolfa_gitlera/9-1-0-178

https://www.inopressa.ru/article/13mar2018/spiegel/hitler.html

Материалы из открытых источников

В своих послевоенных мемуарах многочисленные гитлеровские генералы и маршалы писали о «генерале Морозе» иногда его называли также «генерал Зима». По сути, они создали и культивировали образ мифического генерала, который вобрал в себя все основные черты российского климата в зимний период. Действиями генерала Мороза они старались объяснить свои собственные неудачи, обвиняя его в своих бедах и поражениях. При этом российская зима как минимум один раз сыграла и на стороне Гитлера, который по счастливой случайности остался жив 13 марта 1943 года из-за того, что заложенная в его самолет бомба не сработала, считается, что взрыватель не сработал из-за низкой температуры. Надо ли говорить, что если бы Гитлер был убит холодным мартом 1943 года, события Второй мировой войны и ход мировой истории могли бы измениться.Покушений на Гитлера готовилось достаточно большое количество (считается, что их было около 20). Часть из них была осуществлена, часть так и осталась на стадии замыслов. Многие заговорщики были раскрыты и казнены. В любом случае наиболее известным покушением на Гитлера стало покушение 20 июля 1944 года, известное сегодня как Заговор 20 июля или Заговор генералов. Тогда в ходе неудачного покушения Гитлер выжил, а следствием заговора стала казнь большинства его участников и репрессии против членов их семей. Тем не менее, немецкие военные планировали попытки покушения на Гитлера еще до 1944 года. Одну из таких попыток предпринял генерал-майор Хенинг фон Тресков, который не разделял нацистской идеологии и установил контакты с тайными оппозиционными группами, которые собирались отстранить Гитлера от власти, еще в 1938 году.Хенинг фон Тресков – полное имя Хеннинг Герман Роберт Карл фон Тресков родился 10 января 1901 года и происходил из дворянской семьи прусского офицера. Во время Первой мировой войны в 1917 году в возрасте 16 лет добровольцем ушел в армию, принимал участие в боях на Западном фронте. В июне 1918 года был произведен в лейтенанты, а в июле того же года награжден Железным крестом. Позднее на короткое время оставлял военную службу, но вновь вернулся в армию уже в 1926 году. Принимал участие в Польской и Французской кампаниях вермахта. С 1941 года служил первым офицером Генерального штаба в штабе группы армий «Центр» на Восточном фронте.Находясь на службе, никогда особо не скрывал своих антинацистских и антигитлеровских взглядов. Известно, что он крайне негативно относился к репрессиям в отношении евреев и политработников Красной Армии, пытаясь опротестовывать подобные приказы. Своему сослуживцу полковнику барону Рудольфу-Кристофу фон Гердорфу он говорил, если приказы о расстрелах комиссаров и «подозрительных» гражданских лиц не будут отменены, то: «Германия окончательно потеряет свою честь, а это будет давать о себе знать на протяжении сотен лет. Вину за это возложат не на одного Гитлера, а на вас и на меня, на вашу жену и на мою, на ваших детей и на моих». История показала, что Тресков был прав. Германия и немцы до сих пор несут на себе этот крест, признавая преступления нацизма, Гитлера и его приспешников перед человечеством.Тресков и его сообщники рассчитывали убрать Гитлера, представив его смерть авиационной катастрофой. Запланированному покушению предшествовали долгие месяцы тайных обсуждений, согласований и подготовки. Решительность заговорщиков росла вместе с поражениями германской армии на Восточном фронте и получила толчок после того, как Гитлер, вопреки советам генералов, захотел завоевать одновременно Сталинград и Кавказ. Поражение немецких войск под Сталинградом и уничтожение целой немецкой армии сыграли решающую роль. Гитлер должен был исчезнуть. И когда в марте 1943 года офицерам вермахта удалось заманить его в Смоленск, казалось, что судьба диктатор решена, но на деле все вышло иначе.