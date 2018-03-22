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"Цепная" Мэй попытается убедить европейских коллег нанести удар по российским дипломатам
Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает о том, что британские спецслужбы продолжают направлять своим коллегам по странам НАТО «информацию по делу об отравлении Скрипалей». Неужели предоставляют информацию о том, откуда в Лондоне через несколько минут после покушения на Скрипалей (если таковое вообще было) стало известно, какой именно антидот вводить российскому шпиону и его дочери?
Напомним, что накануне МИД РФ назвал инцидент в Солсбери террористическим актом против россиян, а название газа, которое приводит Лондон, сериальным.
Как отмечает «Блумберг», на саммите ЕС британский премьер Тереза Мэй, та самая, которую Джулиан Ассандж назвал «полной ду.ой», будет пытаться протолкнуть инициативу о высылке российских дипломатов и другими странами Европейского союза.
Приводится заявление британского чиновника:
Из материала:
В МИД РФ задаются простым вопросом: откуда в Британии образцы того самого вещества, которым, как утверждается, был отравлен шпион Скрипаль и его дочь? На этот вопрос Лондон не отвечает.
Между тем, европейские эксперты заподозрили Британию в том, что вся эта шумиха поднята для отвлечения внимания от заключительного этапа выхода Соединённого королевства из ЕС – выхода, который активно поддерживается США.
Напомним, что накануне МИД РФ назвал инцидент в Солсбери террористическим актом против россиян, а название газа, которое приводит Лондон, сериальным.
Как отмечает «Блумберг», на саммите ЕС британский премьер Тереза Мэй, та самая, которую Джулиан Ассандж назвал «полной ду.ой», будет пытаться протолкнуть инициативу о высылке российских дипломатов и другими странами Европейского союза.
Приводится заявление британского чиновника:
Мэй отметит необходимость принятия мер против агентов Путина, представляющих угрозу миру и безопасности в Европе.
Из материала:
Глава кабинета министров Британии отметит, что это было первое со времён окончания Второй мировой войны применение химического оружия в Европе, и оно не должно остаться безнаказанным.
В МИД РФ задаются простым вопросом: откуда в Британии образцы того самого вещества, которым, как утверждается, был отравлен шпион Скрипаль и его дочь? На этот вопрос Лондон не отвечает.
Между тем, европейские эксперты заподозрили Британию в том, что вся эта шумиха поднята для отвлечения внимания от заключительного этапа выхода Соединённого королевства из ЕС – выхода, который активно поддерживается США.
Мэй в имидже с цепью на шее и толстой папкой с написанными для неё текстами вполне соответствует формату внешнего управления
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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