"Цепная" Мэй попытается убедить европейских коллег нанести удар по российским дипломатам

Мэй отметит необходимость принятия мер против агентов Путина, представляющих угрозу миру и безопасности в Европе.

Глава кабинета министров Британии отметит, что это было первое со времён окончания Второй мировой войны применение химического оружия в Европе, и оно не должно остаться безнаказанным.

Мэй в имидже с цепью на шее и толстой папкой с написанными для неё текстами вполне соответствует формату внешнего управления