В январе-феврале 1943 года немецкие генералы Фридрих Ольбрихт, начальник общего управления сухопутных войск, и Хенинг фон Тресков начальник штаба группы армий «Центр» в России, разработали план покушения на фюрера, план получил кодовое наименование «Вспышка». Суть плана состояла в том, чтобы в марте 1943 года заменить Гитлера в штаб группы армий в Смоленске, где и покончить с ним. Это событие должно было стать отправной точкой для переворота в Берлине. Покушение можно было осуществить и на земле, но заговорщики планировали заложить бомбу в самолет Гитлера, отправив ее с ним в форме посылки. В этом случае бомба должна была сработать уже в воздухе во время возвращения фюрера из Смоленска в Берлин.В начале марта 1943 года заговорщики собрались на последнее совещание в Смоленске в штабе группы армий «Центр». Хотя адмирал Канарис, шеф Абвера, и не принимал участия в данной операции, он был в курсе планируемых событий и способствовал организации проведения данного совещания, прихватив с собой в Смоленск офицеров штаба Ганса фон Донаньи и генерала Эрвина Лахузена. Последний ранее бывший офицером австрийской армии стал единственным из заговорщиков Абвера, которому удалось пережить войну, он привез с собой в Смоленск несколько бомб. Фабиан Шлабрендорф, младший офицер в штабе Трескова, являвшийся его адъютантом, и сам генерал-майор после проведения многочисленных испытаний сделали заключение о том, что немецкие бомбы замедленного действия непригодны для использования – их взрыватели издавали перед срабатыванием низкий шипящий звук, который их раскрывал.Как выяснилось, англичанам удалось разработать более удачные бомбы данного типа. Перед взрывом они никак себя не демаскировали и не издавали шума. В распоряжении Абвера было несколько подобных бомб, именно они и были переданы заговорщикам. Заманить в ловушку Гитлера, который с большой долей подозрительности относился к большинству собственных генералов, было не самым простым делом. Однако Тресков сумел уговорить своего старого друга генерала Шмундта, тогдашнего адъютанта фюрера, «обработать» своего начальника. После колебаний Гитлер все же дал согласие на посещение России, при этом сам Шмундт ничего не знал о готовящемся заговоре.Дважды – днем и вечером 13 марта 1943 года – после прибытия Гитлера в Смоленск два офицера-заговорщика были готовы поддаться искушению, изменить план и взорвать бомбу: сначала в кабинете, в котором фюрер беседовал с генералами армейской группы, а позднее и в офицерской столовой, где для них всех был устроен ужин. Однако они посчитали, что это приведет к гибели тех самых генералов, которые освободившись от присяги на верность Гитлеру, должны будут содействовать заговорщикам в захвате власти в стране.При этом оставалась еще одна проблема – как именно пронести бомбу в самолет Гитлера. В итоге Шлабрендорф собрал два взрывных устройства, завернув их таким образом, что они походили на две бутылки коньяка. Во время обеда Тресков попросил полковника Гейнца Брандта, который находился в числе сопровождающих фюрера лиц, взять с собой пару бутылок коньяка в качестве подарка для старого друга Трескова генерала Хельмута Штиффа, являвшегося начальником оргуправления главного командования сухопутных войск. Брандт, который ничего не знал о заговоре, сказал, что будет рад исполнить просьбу генерала. Уже на аэродроме Шлабрендорф активировал механизм замедленного действия, после чего вручил смертоносный подарок Брандту, входившему в самолет Гитлера.Подготовленное заговорщиками взрывное устройство имело часовой механизм. После того как Шлабрендорф нажал на кнопку – она раздавила маленькую ампулу с химическим раствором, который должен был разъесть проволочку, удерживающую пружину. После того как проволока обрывалась, пружина расправлялась и ударяла по бойку, а тот в свою очередь по детонатору бомбы. По расчетам взрыв в самолете должен был произойти в тот момент, когда Гитлер пролетел Минск, примерно через полчаса после взлета с аэродрома под Смоленском. Дрожа от нетерпения, Шлабрендорф позвонил в Берлин, предупредив других участников заговора о том, что «Вспышка» началась. Затаив дыхание он и Тресков ждали появления громких (во всех значениях этого слова) новостей.