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На какие цели Конгресс США собирается выделить $0,5 млрд Украине и Грузии?
В Конгрессе США приняли решение выделить более полумиллиарда долларов на оказание помощи Грузии и Украине. Украине, как обещают, достанется 420,7 млн, Грузии – 105,3. При этом даётся понять, что эти средства той же Украине будут выделены помимо ранее обозначенной военной помощи в размере примерно 200 млн долларов.
Чтобы указанные средства были направлены Киеву и Тбилиси, обе палаты американского парламента должны поддержать проект бюджета на текущий финансовый год. В противном случае администрация Трампа окажется без финансирования.
О том, на какие конкретно цели финпомощь Грузии и Украине будет предоставлена, не сообщается.
Также в проекте американского бюджета-2018 прописана колоссальная сумма на «перестройку» стены на границе с Мексикой. Сумма, необходимая для реализации этого проекта, составляет примерно 1,6 млрд долларов. Американские власти считают, что в конечном итоге это более экономично, чем всякий раз пытаться отлавливать нелегальных мексиканских мигрантов, просачивающихся через границу с США.
Чтобы указанные средства были направлены Киеву и Тбилиси, обе палаты американского парламента должны поддержать проект бюджета на текущий финансовый год. В противном случае администрация Трампа окажется без финансирования.
О том, на какие конкретно цели финпомощь Грузии и Украине будет предоставлена, не сообщается.
Также в проекте американского бюджета-2018 прописана колоссальная сумма на «перестройку» стены на границе с Мексикой. Сумма, необходимая для реализации этого проекта, составляет примерно 1,6 млрд долларов. Американские власти считают, что в конечном итоге это более экономично, чем всякий раз пытаться отлавливать нелегальных мексиканских мигрантов, просачивающихся через границу с США.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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