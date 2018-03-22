08:00 22 марта
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"Цепная" Мэй попытается убедить европейских коллег нанести удар по российским дипломатам

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает о том, что британские спецслужбы продолжают направлять своим коллегам по странам НАТО «информацию по делу об отравлении Скрипалей». Неужели предоставляют информацию о том, откуда в Лондоне через несколько минут после покушения на Скрипалей (если таковое вообще было) стало известно, какой именно антидот вводить российскому шпиону и его дочери?

Напомним, что накануне МИД РФ назвал инцидент в Солсбери террористическим актом против россиян, а название газа, которое приводит Лондон, сериальным.

Как отмечает «Блумберг», на саммите ЕС британский премьер Тереза Мэй, та самая, которую Джулиан Ассандж назвал «полной ду.ой», будет пытаться протолкнуть инициативу о высылке российских дипломатов и другими странами Европейского союза.


Приводится заявление британского чиновника:
Мэй отметит необходимость принятия мер против агентов Путина, представляющих угрозу миру и безопасности в Европе.


Из материала:
Глава кабинета министров Британии отметит, что это было первое со времён окончания Второй мировой войны применение химического оружия в Европе, и оно не должно остаться безнаказанным.


В МИД РФ задаются простым вопросом: откуда в Британии образцы того самого вещества, которым, как утверждается, был отравлен шпион Скрипаль и его дочь? На этот вопрос Лондон не отвечает.

Между тем, европейские эксперты заподозрили Британию в том, что вся эта шумиха поднята для отвлечения внимания от заключительного этапа выхода Соединённого королевства из ЕС – выхода, который активно поддерживается США.

"Цепная" Мэй попытается убедить европейских коллег нанести удар по российским дипломатам

Мэй в имидже с цепью на шее и толстой папкой с написанными для неё текстами вполне соответствует формату внешнего управления

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:12
    Объявить нерукопожатным британского посла, естественно неофициально, пусть помучаются. Постоянно вдалбливать на всех уровнях, что против граждан РФ на территории Великобритании совершен теракт, с применением запрещенного химоружия.
    ul_vitalii
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:23
      Идет полноценная травля России которую нельзя оставлять без внимания , отношения с западными странами все хуже и хуже и не понятно чем это все закончится . Мы все время только оправдываемся на всякие обвинения , и как оказалось друзей которые впряглись бы за Россию тоже нет , может кроме Белоруссии .
      Spartanez300
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:26
      Цитата: ul_vitalii
      Постоянно вдалбливать на всех уровнях,

      кому и как? дипломаты и так всё знают, но союзнические обязательства обязывают. а до простого народа просто не дойдёт. слишком мало там наших СМИ
      LSA57
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:44
        Цитата: LSA57
        Цитата: ul_vitalii
        Постоянно вдалбливать на всех уровнях,

        кому и как? дипломаты и так всё знают, но союзнические обязательства обязывают. а до простого народа просто не дойдёт. слишком мало там наших СМИ

        Здравствуй, Сергей hi До простых доводить уже не актуально, там слишком всё запущено, а в верхах постоянно идёт политическая борьба и кому-то могут понадобиться компроматы друг на друга, тем более там всё шито белыми нитками.
        ul_vitalii
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:33
          Цитата: ul_vitalii
          и кому-то могут понадобиться компроматы друг на друга,

          а это делается через спецслужбы
          LSA57
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:36
          Цитата: ul_vitalii
          Здравствуй, Сергей

          Привет Виталий hi
          LSA57
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:38
      Спрашивается до каких пор будем глотать унижения и оскорбления , и ответа не нахожу .
      Spartanez300
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:35
        Цитата: Spartanez300
        Спрашивается до каких пор будем глотать унижения и оскорбления ,

        а меня вот они не унизили. я на лай этих взбесившихся русофобов не обращаю внимания
        LSA57
    4. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 06:44
      Цитата: ul_vitalii
      Постоянно вдалбливать на всех уровнях, что против граждан РФ на территории Великобритании совершен теракт, с применением запрещенного химоружия.

      А заодно и обвинять Британию в систематическом уничтожении российских перебежчиков в целях дескредитации России и извлечения внутриполитических и внешнеполитических выгод для самой Британии.
      Alex-a832
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:58
        Ага, "чисто английские убийства" в действии, думают, что перебежчиков интересует их пэрство и английская корона. smile
        ul_vitalii
      2. Татьяна Сегодня, 07:02
        Цитата: Alex-a832
        Цитата: ul_vitalii
        Постоянно вдалбливать на всех уровнях, что против граждан РФ на территории Великобритании совершен теракт, с применением запрещенного химоружия.
        А заодно и обвинять Британию в систематическом уничтожении российских перебежчиков в целях дескредитации России и извлечения внутриполитических и внешнеполитических выгод для самой Британии.