Они полагали, что первое известие смогут получить по радио от одного из истребителей, которые сопровождали самолет Гитлера, и вели счет минутам. Прошло 20, 30, 40 минут, час, но никаких новостей не поступало. Спустя более чем два часа ожидания, им поступило сообщение о том, что самолета фюрера успешно приземлился в Растенбурге. Получив это известие, Шлабрендорф немедленно позвонил в столицу Германии, условной фразой передав, что попытка покушения на жизнь Гитлера провалилась.Положение заговорщиков было серьезным. Если бы бомбу в самолете нашли, следствие смогло бы выйти на организаторов покушения, генерала Трескова, что повлекло бы за собой гибель широкого круга лиц – прямых участников заговора. По счастью бомба не была найдена. В тот же вечер Тресков позвонил полковнику Брандту и, среди прочего, поинтересовался, нашлось ли у того время передать сверток генералу Штиффу. Брандт сказал, что у него еще не было на это времени. После этого Тресков попросил его не беспокоиться, так как в бутылках не тот коньяк. Он заверил полковника в том, что завтра к нему по делам приедет Шлабрендорф, который заодно прихватит с собой по-настоящему отменный коньяк, который он и собирался на самом деле передать своему другу.Отправившийся в ставку Гитлера Шлабрендорф обменял пару бутылок настоящего коньяка на бомбу. Сев затем в ночной поезд на Берлин он заперся в купе, где разобрал сверток, замаскированный под коньячные бутылки. Он выяснил, что механизм сработал: небольшая ампула была раздавлена, жидкость действительно разъела проволоку, боек пробил капсюль, но детонатор по какой-то причине не воспламенился. Существует версия, что бомба не сработала из-за слишком низкой температуры воздуха в багажном отсеке самолета. Таким образом, Гитлера спасла затянувшаяся российская зима или столь нелюбимый немецкими высшими офицерами генерал Мороз.После неудавшегося покушения с заложенной в самолете Гитлера бомбой, Тресков не оставлял идеи о покушении на фюрера. Заговорщики готовили следующее покушение уже на 21 марта 1943 года, когда Гитлер в сопровождении Геринга, Гиммлера и Кейтеля должен был присутствовать в Цейгхаусе в Берлине на поминовении павших героев. В программе мероприятия было посещение выставки с трофейной советской боевой техникой. Исполнителем покушения выступал аристократ из Силезии полковник Рудольф-Кристоф фон Герсдорф, принадлежащий к числу наиболее приближенных сотрудников Трескова. Он был готов пожертвовать собой, подорвав себя вместе с фюрером. Но и здесь Гитлеру повезло, он практически пробежал выставку за несколько минут, вместо отведенных по программе 30 минут. В то же время химические взрыватели бомб, которые нес на себе Герсдорф, могли сработать минимум через 10 минут после их активации. Сам Герсдорф еле успел извлечь уже активированные им взрыватели, скрывшись в туалете.Тресков имел непосредственное отношение и к Заговору 20 июля. Его связь с заговорщиками была обширной – он непосредственно общался с полковником графом Клаусом Шенком фон Штауффенбергом одним из главных разработчиков заговора и непосредственным исполнителем покушения на Гитлера в его ставке «Вольфсшанце». С ним Тресков встречался во время службы на Восточном фронте. Поэтому, узнав о неудаче антигитлеровских выступлений 20 июля 1944 года и понимая неизбежность своего ареста, фон Тресков решил покончить жизнь самоубийством. Причем он попытался замаскировать его, имитируя гибель в бою, чтобы спасти от преследования членов своей семьи.21 июля 1944 года он отправился к линии фронта, вышел на нейтральную полосу, где выстрелами из пистолета имитировал бой, а затем подорвал себя ручной гранатой. Первоначально останки генерала были похоронены на родине, однако, когда его роль в заговоре была раскрыта, их эксгумировали и сожгли в печах крематория концлагеря Заксенхаузен, а родственники Трескова подверглись репрессиям. В современной Германии генерал-майор Хенинг фон Тресков считается одним из героев антинацистского сопротивления.