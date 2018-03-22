08:03 22 марта
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На какие цели Конгресс США собирается выделить $0,5 млрд Украине и Грузии?

В Конгрессе США приняли решение выделить более полумиллиарда долларов на оказание помощи Грузии и Украине. Украине, как обещают, достанется 420,7 млн, Грузии – 105,3. При этом даётся понять, что эти средства той же Украине будут выделены помимо ранее обозначенной военной помощи в размере примерно 200 млн долларов.

На какие цели Конгресс США собирается выделить $0,5 млрд Украине и Грузии?


Чтобы указанные средства были направлены Киеву и Тбилиси, обе палаты американского парламента должны поддержать проект бюджета на текущий финансовый год. В противном случае администрация Трампа окажется без финансирования.


О том, на какие конкретно цели финпомощь Грузии и Украине будет предоставлена, не сообщается.

Также в проекте американского бюджета-2018 прописана колоссальная сумма на «перестройку» стены на границе с Мексикой. Сумма, необходимая для реализации этого проекта, составляет примерно 1,6 млрд долларов. Американские власти считают, что в конечном итоге это более экономично, чем всякий раз пытаться отлавливать нелегальных мексиканских мигрантов, просачивающихся через границу с США.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 05:45
    Украине, как обещают, достанется 420,7 млн
    Пете на бухло
    dik-nsk
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 05:51
      Цитата: dik-nsk
      Пете на бухло

      если посчитать сколько он эой помощи пропил, калькулятор задымится laughing
      LSA57
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:00
        на какие конкретно цели
        Что пропито и прогулёно - то в дело произведёно ! И не надо завидовать ! lol
        Uncle Lee
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:21
          Цитата: Uncle Lee
          И не надо завидовать !

          разве белочкам на голове и зелёным чёртикам по углам можно завидовать? laughing
          LSA57
        2. maxim947 (Максим) Сегодня, 06:24
          Все таки выгодно нынче быть врагом России, особенно если ты безпринципный нищеброд..., вот и выстраивается очередь поберушек.
          maxim947
    2. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 06:55
      В "слепой траст" выведут...
      Metallurg_2
  2. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 05:46
    Памперсы-тоже военная помощь..для укрокиборгов-металлические,для любителей песен и лезгинки-с виноградными листьями..
    Злой 55
  3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 05:46
    О том, на какие конкретно цели финпомощь Грузии и Украине будет предоставлена, не сообщается.

    да цель одна. продолжать держать в напряжение Россию. им очень нужен пожар на нашей границе
    LSA57
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 05:49
    А что это грызунам больше? Украм стоит возмутиться, они же самые, самистые... wassat
    Masya Masya
    1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 05:54
      А что это грызунам больше?
      105 больше, чем 420? what
      dik-nsk
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 05:55
      Цитата: Masya Masya
      А что это грызунам больше?

      это на 2 надо делить. половина сабакашвили laughing
      Привета hi
      LSA57
    3. Подрезчик (Александр) Сегодня, 06:11
      Грызунам больше! Марина, привет!!!! love love love
      Украинским грызунам-как кто хочет...А вообще-достали...
      Как Вы, Мадмуазель? love
      Подрезчик
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 06:37
        приветики, Всем! love
        ой, совсем плоха стала... попутала 105 с 501... laughing
        Masya Masya
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:00
    Там есть такой пункт ФЕЗ -фиг его знает - wassat вот на это самое и подадут денежку.
    Геркулесыч
  6. федоров (Валерий) Сегодня, 06:06
    прописана колоссальная сумма на «перестройку» стены на границе с Мексикой.

    Не поможет. Одессу к примеру так же колючкой обносили, ну так тунели успешно работали. Люди правда оттуда не бежали,но контробанда лилась рекой на просторы Империи.
    Израилю,как пишут участники сайта,вроде помогает. Но там территория с гулькин нос.
    С добрым Утром Страна hi
    федоров
  7. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 06:25
    420.7 млн. интересно на скольких по пилят.
    sgr291158
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:26
    Интереснее было бы узнать, что Сша отказали Украине и Грузии в очередной помощи. А так - американская рутина по поддержанию агрессивности и русофобии в этих странах.
    rotmistr60
  9. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:21
    У американских буржуев математика очень хитрая. Обычно они не любят выдавать "помощь" деньгами, а предлагают в тридорого купить у них какие-нибудь неликвиды на эту сумму. А если учесть при этом, сколько лярдов должна Украина заплатить в МВФ, то так и вообще окажется, что не США оказывают помощь Украине, а Украина подкармливает мировых буржуев, ну и услуги имтимного характера в качестве бонуса ... lol
    Про Грузию промолчу. Судя по сумме, им отсыпали чисто ради того, чтобы обозначить, что про филиал своего штата Джорджия пока не забывают.
    Alex-a832
  10. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 07:48
    Нищинкам - поберушкам в баночку денежку кинули!
    Ретвизан 8
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