        Вот это грамотный подход! Обоих поддерживаю.

        Кстати, при Сталине руководство нашей страны именно так бы и поступило! Тем более, что это правда! Сталинская дипломатия была в мире на высоком уровне. Поэтому такие бессовестные "нахалки", как Мэй, на таких должностях в иностранных государствах в сталинское время не задерживались. Да и такие должности занимали в основном всё-таки мужчины, а не женщины.
        Татьяна
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:17
    пытаться протолкнуть инициативу о высылке российских дипломатов и другими странами Европейского союза
    Надеюсь, что в основных странах ЕС (не берем Польшу и Прибалтику) хватит ума не пойти на такое предложение маразматической дамы. Судя по всему Британия начинает сама чувствовать бездоказательную ущербность своих обвинений поэтому и дергаются совершая все новые ошибки.
    rotmistr60
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:27
      Цитата: rotmistr60
      Надеюсь, что в основных странах ЕС (не берем Польшу и Прибалтику) хватит ума не пойти на такое предложение маразматической дамы

      и не пойдут. мелкобритания скоро свалит, а расхлёбывать им придётся
      LSA57
  3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:19
    Мэй в имидже с цепью на шее

    Да уж фото знаковое... what вассал с цепью на шее а за спиной незримо Маккейн с Ротшильдами и Рокфеллерами.
    Тот же ЛЕХА
    1. Александр 3 Сегодня, 06:49
      Они еще её какой то химией подкармливают.
      Александр 3
  4. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 06:21
    Все таки сильно они нас боятся.
    sgr291158
  5. федоров (Валерий) Сегодня, 06:22
    У Терезы самой рыло в конкретном пуху. Как только жаренным запахло,сразу появился скандал с "отравлением" . И пресса про нее замолчала ( скандалы про надругательства над женским полом ), которые она прикрывала, типа ничего не было. am А Британия потихоньку бурлит, только у нас почему-то об этом не пишут.
    федоров
  6. Челдон (Алексей) Сегодня, 06:26
    Как обмельчал аглицкий истеблишмент.Жидко обдефекатиться и потом бегать по всему миру,крича:"Аларм!МэйДей!МэйДей!".
    Челдон
    1. федоров (Валерий) Сегодня, 06:40
      Если в помещении пусто, у нас говорят - НИКОГО нет, а там нет ТЕЛА ( в переводе). Вот и думайте.
      федоров
  7. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:27
    применение химического оружия
    Дело было в Англии ! Вот Англия его и применила, отравив двух российских граждан ! С них и спрос и нефиг стрелки переводить !
    Uncle Lee
  8. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 06:44
    Не женщина - коряга поганая! Вообще бабы у них какие-то маньячные, склонные к садизму и насилию! Королевы Мария (именно в её "честь" назван коктейль - кровавая мэри. Доча её - лизонька и так далее. Мадам тэтчер, теперь вот это недоразумение! И ведь остров, а воняет на весь мир! По большому счету, вся грязь в мире оттуда исходит! Пора уборку наводить, не правда ли?
    Hard Rock
    1. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 06:54
      Доча её - лизонька

      Лизонька не дочка, а единокровная младшая сестра. Ну что поделаешь: тяжелое детство, папка с чайником не дружил...
      Metallurg_2
  9. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 06:52
    И первыми в стойку "служить" как правило в таких случаях встают пшеки и приебалты.
    Польша вроде уже даже что-то гавкнула по этому поводу.
    Metallurg_2
  10. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:57
    С виду умная баба, видать секса у нее давно не было нормального, или латентная (скрытая )лесбиянка, отсюда и ее нападки -сексуальная неудовлетворенность налицо .
    Геркулесыч
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:28
      Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:57
      С виду умная баба,
      Читать по бумажке много ума не надо, а по другой части поста - КОМУ ОНА НУЖНА, ПОЛ-КУБА ДРАНКИ !!!
      a.s.zzz888
  11. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:26
    Мэй отметит необходимость принятия мер против агентов Путина, представляющих угрозу миру и безопасности в Европе.

    Ручьи растаяли, коты с кошками днюют и ночуют, мэй воет ... весна у них там...
    a.s.zzz888
  12. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 07:40
    Ответ до наивности прост! Весна на дворе, у психов началось обострение!
    Ретвизан 8
  13. kit88 (Александр) Сегодня, 07:52
    ...какой именно антидот вводить российскому шпиону и его дочери?

    Опять те же грабли. Сколько уже сказано на эту тему. Скрипаль не российский, а мелкобританский шпион.
    kit88
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