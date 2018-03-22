К чему приводит односторонний выход США из договора по ПРО. Кремль напоминает

В результате у России не оставалось выбора, кроме как показать, что независимо от условий и несмотря на постоянные усилия наших западных коллег по созданию "ракетного щита", Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал последствия одностороннего выхода Соединённых Штатов Америки из договора по противоракетной обороне. В интервью телеканалу Russia Today https://russian.rt.com/ Дмитрий Песков отметил, что такой шаг США поставил под угрозу международную стабильность и безопасность.По словам пресс-секретаря президента, с момента выхода США из договора по ПРО Россия неоднократно становилась «мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны». Дмитрий Песков напомнил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону вернуться к совместной работе в рамках документа по ПРО, но США всякий раз выискивали причину, чтобы России отказать.Дмитрий Песков:Напомним, что в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России появились новейшие вооружения, которые делают выстраиваемую США систему ПРО бессмысленной.