08:01 22 марта
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К чему приводит односторонний выход США из договора по ПРО. Кремль напоминает

Пресс-секретарь президента России прокомментировал последствия одностороннего выхода Соединённых Штатов Америки из договора по противоракетной обороне. В интервью телеканалу Russia Today https://russian.rt.com/ Дмитрий Песков отметил, что такой шаг США поставил под угрозу международную стабильность и безопасность.

По словам пресс-секретаря президента, с момента выхода США из договора по ПРО Россия неоднократно становилась «мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны». Дмитрий Песков напомнил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону вернуться к совместной работе в рамках документа по ПРО, но США всякий раз выискивали причину, чтобы России отказать.

К чему приводит односторонний выход США из договора по ПРО. Кремль напоминает



Дмитрий Песков:
В результате у России не оставалось выбора, кроме как показать, что независимо от условий и несмотря на постоянные усилия наших западных коллег по созданию "ракетного щита", Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания.


Напомним, что в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России появились новейшие вооружения, которые делают выстраиваемую США систему ПРО бессмысленной.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:56
    систему ПРО бессмысленной.
    А денюжки, того, тю-тю ! А эффекта -ноль ! laughing
    Uncle Lee
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 05:59
      Цитата: Uncle Lee
      А денюжки, того, тю-тю !

      ещё напечатают
      LSA57
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:03
        Цитата: LSA57
        напечатают

        От этого ПРО не заработает, хоть обклей баксами ракеты и радары !
        Uncle Lee
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:15
          Владимир hi Согласен частично...Однако НИОКР и дальнейшие действия требуют огромных средств.Да и не клеют они баксы на ракеты к сожалению
          Цитата: Uncle Lee
          Цитата: LSA57
          напечатают

          От этого ПРО не заработает, хоть обклей баксами ракеты и радары !
          210окв
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:22
          Цитата: Uncle Lee
          От этого ПРО не заработает, хоть обклей баксами ракеты и радары !

          а они по другому думаю request
          LSA57
  2. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 05:56
    выходят из ПРО, выйти из СНВ и РСМД, зеркальный ответ, так сказать, все равно любые договоры со штатами пустые, они их не соблюдают
    dik-nsk
    1. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 06:46
      Цитата: dik-nsk
      выйти из СНВ и РСМД,

      Тогда нам кирдык. Першинг-2 из Западной Германии доставал европейскую часть СССР за 8 минут.
      А если подобное (после прекращения договора о РСМД) разместят в Польше или прибалтике? Среагировать успеем?
      АнтиFREEZ
      1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 06:48
        а вы думаете подписанная бумажка их остановит? когда это матрасы соблюдали договоренности? НАТО стремится подальше от нашей границы, ага
        dik-nsk
        1. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 07:00
          Цитата: dik-nsk
          а вы думаете подписанная бумажка их остановит?

          Подписанная бумажка,по крайней мере, не дает им легальной возможности начать ОКР, производство и размещение таких комплексов вблизи нашей территории. А все тихушества вскроет наша разведка, и время на реагирование будет достаточно.
          АнтиFREEZ
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:01
    Россия опять произвела "асимметричный ответ"... И вновь полосатоухие партнеры с манией величия оказались в ... Короче, двумя ногами в этом самом...
    Горный стрелок
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:06
    Да пусть выходят -они нам только руки развяжут. Такое оружие создадим, янки сами себя проклинать будут потом за недальновидность свою и тупость.
    Геркулесыч
  5. sib.ataman Сегодня, 06:09
    ые ы понимают только язык силы! Посмотрите на их фильмы! Что они прославляют? Добро? Положительный герой обязательно всех валит вокруг себя, чтобы победить! Какие разговоры-уговоры? Только уткнув их мордой в грязь, скрутив по рукам и ногам и уперев коленом между лопатками, делает их сговорчивее. А всякие улыбочки и разглагольствования о джентельменстве-только лишь маскировка их подлых намерений! И наглосаксы точно такие же! Нашим мидовцам и кремлёвцам уже давно пора исходить из того, что они заклятые наши партнёры, а не коллеги или партнёры!
    sib.ataman
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:22
    Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания.
    А это главное. Американцы на протяжении практически всех взаимоотношений с Россией (СССР) не пытались выполнять подписанные договоренности. Хитрили, обманывали, выставляли невыполнимые условия, но не шли на встречу с договаривающейся стороной. Поэтому возникает закономерный вопрос - с кем и о чем договариваться?
    rotmistr60
  7. tchoni (Евгений) Сегодня, 07:09
    В результате у России не оставалось выбора, кроме как показать, что независимо от условий и несмотря на постоянные усилия наших западных коллег по созданию "ракетного щита", Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания.

    А мы ее точно в состоянии поддердживать!? Или только в виртуальном пространстве?
    tchoni
  8. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:47
    В результате у России не оставалось выбора, кроме как показать, что независимо от условий и несмотря на постоянные усилия наших западных коллег по созданию "ракетного щита", Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания.

    Ладно в Кремле сидят люди без должного образования, но в Генштабе то должны понимать, что ни одна ПРО в Европе не способна "догнать" МБР ракеты запущенные из Сибири? Или в МО тоже всё запущено? request
    профессор
    1. colonel (Валерий) Сегодня, 07:54
      Судя по реплике, вы так же не обременены "должным образованием".
      colonel
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